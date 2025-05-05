İstanbul'da sokak ortasında cinayet! Eski eşini kaçırmak isteyen kişi araca binmeyen kadına kurşun yağdırdı
Sabah saatlerinde işe gitmekte olan 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki 3 kişi tarafından zorla araca bindirilmek istendi. Direnen Aksu, Elibol tarafından silahla vurularak olay yerinde öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan şüpheliler, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Şişli'de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi.
Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vuruldu. Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken Elibol ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.
ARABAYLA KAÇIRMAK İSTEDİ! DİRENİNCE ÖLDÜRDÜ
Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti.
ŞAHISLAR YAKALANDI
Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
ZANLILARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlılar, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakaladı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları olayda kullandıkları araçla birlikte ilçe çıkışında yakaladı. Zanlıların yakalanarak yere yatırıldığı anlar kameraya yansıdı.
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