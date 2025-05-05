İstanbul’da sokak ortasında cinayet! Eski eşini kaçırmak isteyen kişi araca binmeyen kadına kurşun yağdırdı

Şişli'de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi.

Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vuruldu. Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken Elibol ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.