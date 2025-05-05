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İstanbul'da sokak ortasında cinayet! Eski eşini kaçırmak isteyen kişi araca binmeyen kadına kurşun yağdırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.05.2025 13:15 Güncelleme: 05.05.2025 14:27
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İstanbul’da sokak ortasında cinayet! Eski eşini kaçırmak isteyen kişi araca binmeyen kadına kurşun yağdırdı

Sabah saatlerinde işe gitmekte olan 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki 3 kişi tarafından zorla araca bindirilmek istendi. Direnen Aksu, Elibol tarafından silahla vurularak olay yerinde öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan şüpheliler, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli'de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi.

KAÇIRMAK İSTEDİĞİ ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vuruldu. Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken Elibol ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu (DHA)Eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu (DHA)

ARABAYLA KAÇIRMAK İSTEDİ! DİRENİNCE ÖLDÜRDÜ

Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti.

Olay yerinden bir kare (DHA)Olay yerinden bir kare (DHA)

ŞAHISLAR YAKALANDI

Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının yakalanma anları (İHA)Zanlının yakalanma anları (İHA)

ZANLILARIN YAKALANMA ANI KAMERADA

Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlılar, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakaladı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları olayda kullandıkları araçla birlikte ilçe çıkışında yakaladı. Zanlıların yakalanarak yere yatırıldığı anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul’da sokak ortasında cinayet! Eski eşini kaçırmak isteyen kişi araca binmeyen kadına kurşun yağdırdı İstanbul’da sokak ortasında cinayet! Eski eşini kaçırmak isteyen kişi araca binmeyen kadına kurşun yağdırdı İstanbul’da sokak ortasında cinayet! Eski eşini kaçırmak isteyen kişi araca binmeyen kadına kurşun yağdırdı
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