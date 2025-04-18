Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasalarla acil toplantı! Tedbir kararının ardından...

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

OTELDE VE EVDE GÖRÜŞME

İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nden Hüseyin Köksal'a gelen telefonda Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ile acil görüşme yapmak istediği iletildi. Köksal talebe, her zaman müsait olduğu yanıtını verdi. Yaklaşık 1 saat sonra Köksal'ın telefonu tekrar çaldı, bu kez buluşma yerinin saat 20.15'de Beşiktaş'taki Le Meridien otelde yapılacağı iletildi. Belirtilen otel ve saatte Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Köksal'ın görüştüğü belirlendi. İmamoğlu'nun bir diğer kasası Adem Soytekin ile de Hüseyin Köksal'la görüştüğü günün ertesi sabahı 7 Mart'ta Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutunda görüştüğü öğrenildi.