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Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasalarla acil toplantı! Tedbir kararının ardından...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.04.2025 07:02
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Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasalarla acil toplantı! Tedbir kararının ardından...

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Belediyedeki rüşvet çarkında bir detay daha ortaya çıktı. İmamoğlu'nun operasyondan yaklaşık iki hafta önce mal varlıklarına tedbir konulan örgütün gizli kasalarıyla ‘acil’ koduyla buluştuğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında medya, reklam ve organizasyon sektöründen de çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.

İMAMOĞLU VE ÖRGÜTÜ YAKAYI NASIL ELE VERDİ?

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, operasyondan yaklaşık iki hafta önce suç örgütü üyelerinin mal varlıklarına tedbir konulmasının hemen ardından gizli kasalar ile acil kodlu buluşmalar yaptığı ortaya çıktı.

Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)

Daha önce Adem Soytekin'le resmi konutunda görüştüğü ortaya çıkan İmamoğlu'nun, bu görüşmeden bir gün önce de İmamoğlu İnşaat'a 50 milyon lira aktaran bir diğer gizli kasa Hüseyin Köksal'la Beşiktaş'taki Le Meridien otelde akşam saatlerinde bir araya geldiği belirlendi.

Hüseyin Köksal (AHABER ARŞİV) Hüseyin Köksal (AHABER ARŞİV)

Şüphelilere yönelik yapılan teknik takipte gizli kasalar Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'la buluşma talebinin acil koduyla İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nden yapıldığı tespit edildi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

KARARIN ARDINDAN İRTİBATA GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında mart ayının ilk haftası, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarının da bulunduğu değerlendirilen çok sayıda ismin mal varlıklarına tedbir kararı getirdi. Kararın hemen ardından İmamoğlu'nun, Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal ile irtibat kurduğu öğrenildi.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu mahkeme salonunda ilk kez görüntülendi (ahaber.com.tr) Tutuklu Ekrem İmamoğlu mahkeme salonunda ilk kez görüntülendi (ahaber.com.tr)

'ACİL' KODUYLA GÖRÜŞME TALEBİ

Ekrem İmamoğlu ile suç örgütünün gizli kasaları olduğu değerlendirilen Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal arasındaki irtibatı, İBB Özel Kalem Müdürlüğü sağladı. Hedef isimler Soytekin ve Köksal'a yönelik yapılan teknik takipte 6 Mart 2025 tarihinde her iki isim de İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nden aranarak İmamoğlu'nun "acil" koduyla görüşme talebi iletildiği tespit edildi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

OTELDE VE EVDE GÖRÜŞME

İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nden Hüseyin Köksal'a gelen telefonda Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ile acil görüşme yapmak istediği iletildi. Köksal talebe, her zaman müsait olduğu yanıtını verdi. Yaklaşık 1 saat sonra Köksal'ın telefonu tekrar çaldı, bu kez buluşma yerinin saat 20.15'de Beşiktaş'taki Le Meridien otelde yapılacağı iletildi. Belirtilen otel ve saatte Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Köksal'ın görüştüğü belirlendi. İmamoğlu'nun bir diğer kasası Adem Soytekin ile de Hüseyin Köksal'la görüştüğü günün ertesi sabahı 7 Mart'ta Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutunda görüştüğü öğrenildi.

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