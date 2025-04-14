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İmamoğlu'nun iletişim ağı ifşa oldu! Kurye avukatlarla itirafçı olmak isteyenlere baskı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.04.2025 13:21 Güncelleme: 14.04.2025 13:27
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İmamoğlu’nun iletişim ağı ifşa oldu! Kurye avukatlarla itirafçı olmak isteyenlere baskı

CHP'li Umut Akdoğan, suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun diğer sanıklarla notlar üzerinden iletişim kurduğunu anlattı. Adalet Bakanlığı bu gelişmenin ardından 14 ismin yerini değiştirdi. İtirafçı olmak isteyenler tehdit mi edildi? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında anlattı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Ekrem İmamoğlu'nun avukatlar aracılığı ile örgüt üyeleri arasında bir iletişim ağı oluşturduğu öğrenildi. Buna göre İmamoğlu'nun bazı tutuklulara notlarla talimatlar gönderdiği ve örgüt içi iletişimin cezaevinde de sağlandığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden bazıları farklı cezaevlerine nakledildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç nakil işlemlerinin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve güvenlik önlemlerinin korunması amacıyla yapıldığını belirtti. İtirafçı olmak isteyenler tehdit mi edildi? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında anlattı.

İMAMOĞLU CEZAEVİNDEKİ İLETİŞİM AĞI İFŞA OLDU!

CHP'Lİ VEKİL İLETİŞİM AĞINI İFŞA ETTİ

Mehmet Karataş: Aslında her şey yine Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Umut Akdoğan'ın konuyu ifşa etmesiyle başladı. Katılmış olduğu bir programda aslında içeride Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu iletişim sistemi, ekosistem olarak şu anda basında yer alan, kurmuş oldukları ekosistem yine Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin ifşasıyla çökmüş oldu.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan (X).CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan (X).

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ ARALARINDA İLETİŞİM KURMUŞ

Her ne kadar cezaevinde tutuklu bulunsalar da devam eden bir soruşturma süreci var. Bu soruşturma sürecinde tutuklu bulunan, yani suç örgütü üyelerinin bulunduğu yer Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ydu. Suç örgütü lideri olarak belirlenen isim Ekrem İmamoğlu ve yine içerisinde yönetici olarak tespit edilen Burak Gökçe, Resul Emrah Şan ve Necati Özkan ve Murat Ongun'un aralarında bir iletişim kurdukları ortaya çıktı.

Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr).Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr).

ARACILAR AVUKATLAR

CHP'li vekil Umut Akdoğan'ın yapmış olduğu ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun kendilerine talimatlar verdiği ve kendileriyle bir iletişim kurduklarını açıkça beyan etti. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Avukatları aracılığıyla bu iletişim sağlıyorlar. Suç örgütünün elebaşı olarak belirlenen Ekrem İmamoğlu'nun bu kişilere talimatlar verdiği ve yapacakları açıklamalar, alacakları tedbirler yönündeki beyanlarını nasıl olacağını yönünde bir yönlendirmenin söz konusu olduğunu ifade etti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KURYE AVUKATLARLA İTİRAFÇI OLMAK İSTEYENLERE TEHDİT

Avukatlar kurye olarak kullanılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun bu kişilere yani Buğra Gökçe ve Necati Özkan gibi isimlere talimatlar gönderiyor ama tüm bu bilgilendirmeleri yapan bir isim var. O da yine tutuklu olan Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'dur.

Dışarıda tüm ihale süreci yürüten Murat Ongun içeride de tüm süreci yönetiyor. Tüm bilgileri avukatlardan alıyor sonra bir rapor hazırlıyor ve bu yazılı olarak Ekrem İmamoğlu'na iletiyor.

Murat Ongun bu iletişim ağı ile itirafçı olmak isteyenlere baskı uyguladığı iddia ediliyor. Sadece bu kişilere de ailelerine de baskı uyguladıkları ve itiraf etmeleri, bazı beyanlarda bulunması durumunda süreci kötüye gideceği yönünde baskılar uyguladığı konuşuluyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DEVLET TEDBİRİNİ ALDI

Evet yerler değişti. Ekrem İmamoğlu olduğu yerde. Murat Ongun Çorlu'da, Tekirdağ'da yine Adem Soytekin'in bulunduğu ve yine bir diğer isim de kimdi? Necati Özkan ve Serdal Taşkın. Çok tartışılıyordu. Onlar da Kocaeli cezaevine gönderildi. Gelen bu ifşası sonucunda devlette tedbirini almış oldu.

SİLİVRİ

EKREM İMAMOĞLU

TEKİRDAĞ

TUNCAY YILMAZ

NİHAT SÜTLAŞ

MURAT KAPKİ

ADEM SOYEKİN

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÇORLU

MURAT ONGUN

HÜSEYİN KÖKSAL

BANDIRMA

MURAT İLBAK

ÖMÜR YILMAZ

EYÜP SUBAŞI

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

GEBZE

FATOŞ AYIK

KOCAELİ

FATİH KELEŞ

NECATİ ÖZKAN

SERDAL TAŞKIN

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İmamoğlu’nun iletişim ağı ifşa oldu! Kurye avukatlarla itirafçı olmak isteyenlere baskı
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İmamoğlu’nun iletişim ağı ifşa oldu! Kurye avukatlarla itirafçı olmak isteyenlere baskı İmamoğlu’nun iletişim ağı ifşa oldu! Kurye avukatlarla itirafçı olmak isteyenlere baskı İmamoğlu’nun iletişim ağı ifşa oldu! Kurye avukatlarla itirafçı olmak isteyenlere baskı

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