İmamoğlu’nun iletişim ağı ifşa oldu! Kurye avukatlarla itirafçı olmak isteyenlere baskı

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KURYE AVUKATLARLA İTİRAFÇI OLMAK İSTEYENLERE TEHDİT

Avukatlar kurye olarak kullanılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun bu kişilere yani Buğra Gökçe ve Necati Özkan gibi isimlere talimatlar gönderiyor ama tüm bu bilgilendirmeleri yapan bir isim var. O da yine tutuklu olan Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'dur.

Dışarıda tüm ihale süreci yürüten Murat Ongun içeride de tüm süreci yönetiyor. Tüm bilgileri avukatlardan alıyor sonra bir rapor hazırlıyor ve bu yazılı olarak Ekrem İmamoğlu'na iletiyor.

Murat Ongun bu iletişim ağı ile itirafçı olmak isteyenlere baskı uyguladığı iddia ediliyor. Sadece bu kişilere de ailelerine de baskı uyguladıkları ve itiraf etmeleri, bazı beyanlarda bulunması durumunda süreci kötüye gideceği yönünde baskılar uyguladığı konuşuluyor.