İBB Meclisinde yolsuzluğu örtbas çabası! İmamoğlu İnşaat'ın malvarlığı ve Capacity AVM rüşveti soru önergesine CHP'den ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde de gündeme geldi. Bu kapsamda İmamoğlu İnşaat'ın 3 yılda 117 taşınmaz edinmesine ilişkin soru önergesi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Ayrıca hatırlanacağı üzere İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız’ın, Capacity AVM’den 5 milyon euro rüşvet istediği ortaya çıkmıştı. İBB Meclisinde, Bakırköy'de alışveriş merkezinin ruhsatlandırılma sürecinde rüşvet istendiği iddialarıyla ilgili İBB'nin soruşturma yapıp yapmadığına ilişkin soru önergesi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.
İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Toplantıda soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Cemil Keskin, "Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, daha önce konkordato ilan eden ve iflas aşamasına gelen iş insanı Ali Nuhoğlu, 2021 yılında kurduğu Güllüce Tarımcılık AŞ aracılığıyla Emirgan'da 3 adet lüks villayı satın almış, ardından bu şirketi ve taşınmazları Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu AŞ'ye yalnızca 15 milyon liraya devretmiştir." dedi.
İSTCON AŞ'nin, KİPTAŞ'tan 2,1 milyar liralık büyük bir kamu ihalesi aldığını ifade eden Keskin, "Bu ihaleye ilişkin bilgileri ne zaman açıklayacaksınız? Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu İSTCON AŞ'nin KİPTAŞ'tan aldığı 2,1 milyar lira tutarındaki ihalenin yapım şekli, içeriği, kapsamı, ihaleye katılanlar, yaklaşık maliyet, verilen teklifler konusunda sorularımızın cevaplandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Soru önergesi CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.
NAYLON FATURA İDDİALARINA İLİŞKİN SORU ÖNERGESİ
AK Parti'li Meclis Üyesi Aykut Arıkbuğa, "İBB ile bağlantılı bazı şirketler aracılığıyla naylon fatura düzenlendiği, kamu kaynaklarının usulsüz biçimde aktarıldığı, bu yolla kara para aklandığı ve siyasi faaliyetlerin finanse edildiği yönünde ciddi iddialar kamuoyuna yansımıştır." dedi.
Soru önergesine değinen Arıkbuğa, "İBB ve iştiraklerinin Advertcity adlı şirkete verdiği ihalelerin toplam bedeli nedir? Hangi tarihlerde, hangi işler verilmiştir? Bu şirket veya bağlı firmalara yapılan ödemeler karşılığında sunulan hizmetlerin içeriği nedir? Reklam hizmetleri fiilen sunulmuş mudur? Hüseyin Köksal, Murat Kapki ve Servet Yıldırım'ın bu ticari ilişkilerdeki rolleri ve belediye ile resmi bağları nedir? Söz konusu iddialar hakkında herhangi bir müfettiş görevlendirilmiş midir?" sorularını yöneltti.
Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.
İMAMOĞLU İNŞAAT'IN 3 YILDA 117 TAŞINMAZ EDİNMESİ SORULDU
AK Parti'li Meclis Üyesi Ercan Döner, "İmamoğlu İnşaat'ın 3 yılda 117 taşınmaz edinmesi ve açıklanamayan kaynaklar ile ilgili olarak kamuoyuna ciddi iddialar yansımıştır." dedi.
Bu konuyla ilgili soru önergesi veren Döner, "Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, bu taşınmazların ediniminde kullanılan fonların kamu kaynakları veya belediye iştirakleri üzerinden aktarıldığına dair bir denetim yapılmış mıdır? Şirketin sahibi ya da yöneticileri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri arasında doğrudan ya da dolaylı bir ticari ilişki mevcut mudur?" sorularını sordu.
CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ
Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi CHP'li Meclis üyelerin oylarıyla reddedildi.
CAPACİTY AVM'YE RÜŞVET İDDİASI
AK Parti'li Meclis Üyesi İbrahim Akın, Bakırköy'de yer alan Capacity AVM'ye ait otoparkın ruhsatlandırılması sürecinde İBB'ye bağlı bazı kişiler tarafından rüşvet talep edildiği, bu talebin kabul edilmemesi halinde tehdit ve baskı uygulandığı, ardından yüksek tutarda ceza kesildiği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.
Akın, "AVM yetkililerinden rüşvet talep edildiği ve 'Geleceğin Cumhurbaşkanıyla kötü olmayın.' şeklinde tehditler yöneltildiği iddiaları hakkında İBB tarafından bir soruşturma başlatılmış mıdır? Olayın taraflarından olan avukatın beyanları doğrultusunda, belediye içerisindeki ilgili görevliler hakkında adli veya idari işlem başlatılmış mıdır?" sorularını dile getirdi.
Bu soru önergesi üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, "Arkadaşımızın vermiş olduğu önerge suç isnat ediyor. Dolayısıyla önergeye 'ret' vereceğiz. Böyle bir önerge olmaz. Sosyal medyada ya da bir takım çevrelerden yayılan dedikodular üzerinden soru önergesi oluşturulmamalı. Bu Meclise de haksızlık oluyor." açıklamasını yaptı.
AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da soru önergesinde suç isnadı bulunmadığını, soruşturmaya intikal etmiş bilgi ve belgeler çerçevesinde soru yöneltildiğini ve kamuoyunun bu konuda cevap beklediğini bildirdi.
İBB Başkanvekili Aslan delillerin yetersiz olduğunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de İBB'ye yönelik soruşturmada bir an önce yargılama yapılması yönünde açıklama yaptığını söyledi.
MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan ise "Okuduğunuzu anlayamama noktasına geldiğiniz için üzülüyorum. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, gayet hukuki bir tanımlama yapmıştır. 'İsnat edilen suçlarla ilgili gerekli soruşturma ve kovuşturmanın bir an önce yapılıp varsa cezası, yoksa beraatı olsun' demiştir. Bu yargıya bir müdahale niteliğinde değildir. Beraat ya da başka bir anlam da ifade etmez." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Bakırköy'deki alışveriş merkezindeki rüşvet iddialarına ilişkin soru önergesi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gram altın ne kadar olacak? Yeni rekorlar kapıda mı?
- Yumurta alırken gözünüz bu kodda olsun! Meğer doğal yumurtanın sırrı bu rakamlarda saklıymış...
- Mavi Dil hastalığı nedir, ne demek? Mavi Dil hastalığı bulaşıcı mı, insanlara geçer mi? İşte belirtileri
- Kırmızı kurtlar Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geride bıraktı! İşte en çok Türk taraftara sahip futbol takımı
- 150 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası! Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank aylık taksitleri
- Real Madrid - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler rövanş maçında oynayacak mı? Muhtemel 11'Ler...
- Akciğer kanseri sabahları kendini belli ediyor! İşte o belirtiler
- Sivrisinekleri anında yok edecek 3 doğal yöntem
- 1381 engelli öğretmen atama tercih başvuru ekranı | Engelli öğretmen ataması başvurusu ne zaman bitecek?
- Hera Aslan kimdir? Kısmi yüz felci geçiren Hera Aslan kaç yaşında, nereli?
- Survivor Hikmet tutuklanacak mı? Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Sırrı Süreyya Önder evli mi, eşi kim? Sırrı Süreyya Önder'in kızı kimdir, kaç çocuğu var?