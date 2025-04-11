İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! 24 şirkete kayyum atandı | Aralarında İmamoğlu İnşaat da var
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda gözaltına alınan 101 şahsa ait 24 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı. Ayrıca kayyum atanan şirketler arasında İmamoğlu İnşaat da var.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan 101 şahsa ait 24 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı.
Kayyum atanan şirketler arasında İmamoğlu İnşaat da var.
Kayyım atanan şirketlerin içerisinde İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme A.Ş. gibi soruşturmanın önemli isimlerinin şirketlerinin de bulunduğu ifade edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altında büyük sıçrama! Gram fiyatı rekora koşuyor
- Süper Lig || Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Zamanla gelişen sinsi ve sessiz tehlike! Parkinsonun ilk sinyalleri neler?
- T.C. kimlik numaranızdaki şifre çözüldü! Zeka seviyenizi öğrenin…
- AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2025 AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?
- Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- 11 Nisan 2025 Cuma hutbesi yayınladı: İşte Cuma hutbesi konusu ve PDF tam metni
- Okyanusların rengi mavi değildi! Japon bilim insanları tarihi gerçeği açıkladı!
- FB-BJK derbi tarihi | Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Zeka testi: Bu resimde 11 nerede? 673 kişi denedi, 44'ü bulabildi
- Nesli tükenen ulu kurt nedir, hayata nasıl döndü? Dinazorlar canlanabilir mi? İşte CRISPR teknolojisi...
- Türk Telekom 2025 yılı güncel personel alım ilanları: İşte başvuru şartları