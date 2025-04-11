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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! 24 şirkete kayyum atandı | Aralarında İmamoğlu İnşaat da var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 19:59 Güncelleme: 11.04.2025 20:34
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İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! 24 şirkete kayyum atandı | Aralarında İmamoğlu İnşaat da var

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda gözaltına alınan 101 şahsa ait 24 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı. Ayrıca kayyum atanan şirketler arasında İmamoğlu İnşaat da var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan 101 şahsa ait 24 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Kayyum atanan şirketler arasında İmamoğlu İnşaat da var.

Kayyım atanan şirketlerin içerisinde İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme A.Ş. gibi soruşturmanın önemli isimlerinin şirketlerinin de bulunduğu ifade edildi.

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