CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca bir daha Meclis’i yönetemeyecek!

CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca (AHABER ARŞİV)

İçtüzük, "Başkanvekillerinin hangi birleşim veya oturumları yöneteceklerine Başkan karar verir" hükmünü içeriyor. Bugüne kadar uygulanan kurullara göre AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti TBMM başkanvekilleri haftalık olarak nöbet tutuyor. Nöbet sıralaması TBMM Başkanını onayı ile kesinleşiyor.

Kurtulmuş'un İçtüzük'ten kaynaklanan yetkisini kullanıp Karaca ve metni okuyan Suiçmez'e bir daha Genel Kurul'da görev vermeyeceği bildirildi. Böylece Karaca ve Suiçmez'in görevleri devam edecek, ancak bir daha Genel Kurulu yönetemeyecekler.