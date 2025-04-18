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CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca bir daha Meclis’i yönetemeyecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.04.2025 07:09
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CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca bir daha Meclis’i yönetemeyecek!

Gezi davası hükümlüsü Can Atalay hakkında AYM kararını Meclis’te korsan şekilde okutan CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın, bir daha genel kurulu yönetmesine izin verilmeyeceği öğrenildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, korsan karar okutan CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, bir daha Genel Kurulu yönetmesine izin vermeyeceği bildirildi.

Karaca ile TBMM Başkanlık Divanı'nın CHP'li katip üyesi Sibel Suiçmez'in, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararını tüm kuralları hiçe sayıp oldubittiye getirip okutmasına tepki yağıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada, "Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan haklarımı kullanacağım" mesajı verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (AHABER ARŞİV)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (AHABER ARŞİV)

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Kulislerde Kurtulmuş'un ne tür bir yaptırım uygulayacağı konuşulmaya başladı. TBMM İçtüzük'üne göre TBMM Genel Kurulu'nu partilerin Meclis'teki çoğunluğuna göre seçilen başkanvekilleri yönetiyor.

CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca (AHABER ARŞİV)CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca (AHABER ARŞİV)

İçtüzük, "Başkanvekillerinin hangi birleşim veya oturumları yöneteceklerine Başkan karar verir" hükmünü içeriyor. Bugüne kadar uygulanan kurullara göre AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti TBMM başkanvekilleri haftalık olarak nöbet tutuyor. Nöbet sıralaması TBMM Başkanını onayı ile kesinleşiyor.

Kurtulmuş'un İçtüzük'ten kaynaklanan yetkisini kullanıp Karaca ve metni okuyan Suiçmez'e bir daha Genel Kurul'da görev vermeyeceği bildirildi. Böylece Karaca ve Suiçmez'in görevleri devam edecek, ancak bir daha Genel Kurulu yönetemeyecekler.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (AHABER ARŞİV)AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (AHABER ARŞİV)

AK PARTİLİ GÜLER: SİNSİ BİR PUSU KURULDU

AK Parti Grup başkanı Abdullah Güler düzenlediği basın toplantısında CHP'nin adeta pusu kurduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Eylemin Özel tarafından da sahiplenildiğini ifade eden Güler, "Özel zıvanadan çıkmış kuş misali gerçek dışı ifadeler kullanmaya devam ediyor. Freni patlamış kamyon gibi her yere çarparak ilerliyor. Meclis sığ, ciddiyetsiz, grup yaklaşımı ilk defa görüyorum. Savunmak zorunda kaldığı sinsi, pusu kurarcasına yapılan eylemi Anayasa'ya uygunlukla ifade ediyor. Bari yaptığınız işi doğru yapın. Anlattıkları hususla okumaya çalıştıkları husus bambaşka. Savaş ilanı nedir? Vız gelir tırıs gider" dedi.

Yapılan işin İçtüzük gereğince yaptırımı bulunmadığını ifade eden Güler, "Meclis Başkanı kendisini uyaracaktır. Takdir kendisinin. Biz kimsenin yetkisine karışmıyoruz" diye konuştu.

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