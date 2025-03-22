Ekrem İmamoğlu’nun sıvacısı Adem Soytekin milyarder oldu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERE PARA DAĞITIMI!

Yolsuzluk ve rüşvet dosyasının en önemli şüphelilerinden biri olan Adem Soytekin ve şirketlerinin hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL tutarında para bulundu. 2020-2024 yılları arasında bu hesaplara yaklaşık 1.25 milyar TL tutarında para geldiği, bu paraların yine ait çeşitli şirketlere dağıtıldığı ve çekilerek kaynağı belirsiz kişi ya da kurumlara ulaştırıldığı belirlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında bulunmadan önce 2017 ve 2018 yıllarında İmamoğlu İnşaat'ın 8 adet taşınmazını bedelsiz bir şekilde Adem Soytekin'in şirketi üzerine devrettiği, yine Adem Soytekin'in üzerindeki malların bir kısmını bilabedel İmamoğlu'nun diğer kasası olarak bilinen Fatih Keleş'e devrettiği belirlendi.