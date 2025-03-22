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Ekrem İmamoğlu’nun sıvacısı Adem Soytekin milyarder oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.03.2025 07:43
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Ekrem İmamoğlu’nun sıvacısı Adem Soytekin milyarder oldu!

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan İmamoğlu'nun kasalarından birisi olduğu belirtilen Adem Soytekin ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Soytekin’in İmamoğlu İnşaat'ta sigortalı olduğu, bir dönem sıvacılık yaptığı, İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra orantısız şekilde zenginleştiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin nasıl zenginleştiklerine ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)

Bu isimlerden birisinin de iş adamı Adem Soytekin olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun kasalarından birisi olduğu iddia edilen Adem Soytekin'in, İmamoğlu İnşaat'ta sigortalı olduğu, inşaatlarda sıvacılık yaptığı, Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra aşırı şekilde zenginleştiği belirlendi.

Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)

SIVACILIKTAN PATRONLUĞA
Sabah'ın haberine göre Adem Soytekin'in önce sıvacılığı bırakıp Asoy İnşaat isimli şirket kurduğu, limited olarak kurulan şirketin zamanla anonime çevrildiği, yeni şirketler de kurup Beylikdüzü Belediyesi'nden çok sayıda ihale alarak zamanla büyüdüğü kaydedildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)

KREŞ VE KİPTAŞ İHALELERİ...

İmamoğlu'nun dibinden ayrılmayan Soytekin'in üzerine kayıtlı şirketlere ihale veya doğrudan temin yöntemiyle çok sayıda iş verildiği, kendisi ve şirketleri üzerine kaynağı belli olmayan paralarla çok sayıda gayrimenkul devralındığı anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun şüphelilerinden biri olan Adem Soytekin'in orantısız zenginleşmesi MASAK raporu ve tanık beyanları ile delillendirildi. Soytekin'in, İBB'nin 15 kreş ihalesini, Silivri'de KİPTAŞ'ın 1500 konutluk projesini, İstanbul genelinde cadde düzenleme ihalelerini aldığı biliniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERE PARA DAĞITIMI!

Yolsuzluk ve rüşvet dosyasının en önemli şüphelilerinden biri olan Adem Soytekin ve şirketlerinin hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL tutarında para bulundu. 2020-2024 yılları arasında bu hesaplara yaklaşık 1.25 milyar TL tutarında para geldiği, bu paraların yine ait çeşitli şirketlere dağıtıldığı ve çekilerek kaynağı belirsiz kişi ya da kurumlara ulaştırıldığı belirlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında bulunmadan önce 2017 ve 2018 yıllarında İmamoğlu İnşaat'ın 8 adet taşınmazını bedelsiz bir şekilde Adem Soytekin'in şirketi üzerine devrettiği, yine Adem Soytekin'in üzerindeki malların bir kısmını bilabedel İmamoğlu'nun diğer kasası olarak bilinen Fatih Keleş'e devrettiği belirlendi.

Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)

RÜŞVET TARİFESİ

Adem Soytekin'in, İBB'den yaptığı iş karşılığı alacağını alamayan iş adamlarından %10 veya %20 aralığında değişen oranlarda rüşvet aldığı ve iş sahiplerine bunun karşılığında hak edişlerini ödettirdiği iddiaları soruşturma dosyasına girdi.

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