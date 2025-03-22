Ekrem İmamoğlu’nun sıvacısı Adem Soytekin milyarder oldu!
İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan İmamoğlu'nun kasalarından birisi olduğu belirtilen Adem Soytekin ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Soytekin’in İmamoğlu İnşaat'ta sigortalı olduğu, bir dönem sıvacılık yaptığı, İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra orantısız şekilde zenginleştiği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin nasıl zenginleştiklerine ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkıyor.
Bu isimlerden birisinin de iş adamı Adem Soytekin olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun kasalarından birisi olduğu iddia edilen Adem Soytekin'in, İmamoğlu İnşaat'ta sigortalı olduğu, inşaatlarda sıvacılık yaptığı, Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra aşırı şekilde zenginleştiği belirlendi.
SIVACILIKTAN PATRONLUĞA
Sabah'ın haberine göre Adem Soytekin'in önce sıvacılığı bırakıp Asoy İnşaat isimli şirket kurduğu, limited olarak kurulan şirketin zamanla anonime çevrildiği, yeni şirketler de kurup Beylikdüzü Belediyesi'nden çok sayıda ihale alarak zamanla büyüdüğü kaydedildi.
KREŞ VE KİPTAŞ İHALELERİ...
İmamoğlu'nun dibinden ayrılmayan Soytekin'in üzerine kayıtlı şirketlere ihale veya doğrudan temin yöntemiyle çok sayıda iş verildiği, kendisi ve şirketleri üzerine kaynağı belli olmayan paralarla çok sayıda gayrimenkul devralındığı anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun şüphelilerinden biri olan Adem Soytekin'in orantısız zenginleşmesi MASAK raporu ve tanık beyanları ile delillendirildi. Soytekin'in, İBB'nin 15 kreş ihalesini, Silivri'de KİPTAŞ'ın 1500 konutluk projesini, İstanbul genelinde cadde düzenleme ihalelerini aldığı biliniyor.
ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERE PARA DAĞITIMI!
Yolsuzluk ve rüşvet dosyasının en önemli şüphelilerinden biri olan Adem Soytekin ve şirketlerinin hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL tutarında para bulundu. 2020-2024 yılları arasında bu hesaplara yaklaşık 1.25 milyar TL tutarında para geldiği, bu paraların yine ait çeşitli şirketlere dağıtıldığı ve çekilerek kaynağı belirsiz kişi ya da kurumlara ulaştırıldığı belirlendi.
Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında bulunmadan önce 2017 ve 2018 yıllarında İmamoğlu İnşaat'ın 8 adet taşınmazını bedelsiz bir şekilde Adem Soytekin'in şirketi üzerine devrettiği, yine Adem Soytekin'in üzerindeki malların bir kısmını bilabedel İmamoğlu'nun diğer kasası olarak bilinen Fatih Keleş'e devrettiği belirlendi.
RÜŞVET TARİFESİ
Adem Soytekin'in, İBB'den yaptığı iş karşılığı alacağını alamayan iş adamlarından %10 veya %20 aralığında değişen oranlarda rüşvet aldığı ve iş sahiplerine bunun karşılığında hak edişlerini ödettirdiği iddiaları soruşturma dosyasına girdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zodyak'ın gurme burçları! Yemekle arası en iyi olan 3 burç
- 50-55-60-65 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak! İşte kadrolar
- Ziraat, VakıfBank, Halkbank 400 bin TL taşıt kredisi taksit tabloları!
- 21 Mart en düşük faizli ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte aylık taksitler
- İstanbul’da bazı yollar 24 saat trafiğe kapatıldı! 21-22 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar
- 21 Mart Cuma hutbesi konusu | İnfak ve Kur’an Ayı Ramazan
- Nevruz Bayramı 2025: Baharın coşkusunu yansıtan en güzel ve anlamlı Nevruz Bayramı kutlama mesajları
- Vadeli Döviş Satışı ne demek, nasıl yapılır? TCMB döviz satım işlemi nedir?
- Kilo vermek için en iyi 7 günlük yürüyüş planı
- Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı
- Sınav yok KPSS şartı yok! Hastanelere temizlik, hasta kabul-kayıt ve güvenlik görevlisi alınıyor
- Renkler ruh halinizi etkiliyor! Hangi renk hangi duyguyu tetikliyor?