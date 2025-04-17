AK Partili Mevlüt Çavuşoğlu’nun babasından acı haber! Hayatını kaybetti | Peş peşe başsağlığı mesajları

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Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Çavuşoğlu'nun vefat haberi yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.