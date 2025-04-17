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AK Partili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasından acı haber! Hayatını kaybetti | Peş peşe başsağlığı mesajları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.04.2025 22:33
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AK Partili Mevlüt Çavuşoğlu’nun babasından acı haber! Hayatını kaybetti | Peş peşe başsağlığı mesajları

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çavuşoğlu'nun vefatına ilişkin AK Parti'den ve kabine üyelerinden başsağlığı mesajları geldi.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Çavuşoğlu'nun vefat haberi yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

(X)(X)

AK PARTİ VE KABİNE'DEN TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Çavuşoğlu'nun vefatına ilişkin X hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Yılmaz mesajında "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik X hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu kardeşimin babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Osman Çavuşoğlu amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mevlüt kardeşime ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Osman amcamızın mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allahtan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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AK Partili Mevlüt Çavuşoğlu’nun babasından acı haber! Hayatını kaybetti | Peş peşe başsağlığı mesajları AK Partili Mevlüt Çavuşoğlu’nun babasından acı haber! Hayatını kaybetti | Peş peşe başsağlığı mesajları AK Partili Mevlüt Çavuşoğlu’nun babasından acı haber! Hayatını kaybetti | Peş peşe başsağlığı mesajları
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