İmamoğlu'nun konutunda yeni balyalar! Rüşvet üssü İBB konutu! Hak ediş ödemesi karşılığı rüşvet talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen rüşvet ve terör soruşturması kapsamında yeni iddialar kamuoyuna yansıdı. Soruşturmada, CHP’li belediye yönetiminin Florya’daki başkanlık konutunu iddiaya göre yasa dışı faaliyetlerde kullandığı öne sürüldü. İddialara göre, İBB Spor Kulübü Başkanı ve İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibinden olduğu belirtilen tutuklu Fatih Keleş, söz konusu konutu ofis gibi kullanarak iş insanlarından alınan paraları burada muhafaza etti. Paraların özel bir çelik kasada tutulduğu, bu kasanın ise yaklaşık üç ay önce vinç yardımıyla konuttan çıkarıldığı bilgisi soruşturma dosyasına yansıdı. Yapılan aramalarda, kasadan çıkan paraların balyalar halinde olduğu ve toplam miktarın yaklaşık 5 milyon lira olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kamuoyunun gözü yargı sürecinde.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün müteahhitlere hak edişlerini ödemeleri karşılığı elde ettikleri rüşvete dair yeni bilgilere ulaşıldı.
HAK EDİŞ İBB TARAFINDAN ÖDENMEDİ
Sabah'ın haberine göre başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mart 2022 ve Aralık 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden işler alan Birtam İnşaat'a imalatlarını tamamladığı ve kontrolleri yapıldığı halde 73 milyon TL'yi bulan hak ediş alacağı İBB tarafından ödenmedi.
RÜŞVET VERMEYİ KABUL ETTİLER
İBB Giderler Müdürlüğü ile defalarca görüşme yapan Birtam İnşaat'ın alacaklarını alamadığı için ticari faaliyetleri duruma noktasına geldi. Firmanın mali acze düştüğü noktada 2023 yılı Eylül ayında Birtam İnşaat yetkilileri, İBB Bakırköy Ek Hizmet Binasına çağırıldı.
Birtam İnşaat yetkilileri ile İBB yetkilileri arasında yapılan bu görüşmede, çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında örgütün kasalarından birisi olduğu tespit edilen Fatih Keleş de katıldı.
Fatih Keleş, görüşmede firma yetkililerine rüşvet vermeleri karşılığında kendilerine hak ediş ödemelerini yapılabileceklerini söyledi. Yaklaşık 200 işçi çalıştıran firma, mali aczden çıkabilmek adına bu ödemeyi yapmaya karar verdi.
150 BİN DOLAR KARŞILIĞI HAK ETTİKLERİ PARAYI ALDILAR
Birtam İnşaat yetkilileri, hak edişi onaylanmış, kontrolleri yapılmış imalatlara dair ödemelerini alabilmek için Fatih Keleş'e 150 bin doları Florya'da teslim etti; bunun üzerine İBB tarafından firmaya 53 milyon TL hak ediş ödemesi yapıldı.
Müteahhit firma, Fatih Keleş'in talep ettiği parayı teslim ederken önce İstanbul'da Mor dövize götürerek dolara çeviriyor. Savcılığın para görüntüleri, lokasyon verileri ve diğer belgelere ulaştığı kaydediliyor.
İBB KONUTUNDA RÜŞVET ÇARKI
Soruşturma makamları yaptıkları incelemede Florya'da bulunan İBB başkanlık konutunda Fatih Keleş'e özel bir ofis yapıldığını ve örgütün kasası konumunda bulunan Keleş'in müteahhitlerden rüşvet ödemelerini burada tahsil ettiğini tespit etti.
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