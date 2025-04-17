İmamoğlu’nun konutunda yeni balyalar! Rüşvet üssü İBB konutu! Hak ediş ödemesi karşılığı rüşvet talebi

Mor döviz (ahaber.com.tr)

150 BİN DOLAR KARŞILIĞI HAK ETTİKLERİ PARAYI ALDILAR



Birtam İnşaat yetkilileri, hak edişi onaylanmış, kontrolleri yapılmış imalatlara dair ödemelerini alabilmek için Fatih Keleş'e 150 bin doları Florya'da teslim etti; bunun üzerine İBB tarafından firmaya 53 milyon TL hak ediş ödemesi yapıldı.

Müteahhit firma, Fatih Keleş'in talep ettiği parayı teslim ederken önce İstanbul'da Mor dövize götürerek dolara çeviriyor. Savcılığın para görüntüleri, lokasyon verileri ve diğer belgelere ulaştığı kaydediliyor.