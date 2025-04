Turgut Özal ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı

Turgut Özal'ın anma törenine geniş bir katılım oldu. (AA)

"ÖZAL BÜYÜK REFORMLARA İMZA ATMIŞ BİR LİDER"

Yılmaz, "Bugün geriye baktığımız zaman onların o mücadeleleri, fedakarlıkları sayesinde ülkemiz kalkınmada demokraside farklı bir yere gelmiş durumda. Yine rahmetli Özal, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesi, daha rekabetçi, daha güçlü bir ekonomik yapı oluşması için, dış dünyayla, dünya ekonomisiyle ülkemizin bütünleşmesi için büyük reformlara imza atmış bir lider. Aynı şekilde askeri bir müdahaleden sonra ülkemizin demokratikleşmesine, yeniden siyasetin normalleşmesine çok büyük katkıları olmuş bir lider. Her zaman 'Düşünce hürriyeti, inanç hürriyeti, girişim hürriyeti' demiş olan bir lider. Her ikisini de demokrasi ve kalkınmamıza yaptıkları katkılardan dolayı tekrar şükranla, minnetle yad ediyoruz. Ülkemizi bu mücadelede daha üst sıralara taşıma yönünde gayretlerimizi de sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün de 'Milletin adamı' sıfatını kazanmış Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, liderliğinde yine bu demokrasi ve kalkınma mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünyamızın zor bir dönemindeyiz. Bölgemizde, dünyada çok çeşitli jeopolitik, ekonomik gelişmelerin olduğu bir dönemdeyiz. Milli birliğimizi pekiştirerek hangi görüşten olursak olalım, hangi bölgeden, hangi kimlikten olursak olalım, milli birliğimizi kuvvetlendirerek dünyamızın bu geçtiği zor dönemde de milli birlik içinde, beraberlik içinde demokrasi ve kalkınma ideallerini hep en yüksekte tutarak yolumuza devam edeceğiz. Geçmişte rahmnetli Turgut Özal'ın, rahmetli Menderes'in bıraktığı mirasa yakışır bir şekilde, ülkemizi daha yüksek standartlara kalkınma standartlarına ulaştırma mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben bu vesileyle tekrar her iki büyük devlet insanına, millet adamına şükranlarımızı sunuyorum. Tüm milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Onların mirasına en güçlü şekilde sahip çıkacağımızı bir kez daha vurguluyorum. Milletimizin başı sağolsun diyorum." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Yılmaz yoğun bakımda tedavisi devam eden Dem Parti İstanbul Milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder ile ilgili de konuşu. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız çok yakından takip ediyor Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu. Ben de buradan hemen çıktıktan sonra hastaneye geçeceğim. Orada yetkililerden bilgi aldıktan sonra sizlere daha sağlıklı açıklamalar yapabilirim diye düşünüyorum. Burdan hemen genel başkan yardımcımız Ömer Bey ile Grup Başkanvekilimiz Abdulhamit Bey'le birlikte hastaneye geçeceğiz. Doktorlardan, yetkililerden bilgi alacağız. Aileyle inşallah görüşeceğiz, oradakilerle ve ondan sonra sizlere orada bir açıklama yapacağız inşallah." dedi.