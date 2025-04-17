Turgut Özal ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal, ölümünün 32. yıl dönümünde Topkapı'da bulunan mezarı başında anıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turgut Özal'la birlikte Adnan Menderes'i de anarken 'Kalkınma ve demokrasi mücadelemizde ikisinin de çok büyük emeği var payı var.' dedi.
8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 32'inci yıldönümünde mezarı başında törenle anıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adnan Menderes'in kabrini ziyaretinden sonra açıklama yaptı. Yılmaz, "Gerek rahmetli Turgut Özal, gerek rahmetli Menderes, milletin adamı sıfatını kazanmış siyaset ve devlet adamlarıydı. Her iki millet adamına da rahmet diliyorum. Kalkınma ve demokrasi mücadelemizde ikisinin de çok büyük emeği var payı var, tabii ki arkadaşlarıyla birlikte." dedi.
8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 32'inci yıldönümünde Topkapı'daki mezarı başında anıldı. Anma törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Başkanvekili Nuri Aslan, Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, AK Parti Grupbaşkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İl Müftüsü Prof.Dr. Safi Arpaguş, Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlenen anma töreninin ardından Başbakan Adnan Menderes'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda da bulundu.
"KALKINMA VE DEMOKRASİ MÜCADELEMİZDE İKİSİNİN DE EMEĞİ VAR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tören sonra yaptığı açıklamada, "Bugün merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın sene-i devriyesi vesilesiyle kabri başında gerçekleştirilen merasime iştirak ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız adına, Cumhurbaşkanlığı adına çelengimizi koyduk. Aileye bir kez daha başsağlığımızı iletmiş olduk. Bu vesileyle rahmetli demokrasi şehidimiz Adnan Menderes ve arkadaşlarının kabrini de ziyaret etme ve dua etme imkanı bulduk. Her iki devlet adamımıza da rahmet diliyoruz. Aileleri, sevenleri başta olmak üzere milletimize tekrar başsağlığımızı ifade ediyoruz. Gerek rahmetli Turgut Özal, gerek rahmetli Menderes, milletin adamı sıfatını kazanmış siyaset ve devlet adamlarıydı. Bu kolay kolay gerçekleşmiyor. Millete hizmet ettiğinizde, milletin hayatını, refahını iyileştirdiğinizde, devleti daha ileriye taşıdığınızda bu milletin gönlünde sarsılmaz bir yer ediniyorsunuz. Farklı bir bakış açısı gelişiyor. Her iki millet adamına da ben rahmet diliyorum. Kalkınma ve demokrasi mücadelemizde ikisinin de çok büyük emeği var, payı var tabii ki arkadaşlarıyla birlikte. Rahmetli Menderes 1950'li yıllarda ülkemizde ulaşımdan, tarımda mekanizasyona, sanayileşmeye varıncaya kadar çok büyük hamlelere vesile olmuş bir lider. Diğer taraftan milletin değerlerine yönelik baskıları ortadan kaldıran, özgürlükleri desteklemiş, demokrasi mücadelesinde çok önemli mesafeler almış bir lider. Ezanla ilgili attığı tarihi adım bu millet tarafından hiçbir zaman unutulmadı, unutulmayacak. Çok sayıda hizmetleri oldu arkadaşlarıyla birlikte; ama maalesef bir askeri darbeden sonra demokrasi şehidimiz oldu." diye konuştu.
"ÖZAL BÜYÜK REFORMLARA İMZA ATMIŞ BİR LİDER"
Yılmaz, "Bugün geriye baktığımız zaman onların o mücadeleleri, fedakarlıkları sayesinde ülkemiz kalkınmada demokraside farklı bir yere gelmiş durumda. Yine rahmetli Özal, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesi, daha rekabetçi, daha güçlü bir ekonomik yapı oluşması için, dış dünyayla, dünya ekonomisiyle ülkemizin bütünleşmesi için büyük reformlara imza atmış bir lider. Aynı şekilde askeri bir müdahaleden sonra ülkemizin demokratikleşmesine, yeniden siyasetin normalleşmesine çok büyük katkıları olmuş bir lider. Her zaman 'Düşünce hürriyeti, inanç hürriyeti, girişim hürriyeti' demiş olan bir lider. Her ikisini de demokrasi ve kalkınmamıza yaptıkları katkılardan dolayı tekrar şükranla, minnetle yad ediyoruz. Ülkemizi bu mücadelede daha üst sıralara taşıma yönünde gayretlerimizi de sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün de 'Milletin adamı' sıfatını kazanmış Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, liderliğinde yine bu demokrasi ve kalkınma mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünyamızın zor bir dönemindeyiz. Bölgemizde, dünyada çok çeşitli jeopolitik, ekonomik gelişmelerin olduğu bir dönemdeyiz. Milli birliğimizi pekiştirerek hangi görüşten olursak olalım, hangi bölgeden, hangi kimlikten olursak olalım, milli birliğimizi kuvvetlendirerek dünyamızın bu geçtiği zor dönemde de milli birlik içinde, beraberlik içinde demokrasi ve kalkınma ideallerini hep en yüksekte tutarak yolumuza devam edeceğiz. Geçmişte rahmnetli Turgut Özal'ın, rahmetli Menderes'in bıraktığı mirasa yakışır bir şekilde, ülkemizi daha yüksek standartlara kalkınma standartlarına ulaştırma mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben bu vesileyle tekrar her iki büyük devlet insanına, millet adamına şükranlarımızı sunuyorum. Tüm milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Onların mirasına en güçlü şekilde sahip çıkacağımızı bir kez daha vurguluyorum. Milletimizin başı sağolsun diyorum." dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYOR"
Yılmaz yoğun bakımda tedavisi devam eden Dem Parti İstanbul Milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder ile ilgili de konuşu. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız çok yakından takip ediyor Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu. Ben de buradan hemen çıktıktan sonra hastaneye geçeceğim. Orada yetkililerden bilgi aldıktan sonra sizlere daha sağlıklı açıklamalar yapabilirim diye düşünüyorum. Burdan hemen genel başkan yardımcımız Ömer Bey ile Grup Başkanvekilimiz Abdulhamit Bey'le birlikte hastaneye geçeceğiz. Doktorlardan, yetkililerden bilgi alacağız. Aileyle inşallah görüşeceğiz, oradakilerle ve ondan sonra sizlere orada bir açıklama yapacağız inşallah." dedi.
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