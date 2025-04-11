İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında telefon detayı! 20 şüpheli şifresini vermedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki suça karışan bazı yöneticilere yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

20 ŞÜPHELİ TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Sabah'ın haberine göre Soruşturma kapsamında Serkan Öztürk, Özge Bağdatlı, Murat Ongun, Serdal Taşkın, Fatos Ayık, Erhan Uslu, Doğan Hamit Doğruer, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Ertan Yıldız, Emre Serkan Bayraktar, Emin Ferhat Ertek, Tolga Özgen, Hüseyin Köksal, Fatoş Pınar Türker, Murat İlbak, Hasan Özsoy, Barış Kılıç, Adem Soytekin, Mete Sarısaltun ve Dogan Hamit Doğruer olmak üzere toplam 20 şüphelinin telefon şifrelerini vermediği öğrenildi.