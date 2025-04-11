İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında telefon detayı! 20 şüpheli şifresini vermedi
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok isim belediyeye düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında ilginç detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak 20 şüpheli telefon şifrelerini vermediği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki suça karışan bazı yöneticilere yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
20 ŞÜPHELİ TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ
Sabah'ın haberine göre Soruşturma kapsamında Serkan Öztürk, Özge Bağdatlı, Murat Ongun, Serdal Taşkın, Fatos Ayık, Erhan Uslu, Doğan Hamit Doğruer, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Ertan Yıldız, Emre Serkan Bayraktar, Emin Ferhat Ertek, Tolga Özgen, Hüseyin Köksal, Fatoş Pınar Türker, Murat İlbak, Hasan Özsoy, Barış Kılıç, Adem Soytekin, Mete Sarısaltun ve Dogan Hamit Doğruer olmak üzere toplam 20 şüphelinin telefon şifrelerini vermediği öğrenildi.
İMAMOĞLU'NUN ASIL TELEFONU YOK
Bilindiği gibi soruşturma kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun güvenlik güçlerine teslim ettiği telefonun asıl telefonu olmadığı ortaya çıkmıştı.
İmamoğlu'nun örgütsel görüşmelerini yaptığı telefonunu polise teslim etmediği anlaşılmıştı. İmamoğlu'nun polise teslim etmediği telefonu ile dosyanın şüphelileri ile çok sık görüşmeler yaptığı belirlenmişti.
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