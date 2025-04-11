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İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında telefon detayı! 20 şüpheli şifresini vermedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 07:03
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İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında telefon detayı! 20 şüpheli şifresini vermedi

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok isim belediyeye düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında ilginç detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak 20 şüpheli telefon şifrelerini vermediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki suça karışan bazı yöneticilere yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

EKREM İMAMOĞLU'NUN TELEFONU NEREDE? NEDEN BULUNAMIYOR?

20 ŞÜPHELİ TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Sabah'ın haberine göre Soruşturma kapsamında Serkan Öztürk, Özge Bağdatlı, Murat Ongun, Serdal Taşkın, Fatos Ayık, Erhan Uslu, Doğan Hamit Doğruer, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Ertan Yıldız, Emre Serkan Bayraktar, Emin Ferhat Ertek, Tolga Özgen, Hüseyin Köksal, Fatoş Pınar Türker, Murat İlbak, Hasan Özsoy, Barış Kılıç, Adem Soytekin, Mete Sarısaltun ve Dogan Hamit Doğruer olmak üzere toplam 20 şüphelinin telefon şifrelerini vermediği öğrenildi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

İMAMOĞLU'NUN ASIL TELEFONU YOK

Bilindiği gibi soruşturma kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun güvenlik güçlerine teslim ettiği telefonun asıl telefonu olmadığı ortaya çıkmıştı.

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı (Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı (Ekran görüntüsü)

İmamoğlu'nun örgütsel görüşmelerini yaptığı telefonunu polise teslim etmediği anlaşılmıştı. İmamoğlu'nun polise teslim etmediği telefonu ile dosyanın şüphelileri ile çok sık görüşmeler yaptığı belirlenmişti.

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