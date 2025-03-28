İBB’deki rüşvet çarkı Murat Kapki’nin telefon kayıtlarında: Çatır çutur paraları indiriyorlar

Hüseyin Köksal (AHABER)

KÜLTÜR A.Ş.'YE 395 MİLYONLUK FATURA

Murat Kapki'nin kurduğu, İmamoğlu'na yakın isimlerden olan Hüseyin Köksal'ın da ortak olduğu BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri şirketinin en çok iş aldığı kuruluşlar da MASAK raporunda yer aldı. Bu şirketin en çok iş aldığı ilk iki şirketin İBB'ye bağlı iştirak olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. ve BFK Partners Reklam Ticaret şirketi olduğu belirlendi.

Söz konusu şirketin son yıllarda İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.'den KDV hariç 395 milyon 489 bin lira tutarında mal ve hizmet aldığı, BFK Partners Reklam Ticaret Anonim Şirketi'nden ise KDV hariç 223 milyon 984 bin lira tutarında mal ve hizmet aldığı bilgisine ulaşıldı. BFK şirketi hakkında yapılan araştırmalarda şirketin faaliyetinin "Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerlerinin imalatı" olduğu bilgisine ulaşıldı.