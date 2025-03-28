İBB'deki rüşvet çarkı Murat Kapki’nin telefon kayıtlarında: Çatır çutur paraları indiriyorlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediyedeki rüşvet çarkıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Murat Kapki’nin kayıtlara geçen telefon görüşmesi İBB’deki rüşvet çarkını deşifre etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında medya, reklam ve organizasyon sektöründen de çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan reklamcı Murat Kapki'nin telefon görüşmesi kayıtları rüşvet çarkını gözler önüne serdi.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanan Advercity ve BVA Reklam isimli şirketlerin sahiplerinden Murat Kapki'nin telefon görüşmesi kayıtları ortaya çıktı.
MASAK'ın tespitlerine göre 21 milyon liralık Ferrari'sini 2 ay önce satan Kapki'nin yaptığı bir telefon görüşmesine, İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un rüşvet aldığına ilişkin ifadeler damga vurdu.
29 Ocak 2025 tarihinde Yasin isimli kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'dan rahatsızlığını dile getiriyor. Kapki görüşmede, Murat Ongun'un soruşturma kapsamında tutuklanan reklamcı Alper Aydın ile reklamcı İsmail O.'dan el altından rüşvet aldığını belirtiyor.
Görüşme kaydına göre Kapki, "Alper Aydın para indiriyor. Parayla iş bitiriyorlar. El altından veriyorlar. Yani açıktan paralar dönüyor, neler neler dönüyor abi oralarda şu an yani" diyerek veryansın ediyor.
"PARALARI EL ALTINDAN VERİYORLAR"
Sabah'ın haberine göre Görüşme kayıtlarına göre Kapki, Yasin isimli kişinin reklam alanlarıyla alakalı, "Yerlerle alakalı sende bir gelişme var mı?" sorusuna, "Yok bende hiçbir gelişme yok. Ben aradım o gün gene o Murat Ongun denilen ş..... yine telefonlarımı açmadı. Tam bir ş.... yani, herif şey yani sadece kendinden olanlarla iş yapıyorlar abi. Beni hiçbir zaman içlerine almadılar ki aynı mod devam ettiler yani. Öyle bir yönteme gelmiş ki orası yani bu İsmail denilen bir adam var yani para indiriyor oraya parayla işler bitiriyorlar. Alper Aydın para indiriyor. Parayla işleri bitiriyorlar. Paraları el altından veriyorlar. Yani açıktan paralar dönüyor, neler neler dönüyor abi oralarda şu an yani" ifadelerini kullanıyor.
"MURAT VE ETRAFI BURALARDAN GÖTÜRÜYORLAR"
Yasin isimli kişinin "Eyvallah doğrudur" demesine karşılık Kapki, "Valla abi o İsmail ve Alper ikilisi, o Murat ve çevresiyle sağlam iş çeviriyorlar abi. Reklamcı işte o. Onlar da böyle alıyor, böyle ajanslara satıyorlar. Kanalı bulmuşlar abi. Murat ve etrafı buralardan götürüyorlar. Abi bunlar el altından paralarla abi gidiyorlar. İşler çatır çutur paralar döndürüyorlar" diyor.
KÜLTÜR A.Ş.'YE 395 MİLYONLUK FATURA
Murat Kapki'nin kurduğu, İmamoğlu'na yakın isimlerden olan Hüseyin Köksal'ın da ortak olduğu BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri şirketinin en çok iş aldığı kuruluşlar da MASAK raporunda yer aldı. Bu şirketin en çok iş aldığı ilk iki şirketin İBB'ye bağlı iştirak olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. ve BFK Partners Reklam Ticaret şirketi olduğu belirlendi.
Söz konusu şirketin son yıllarda İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.'den KDV hariç 395 milyon 489 bin lira tutarında mal ve hizmet aldığı, BFK Partners Reklam Ticaret Anonim Şirketi'nden ise KDV hariç 223 milyon 984 bin lira tutarında mal ve hizmet aldığı bilgisine ulaşıldı. BFK şirketi hakkında yapılan araştırmalarda şirketin faaliyetinin "Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerlerinin imalatı" olduğu bilgisine ulaşıldı.
İMAMOĞLU İNŞAAT'A 50 MİLYON LİRA
MASAK ayrıca, şüpheli Murat Kapki'nin BVA şirketinin bankacılık işlemlerinde yaptığı araştırmada, şirkete İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş. tarafından 2020-2024 yılları arasında KDV hariç 395 milyon 489 bin lira tutarında fatura düzenlenmiş olmasına rağmen, şirketin banka hesaplarından İstanbul Kültür şirketinin banka hesaplarına bahse konu yıllar içinde toplam 193 milyon 381 bin lira tutarında para transferi gerçekleştirildiğini saptadı.
BVA şirketi üzerinden Hüseyin Köksal'ın banka hesabına 50 milyon lira aktarıldığı, bu paranın da daha sonra Köksal üzerinden İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Şirketi'ne aktarıldığı belirlendi.
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