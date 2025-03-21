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Ekrem İmamoğlu’nun telefonu nerede? Neden bulunamıyor?

Ekrem İmamoğlu'nun telefonu nerede? Neden bulunamıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 23:48
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında Ekrem İmamoğlu’nun cep telefonunu neden vermediğini değerlendirdi. Karaman, evinde ve makamında yapılan aramalarda İmamoğlu’nun özel şahsi telefonunun bulunamadığını belirterek, cihazın saklandığını ve arandığını ifade etti. Makam telefonuna ulaşıldığını ancak şahsi telefonun ortada olmadığını vurgulayan Karaman, “Eğer içinde hesabını veremeyeceği yazışmalar varsa bu yüzden teslim edilmiyor olabilir” dedi. Almaçayır ise İmamoğlu’nun özel görüşmelerinin bulunduğunu ve bu nedenle telefonu vermediğini öne sürdü. Ayrıca, siber güvenlik ekiplerinin konuyla ilgili çalışmalarına devam ettiğini aktardı.
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Ekrem İmamoğlu’nun telefonu nerede? Neden bulunamıyor?
Ekrem İmamoğlu’nun telefonu nerede? Neden bulunamıyor?
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