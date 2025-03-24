24 Mart 2025, Pazartesi
İBB'de yolsuzluk çarkı nasıl işledi? Rüşvet verdi itirafçı oldu: İmamoğlu odadan çıktı...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki birçok kişinin tutuklanmasına neden olan İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Uğur G. isimli bir vatandaş itirafçı olarak örgütün eline nasıl düştüğünü anlattı. Yolsuzluk çarkında belediye tarafından verilecek tadilat ruhsatının onaylanması, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilmesi için çeteye 15 daire rüşvet verdiğini söyledi. İtirafçı isim tahsilatı Ekrem İmamoğlu'nun 2 kasasının yaptığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 24.03.2025 07:27 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 07:33