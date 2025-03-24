İBB’de yolsuzluk çarkı nasıl işledi? Rüşvet verdi itirafçı oldu: İmamoğlu odadan çıktı...

"MASADAN KALMAK İSTEDİM, BİR DAHA BURAYA GİREMEZSİN DEDİLER"

Sabah'ın haberine göre başta rüşvet vermeyi kabul etmediğini belirten Uğur G., "Rüşvet tutarı 15 milyon liraydı. Ancak daha sonra benim arsamı kat karşılığı vermeme aracılık eden eski Gürpınar Belediye Başkanı V.K. benimle görüştü. Bende ısrar ve ricasını kıramadım. Görüşme yapmak için ADM iş merkezine Zafer Gül ile birlikte gittim. Burada şimdi Beylikdüzü Belediye Başkanı olan o dönem ise Ekrem İmamoğlu'nun yardımcısı Murat Çalık ile görüştük.