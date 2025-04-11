Başkan Erdoğan’dan İsrail’e Suriye mesajı: Sabrımızı kimse yanlış anlamasın

Başkan Erdoğan ana odaklarının toprak değil insan olduğunu vurguladı (AA)

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Barışın savaştan daha fazla emek istediğinin gayet farkındayız. Biz kolayı değil her zaman zoru seçtik. Bugün de zor olanın tarafındayız. Ukrayna, Sudan, Libya, Somali gibi yakın dostluğumuz olan ülkelerde nasıl barış ve istikrar için mücadele ediyorsak Afrika ve Asya'da da arabuluculuk gibi inisiyatiflerle sorumluk üstleniyoruz.

Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde, kaynaklarında gözümüz yok. Türkiye olarak nerede varlık gösteriyorsak orada yerin altındakilerle değil yerin üstündekilerle yani insanlarla yani canla ilgileniyoruz.

"İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR"

Masum bebekleri, çocukları, yıkıntılar arasında hayata tutunmaya çalışan kadınları acımasızca katletmek korkaklık değilse soruyorum bu nedir? 360 kilometreye hapsettiği, insani yardım girişimine izin vermediği bir halkın üzerine çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden bomba yağdırmak gaddarlık değil midir? Elimizi vicdanımıza koyalım ve şu soruyu lütfen kendimize soralım. Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? Onun için İsrail terör devletidir. Başka bir isim olamaz.

İsrail hükümeti Filistin halkını topraklarından söküp atmaya çalışmaktadır. İşlediği her suç hukuk önünde cevapsız kalan İsrail her seferinde biraz daha pervasızlaşmaktadır.

"FİLİSTİNLİLERLE TAM DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Filistin halkının işgal karşısındaki kahramanca mücadelesini kimse terörizm yaftası vurarak karalayamaz. Filistinli kardeşlerimiz 7 Ekim 2023'ten beri dişleri tırnaklarıyla topraklarını savunarak insanların iftihar vesilesi olmuştur. Türk milleti bugün de Filistinli kardeşleriyle tam bir dayanışma içindedir. 500 sene önce topraklarından kovulan tüm İsrail halkını, Yahudileri kapımızı açarak biz bu topraklarda misafir ettik. O günkü Türkiye ne ise bugünkü Türkiye'de aynısıdır.

ULUSLARARASI TOPLUMA FİLİSTİN ÇAĞRISI

İsrail'in Gazze'deki devlet terörü devam ettikçe ateşkes çabaları sabote ettikçe masumların üzerine bomba yağdıkça bölgemize kalıcı barışın gelmesi oldukça zordur. Orta Doğu'da barış ancak İsrail-Filistin meselesinin iki devletli çözümü temelinde mümkündür. 1967 sınırı dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulmasına bağlıdır. Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bir kez daha sorumluluk üstlenmeye, akan kadı durdurmaya, Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum.

İsrail özellikle Lübnan'a ve Suriye'ye yönelik saldırılarıyla bölgenin istikrarını doğrudan tehdit eden sorunlu bir ülkeye dönüşüyor. İsrail'in saldırıları DEAŞ ile mücadele çabalarını da sekteye uğratıyor.