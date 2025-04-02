Melih Altınok’tan Özgür Özel’in ATV boykotuna sert yanıt: Bu faşizmdir!
A Haber canlı yayınında gündeme yönelik konuşan sunucu Melih Altınok, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “ATV’yi boykot ediyoruz” söylemlerine yanıt vererek, sert eleştirilerde bulundu. “ATV bize kötülük yapıyor” diyen Özel’e eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin “Savcılığın iddialarını soruyoruz” diyerek yanıt veren Altınok, “Ne kötülük yapıyoruz? Bunları da mı sormayacağız?” dedi.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP'nin "sokak çağrıları" yaptığını belirten Altınok, şimdi de yerli markalara boykot çağrıları yapıldığını vurguladı. ATV'de yayınlanan derbi maçı üzerinden yapılan boykot çağrısına ilişkin ise "Bunlara Allah fırsat vermesin! Muhalefette bunu yapıyorlarsa, iktidarda ne yaparlar?" ifadelerini kullandı. Altınok, "'ATV bize kötülük yapıyor' diyorlar! Savcılık belediye başkanınız hakkında yolsuzluk soruşturması başlatmış, tutuklanmış. Biz de savcılığın iddialarını soruyoruz, işin gargaraya getirilmesine izin vermiyoruz. Ne kötülük yapıyoruz? Bunları da mı sormayacağız?" dedi.
"BİZ SAVCILIĞIN İDDİALARINI SORUYORUZ"
"Bunlara Allah fırsat vermesin! Muhalefetteyken bunları yapıyorlarsa, iktidara geldiklerinde ne yapacaklar?" diyen Aktınok, Özel'in 'ATV bize kötülük yapıyor' iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu hakkında yolsuzluk soruşturmasının başlatıldığını savcılığın iddialarını kendilerine sorduklarını hatırlatan Altınok, "Biz savcılığın iddialarını soruyoruz, işin gargaraya getirilmesine izin vermiyoruz. Ne kötülük yapıyoruz? Bunları da mı sormayacağız? Sizin kanallarınız gibi, sustalı maymun misali sizin dediklerinizi tekrar mı etmek zorundayız? Bu nasıl bir mantık?" diye konuştu.
"SES ÇIKARMIYORUZ DEDİK AMA İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI"
Yapılanların yalnızca bununla kalmadığını belirten Altınok, "Bir önceki Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu, 'ATV'de çalışanların boynuna urgan geçireceğiz' dedi. Biz bu tür söylemleri artık önemsememeye başladık. Daha önce de söyledim, koskoca bir partinin Genel Başkanı olduğu için hürmeten ses çıkarmıyoruz dedik ama iş çığırından çıktı." ifadelerini kullandı.
"BU YAPTIKLARININ ALTINDA KALACAKLAR"
Gazeteci Melih Altınok, A Haber canlı yayınında CHP'nin politikalarını sert sözlerle eleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medyaya yönelik boykot çağrıları ve toplumu ayrıştırıcı söylemleri hakkında konuşan Altınok, "Bunlar cami duvarına da işediler. Bunu mecazi anlamda söylemiyorum, gerçekten yaptılar! Türkiye'yi sürüklemek istedikleri noktada 'yıkın, geçin' dediler, çocukların arkasına saklandılar. Ama altında kalacaklar!" şeklinde konuştu.
CHP'nin medya kuruluşlarını, gazetecileri ve kurumları tehdit ettiğini belirten Altınok, "Bu ağır ithamların, toplumu ayrıştırmanın, insanları hedef göstermenin hesabını Özgür Özel verecek. Bunlar basit şeyler mi? Çıkıp insanları, gazetecileri, kurumları tehdit ediyor! Bunu neye dayanarak yapıyor? Bu ülkede hukuk yok mu?" diyerek tepki gösterdi.
"BUNUN ADI FAŞİZMDİR!"
CHP'nin baskıcı tutumuna karşı hukuk mekanizmasının devreye girmesi gerektiğini söyleyen Altınok, "Ben bunların binde birini ona söylesem mutlaka bir karşılığı olur. Ama artık bunların da bir karşılığı olmalı! Çünkü bunun adı faşizm!" ifadeleriyle CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti.
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