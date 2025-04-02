Melih Altınok’tan Özgür Özel’in ATV boykotuna sert yanıt: Bu faşizmdir!

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP'nin "sokak çağrıları" yaptığını belirten Altınok, şimdi de yerli markalara boykot çağrıları yapıldığını vurguladı. ATV'de yayınlanan derbi maçı üzerinden yapılan boykot çağrısına ilişkin ise "Bunlara Allah fırsat vermesin! Muhalefette bunu yapıyorlarsa, iktidarda ne yaparlar?" ifadelerini kullandı. Altınok, "'ATV bize kötülük yapıyor' diyorlar! Savcılık belediye başkanınız hakkında yolsuzluk soruşturması başlatmış, tutuklanmış. Biz de savcılığın iddialarını soruyoruz, işin gargaraya getirilmesine izin vermiyoruz. Ne kötülük yapıyoruz? Bunları da mı sormayacağız?" dedi.

"BİZ SAVCILIĞIN İDDİALARINI SORUYORUZ"

"Bunlara Allah fırsat vermesin! Muhalefetteyken bunları yapıyorlarsa, iktidara geldiklerinde ne yapacaklar?" diyen Aktınok, Özel'in 'ATV bize kötülük yapıyor' iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu hakkında yolsuzluk soruşturmasının başlatıldığını savcılığın iddialarını kendilerine sorduklarını hatırlatan Altınok, "Biz savcılığın iddialarını soruyoruz, işin gargaraya getirilmesine izin vermiyoruz. Ne kötülük yapıyoruz? Bunları da mı sormayacağız? Sizin kanallarınız gibi, sustalı maymun misali sizin dediklerinizi tekrar mı etmek zorundayız? Bu nasıl bir mantık?" diye konuştu.