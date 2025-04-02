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Melih Altınok’tan CHP’ye sert yanıt: Bu faşizmdir altında kalacaklar!

Melih Altınok’tan CHP'ye sert yanıt: Bu faşizmdir altında kalacaklar!

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Giriş: 02.04.2025 23:14
A Haber canlı yayınında gündeme yönelik konuşan sunucu Melih Altınok, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “ATV’yi boykot ediyoruz” söylemlerine yanıt vererek, sert eleştirilerde bulundu. “ATV bize kötülük yapıyor” diyen Özel’e eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin “Biz savcılığın iddialarını soruyoruz” diyerek yanıt veren Altınok, “Ne kötülük yapıyoruz? Bunları da mı sormayacağız?” dedi.
Melih Altınok’tan CHP’ye sert yanıt: Bu faşizmdir altında kalacaklar!
Melih Altınok’tan CHP’ye sert yanıt!
Melih Altınok’tan CHP'ye sert yanıt!
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