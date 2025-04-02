Boykot "sözde" kaldı! İstanbul'da vatandaş CHP'nin çağrılarını umursamadı: AVM'lerde yoğunluk

Fotoğraf-AA

İSTANBUL BOYKOTU UMURSAMADI

Dükkan ve mağazalarda alışverişler olağan seyrinde devam ederken, kafelerde ve lokantalarda da yoğunluk yaşanıyor. Sarıyer, Şişli, Taksim, Başakşehir, Bakırköy, Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar başta olmak üzere alışveriş merkezlerinde bazı aileler alışveriş yapıp, çocuklarıyla oyun alanlarında vakit geçirdi.

Üsküdar'da "kafeler caddesi" olarak bilinen Uncular Caddesi'nde, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi ile Akaretler'de bulunan kafelerin yoğun olduğu görüldü.