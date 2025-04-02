Boykot "sözde" kaldı! İstanbul'da vatandaş CHP'nin çağrılarını umursamadı: AVM'lerde yoğunluk
CHP'li Özgür Özel yerli markaları hedef alarak kirli bir algıya girişti. Yerli markaların hedef gösteren CHP sözde boykot çağrısı yaptı. Ancak bu çağrı havada çünkü vatandaşlar sözde boykota aldırış etmeden alışverişini yaptı. İstanbul'da da durum değişmedi. AVM'lerde durum normal akışında devam ederken bazı noktalarda yoğunluk oluştu.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP söz konusu iddialara yanıt bile veremezken kirli bir algıya soyundu. İmamoğlu'nun tutuklanmasını bahane eden CHP Türk ekonomisini hedef alarak sözde boykot çağrısı yaptı.
CHP'li Özel tehditler savurarak birçok markadan kendilerine destek vermesini istedi. Destek vermeyenleri de boykot ile tehdit eden CHP'li Özel özellikle yerli markaları hedef aldı.
ÖZEL'DEN SÖZDE BOYKOT ÇAĞRISI
Son olarak sözde "2 Nisan boykotu"na destek veren Özel'in çağrısı havada kaldı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde vatandaşlar alışveriş yapmaya devam etti.
BOYKOT HAVADA KALDI: AVM'LERDE YOĞUNLUK
İstanbul'da rutinini devam ettiren vatandaşlar bazı noktalarda yoğunluk dahi oluşturdu. Hafta sonlarına göre bazı yerlerde ekstra kalabalık olduğu görüntülendi. İstanbul'da Ana lokasyonlarda alışveriş merkezleri ve restoranlarda yoğunluk yaşandığı gözlemlendi.
İSTANBUL BOYKOTU UMURSAMADI
Dükkan ve mağazalarda alışverişler olağan seyrinde devam ederken, kafelerde ve lokantalarda da yoğunluk yaşanıyor. Sarıyer, Şişli, Taksim, Başakşehir, Bakırköy, Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar başta olmak üzere alışveriş merkezlerinde bazı aileler alışveriş yapıp, çocuklarıyla oyun alanlarında vakit geçirdi.
Üsküdar'da "kafeler caddesi" olarak bilinen Uncular Caddesi'nde, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi ile Akaretler'de bulunan kafelerin yoğun olduğu görüldü.
Fatih'teki Çarşamba Pazarı ve Bakırköy'deki Yeşilköy Pazarı'nda da hareketlilik olağan seyrinde devam ediyor.
Bir mağaza sahibi, AVM'lerin hafta içi öğle saatlerinde çoğu zaman sakin olduğunu, akşamları, özellikle hafta sonu ve tatil günlerinde ise yoğunluk yaşandığını belirtti.
"ALIŞVERİŞ YAPAMAYACAĞIZ"
Fatih'te alışveriş yapan vatandaşlardan Murat Aydın, boykot çağrısını boykot ettiğini ve kesinlikle katılmadığını söyledi. Selim Görçin de "Bugüne özel boykota karşı yerli üretime ve esnafa sahip çıkmak, duruşumuzu belli etmek için alışveriş yapacağız." ifadesini kullandı.
Hüseyin Türkmen ise boykot çağrısını uygun bulmadığını ve katılmadığını, alışveriş yapmayı sürdüreceğini kaydetti.
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