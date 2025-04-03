ATV/A Haber’i hedef alan Özel’e Özgöker’den yanıt: Boykot düşmana yapılır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturmasının ardından yaptığı sokak çağrılarıyla marjinal örgütleri harekete geçirmesinin ardından, şimdi de Türkiye ekonomisini hedef alarak yerli ve milli markalara karşı boykot çağrısında bulundu. Bu çağrılar karşılık bulmayınca, bu kez de ATV ve A Haber'i hedef aldı. A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konuşan Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Boykot düşmana yapılır " diyerek konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.