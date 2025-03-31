31 Mart 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Emrah Bağdatlı kaçış planını Murat Ongun ile yapmış!

Emrah Bağdatlı kaçış planını Murat Ongun ile yapmış!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 08:02
ABONE OL
Emrah Bağdatlı kaçış planını Murat Ongun ile yapmış!

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Soruşturmanın kilit ismi firari Emrah Bağdatlı'nın kaçış planını Murat Ongun'la yaptığı ortaya çıktı.

İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu ve İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.

İBB SORUŞTURMASINDA GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİNİN ADRESİNDEN MİLYONLARCA LİRA ÇIKTI!

Suç örgütünün kasası olduğu öne sürülen Emrah Bağdatlı'nın, 5 Mart 2025 günü yurt dışına gidecekmiş gibi uçak bileti aldığı ancak 3 Mart 2025 günü telefonunu evinde bırakarak kara yolu ile yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmişti.

Emrah Bağdatlı - Murat Ongun (AHABER)Emrah Bağdatlı - Murat Ongun (AHABER)

ONGUN'UN GİZLİ KASASIYDI

Firari Emrah Bağdatlı, 2020 yılında kurduğu "Şimdi Yapım" ve "Değişik Hikayeler" isimli şirketleri ile yakın arkadaşı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun vasıtasıyla İBB'den 500 milyon liraya yakın ihale aldı. Savcılık tarafından söz konusu ihalelere ilişkin yapılan incelemelerde birçok usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

Emrah Bağdatlı kaçış planını Murat Ongun ile yapmış!

Bağdatlı, soruşturma kapsamında çıkarılan suç örgütü şemasında örgütün iki numarası olarak gösterilen Murat Ongun'un gizli kasası olarak yer aldı.

Murat Ongun'un gizli kasası Emrah Bağdatlı (AHABER)Murat Ongun'un gizli kasası Emrah Bağdatlı (AHABER)

UÇAK BİLETİ ALDI KARAYOLUYLA KAÇTI

Sabah'ın haberine göre 19 Mart 2025 tarihinde İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonunda hakkında gözaltı kararı çıkarılan Emrah Bağdatlı'nın adresinde yapılan aramalarda kendisine ulaşılamadı.

Bağdatlı ile ilgili yapılan araştırmalarda 3 Mart 2025 tarihinde İpsala sınır kapısından yurtdışına kaçtığı belirlendi. Emrah Bağdatlı'nın kaçış planı ise şeytanın aklına bile gelmeyecek cinstendi.

Bağdatlı, uçakla yurt dışına gidecekmiş gibi 5 Mart 2025 gününe ABD'nin Houston eyaletine uçak bileti aldı. 3 Mart 2025 günü ise telefonunu evde bırakıp karayolu ile sırra kadem bastı.

Murat OngunMurat Ongun

EN SON ONGUN'LA GÖRÜŞTÜ

Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına kaçtığı belirlendikten sonra telefon hattına yönelik yapılan daraltılmış baz çalışmasında şok eden bir detaya rastlandı.

Bağdatlı'nın, yurt dışına kaçtığı 3 Mart 2025 günü en son Beykoz'daki villasında Murat Ongun'la görüştüğü ortaya çıktı.

Telefon sinyalleri ile Murat Ongun'un evinde sabah saatlerinde tespit edilen ikili arasındaki görüşmede Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına kaçış planının yapıldığı değerlendirildi.

Murat Ongun’un ifadesinin perde arkası çıktı!Murat Ongun’un ifadesinin perde arkası çıktı! MURAT ONGUN'UN İFADESİNİN PERDE ARKASI ÇIKTI!
İBB çalışanı her şeyi itiraf ettiİBB çalışanı her şeyi itiraf etti İBB ÇALIŞANI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
Nuhoğlu ile firari Bağdatlı evinden çıkan paralar A Haber’de!Nuhoğlu ile firari Bağdatlı evinden çıkan paralar A Haber’de! NUHOĞLU İLE FİRARİ BAĞDATLI EVİNDEN ÇIKAN PARALAR A HABER'DE!
Kilit isim firari çıktı! İBB’ye yolsuzluk soruşturması...Kilit isim firari çıktı! İBB’ye yolsuzluk soruşturması... KİLİT İSİM FİRARİ ÇIKTI! İBB'YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI...

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör