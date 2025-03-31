Emrah Bağdatlı kaçış planını Murat Ongun ile yapmış!

Murat Ongun'un gizli kasası Emrah Bağdatlı (AHABER)

UÇAK BİLETİ ALDI KARAYOLUYLA KAÇTI



Sabah'ın haberine göre 19 Mart 2025 tarihinde İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonunda hakkında gözaltı kararı çıkarılan Emrah Bağdatlı'nın adresinde yapılan aramalarda kendisine ulaşılamadı.

Bağdatlı ile ilgili yapılan araştırmalarda 3 Mart 2025 tarihinde İpsala sınır kapısından yurtdışına kaçtığı belirlendi. Emrah Bağdatlı'nın kaçış planı ise şeytanın aklına bile gelmeyecek cinstendi.

Bağdatlı, uçakla yurt dışına gidecekmiş gibi 5 Mart 2025 gününe ABD'nin Houston eyaletine uçak bileti aldı. 3 Mart 2025 günü ise telefonunu evde bırakıp karayolu ile sırra kadem bastı.