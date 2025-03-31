CHP’nin şaibeli kurultayında yeni gelişme: Soruşturmada tanık sayısı 15’e çıktı | Özel’e oy için 1200 lüks marka telefon hediye edildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk / A Haber Ekran Görüntüsü

İMAMOĞLU VE ÖZEL CEPHESİNDE DOST MU DÜŞMAN MI?

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ koluydu. Kılıçdaroğlu o kongre sürecinde 'Sırtımdan hançerlendim' dedi. Kongre sürecinde Özgür Özel, İmamoğlu ile ittifak yaptı ve alavere dalavere ile umulmadık şekilde Özel kongrede galip çıktı. Özel kongreden sonra İmamoğlu'nun gölgesi altında siyaset yapan bir lider görünümü verdi. Şuan Özgür Özel'in eline fırsat çıktı. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle hakkındaki iddialara bakıldığında daha nice seçimleri görmesi çok zor olan İmamoğlu devre dışı kalmasıyla Özel bu ortamda kendi önünün açıldığına inanıyor.

ÖZGÜR ÖZEL KENDİ GELECEĞİNİ İNŞAA EDİYOR

Özel bir yandan tabanına güçlü bir mesaj vermesi gerektiği için İmamoğlu'nun arkasında durarak hakkını korudu görüntüsünü vermesi lazım. Özel şuanda kendi liderliğinin ve adaylığının alt yapısını hazırlıyor. İmamoğlu Özel iş birliği yok. İmamoğlu üzerinden Özgür Özel kendi geleceğini inşaa etme süreci başlıyor.