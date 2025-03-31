CHP'nin şaibeli kurultayında yeni gelişme: Soruşturmada tanık sayısı 15'e çıktı | Özel'e oy için 1200 lüks marka telefon hediye edildi
Şaibeli kurultay tartışmaların ardından yeniden seçime giden CHP'de sürece ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından açıkladığı kararla 38. Olağan Kurultay'ın 6 Nisan tarihinde yeniden tekrarlanacağı belirtti. Kurultay sürecine giden CHP'de eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve iki delege mahkemeye başvurarak kurultayın tekrarının iptaline yönelik mahkemeye başvuruda bulundu. 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılan başvuruda talep 'somut delil bulunmaması' gerekçesiyle reddedilirken şaibeli kurultaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık olanların sayısında artış yaşandı. A Haber canlı yayınına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman tanık sayısının 15'e yükseldiğini ifade ederek, şaibeli kurultayda Özel'e oy verilmesi için iş adamlarının toplamda 1200 adet lüks model cep telefonunu delegelere dağıtıldığını belirtti. Öte yandan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ise kurultay sürecine ilişkin Özel ve İmamoğlu cephesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
İBB'ye yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 50'den fazla şüpheli gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Günlerdir Özel'in sözde eylem adı altında yaptığı izinsiz mitinginden skandalları devam ederken şaibeli kurultay sürecine yönelik tartışmalar da bir yandan sürüyor.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önceki süreçte gündemde sıkça konuşulan şaibeli kurultay meselesinde gelişmeler halen sıcaklığını koruyor. CHP Genel Başkan Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 38. Olağan Kurultaya ilişkin karar alarak 6 Nisan tarihinde yeniden sandığa gidileceğini duyurmuştu. Kurultaya gidilen süreçte eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve iki CHP'li delege mahkemeye başvurmuş ve kurultayın iptal edilmesini talep etmişti. 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılan başvuruda talep "somut delil bulunmaması" gerekçesiyle reddedilmesi üzerine kurultay önümüzdeki hafta pazar günü tekrarlanacak.
KURULTAY ÖNCESİ TANIK SAYISI ARTIYOR
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman CHP'nin 38. kurultayında şaibeye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tanık olanların sayısına ilişkin yeni bilgileri A Haber ekranlarında açıkladı. Karaman, şaibeli kurultay soruşturmasında tanık olmak isteyen CHP'li delege ve partililerin sayısının 15'e yükseldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. "Soruşturmaya başvuran ve tanık olmak isteyen delegeler ve partililerin sayısı 15'e yükseldi .Savcılığa giden tanıklar 'Batman delegesinin Özgür Karabat'ın Ekrem İmamoğlu'na oyunu vermesi durumunda 'uçacağız, yürüyeceğiz, önümüz açık ihaleleri alacağız' gibi ifadelerin verenlerin sayısında artış var.
İŞ ADAMLARI 1200 LÜKS CEP TELEFONU DAĞITILDI
Nazif Karaman: Bir tanığın İstanbul'daki CHP Kongresi'nde 10 ayrı iş adamının 120'şer adetten toplamda 1200 tane çok satılan lüks model markanın 15 ve 16 serisinden dağıtıldığı belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara ve İstanbul üzerinden ayrı ayrı ilerleniyor. Tanıklar İstanbul'da ve Ankara'da ayrı şekilde ifade veriyor.
İMAMOĞLU VE ÖZEL CEPHESİNDE DOST MU DÜŞMAN MI?
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ koluydu. Kılıçdaroğlu o kongre sürecinde 'Sırtımdan hançerlendim' dedi. Kongre sürecinde Özgür Özel, İmamoğlu ile ittifak yaptı ve alavere dalavere ile umulmadık şekilde Özel kongrede galip çıktı. Özel kongreden sonra İmamoğlu'nun gölgesi altında siyaset yapan bir lider görünümü verdi. Şuan Özgür Özel'in eline fırsat çıktı. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle hakkındaki iddialara bakıldığında daha nice seçimleri görmesi çok zor olan İmamoğlu devre dışı kalmasıyla Özel bu ortamda kendi önünün açıldığına inanıyor.
ÖZGÜR ÖZEL KENDİ GELECEĞİNİ İNŞAA EDİYOR
Özel bir yandan tabanına güçlü bir mesaj vermesi gerektiği için İmamoğlu'nun arkasında durarak hakkını korudu görüntüsünü vermesi lazım. Özel şuanda kendi liderliğinin ve adaylığının alt yapısını hazırlıyor. İmamoğlu Özel iş birliği yok. İmamoğlu üzerinden Özgür Özel kendi geleceğini inşaa etme süreci başlıyor.
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