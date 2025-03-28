İmamoğlu’na koruma kalkanı! Batı’nın çifte standardı yine ortada

Hakkındaki terör ve yolsuzluk soruşturması devam ederken ABD medyasına yazı yazan İmamoğlu, Türkiye'yi şikayet etti. Ancak dikkat çeken nokta, İmamoğlu'nun hiçbir şekilde hakkındaki suçlamalara değinmemesi oldu. Sürecin tamamen siyasi olduğunu iddia eden İmamoğlu, Batı'dan beklediği desteği alamadığını da itiraf etti. A Haber canlı yayınına katılan Yusuf Alabar, bu skandal girişimi değerlendirerek çarpıcı bilgiler paylaştı.

"CHP MUTABAKAT METNİNİ AB BÜYÜKELÇİSİNE KONTROL ETTİRDİ"

Alabar, İmamoğlu'nun ve CHP'nin Batı'dan medet uman tutumuna dikkat çekerek geçmişte CHP'nin ve Altılı Masa'nın Batı'ya nasıl bağımlı bir siyaset izlediğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Altılı Masa'yı kurduklarında, mutabakat metnini AB büyükelçisine gönderdiler. İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu konuda elimizde ses kaydı var' dedi. Eğer bu iddia doğru değilse neden mahkemeye gitmediler? Demek ki gerçek."