İmamoğlu’na koruma kalkanı! Batı’nın çifte standardı yine ortada
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Türkiye’yi New York Times üzerinden ABD’ye şikayet etti. Hakkındaki ciddi suçlamalara ve şaibelere hiç değinmeyen İmamoğlu, sürecin siyasi bir hamle olduğunu öne sürerek algı oluşturmaya devam etti. Beklediği desteği Batı’dan göremediğini belirten İmamoğlu’nun bu hamlesi büyük tepki çekti. Konuyla ilgili olarak A Haber ekranlarında konuşan Gazeteci Yusuf Alabar, sürece ilişkin İngiltere’deki İşçi Parti’sinden medet uman İmamoğlu’nun aynı partinin Liverpool Belediye Başkanı’nın yolsuzluktan gözaltına alındığını İşçi Partisi’nin ise bu belediye başkanına ‘aklan da gel’ diyerek yüz çevirdiğini ifade etti. Alabar, “İngiltere’de yolsuzlukla suçlanan bir belediye başkanı için bu tavır sergilenirken, Ekrem İmamoğlu neden korunuyor?' diyerek konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Hakkındaki terör ve yolsuzluk soruşturması devam ederken ABD medyasına yazı yazan İmamoğlu, Türkiye'yi şikayet etti. Ancak dikkat çeken nokta, İmamoğlu'nun hiçbir şekilde hakkındaki suçlamalara değinmemesi oldu. Sürecin tamamen siyasi olduğunu iddia eden İmamoğlu, Batı'dan beklediği desteği alamadığını da itiraf etti. A Haber canlı yayınına katılan Yusuf Alabar, bu skandal girişimi değerlendirerek çarpıcı bilgiler paylaştı.
"CHP MUTABAKAT METNİNİ AB BÜYÜKELÇİSİNE KONTROL ETTİRDİ"
Alabar, İmamoğlu'nun ve CHP'nin Batı'dan medet uman tutumuna dikkat çekerek geçmişte CHP'nin ve Altılı Masa'nın Batı'ya nasıl bağımlı bir siyaset izlediğini hatırlatarak şunları söyledi:
"Altılı Masa'yı kurduklarında, mutabakat metnini AB büyükelçisine gönderdiler. İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu konuda elimizde ses kaydı var' dedi. Eğer bu iddia doğru değilse neden mahkemeye gitmediler? Demek ki gerçek."
Alabar, İmamoğlu'nun İngiltere'deki İşçi Partisi'ne yaptığı çağrıyı da eleştirerek şu çarpıcı örneği verdi:
"Liverpool Belediye Başkanı 2022'de yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. İşçi Partisi 'Aklan da gel' dedi. Peki, İngiltere'de yolsuzlukla suçlanan bir belediye başkanı için bu tavır sergilenirken, Ekrem İmamoğlu neden korunuyor?"
BATI'NIN ÇİFTE STANDARDI!
Alabar, Batı'nın Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutumuna da dikkat çekerek, Deutsche Welle'nin Filistin'deki sivil katliamlarını aklamaya çalıştığını belirterek, "Deutsche Welle, 'Sivillerin katledilmesi her zaman savaş suçu değildir' diye haber yaptı. Çünkü sırtlarında 1940'lardan kalma bir soykırım bagajı var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Alman Başbakan Scholz'a 'Biz soykırımın cenderesinden geçmedik' dedi ama bunu ne Deutsche Welle ne de Batı fonlu medya kuruluşları haber yaptı" diye konuştu.
Alabar, Batı'dan fon alan bazı medya kuruluşlarının da bu olayları görmezden geldiğini ifade ederek, Medyascope'un 450 bin dolarlık fon aldığının evraklarla sabit olduğunu vurguladı.
"AZERBAYCAN'A DESTEĞİMİZİ BİLE ELEŞTİRDİLER"
CHP'nin dış politika anlayışına da değinen Alabar, Ünal Çeviköz'ün Azerbaycan'a destek verilmesini bile eleştirdiğini hatırlatarak, "Azerbaycan, 33 yıllık işgali sona erdirirken, Ünal Çeviköz, 'Biz Azerbaycan'a silah desteği veriyoruz' diyerek bundan rahatsız oldu. Peki, bu kişi seçimi kazansaydı dışişleri bakanı olacaktı! O yüzden İmamoğlu'nun bugün Batı'dan destek arayışına girmesine şaşırmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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