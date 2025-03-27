Özgür Özel’in ardından Dilek İmamoğlu da İngilizlere yanladı! The Economist’e ağladı

Özgür Özel (AA)

"SESSİZLİĞE ANLAM VEREMİYORUZ"

İngiliz Başbakan Starmer'e seslenen Özel, şöyle konuştu:

"Nasıl bir gerekçesi var nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor."

"ÇOK KIRGINIZ"

"O zaman bu nasıl dostluk nasıl kardeş partilik? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?"