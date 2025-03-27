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Özgür Özel'in ardından Dilek İmamoğlu da İngilizlere yanladı! The Economist'e ağladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 12:29 Güncelleme: 27.03.2025 12:37
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Özgür Özel’in ardından Dilek İmamoğlu da İngilizlere yanladı! The Economist’e ağladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması sonucu tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere'ye destek için yalvanırken şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu The Economist'e röportaj vererek Türkiye'yi şikayet etti. Dilek İmamoğlu eşinin tutuklanmasını cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlarken, yolsuzlukları örtbas etmeye çalıştı. Dilek İmamoğlu ayrıca 'Türkiye krizlerin kesiştiği bir noktada karanlık bir dönem yaşıyor' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hem yolsuzluk hem de 'kent uzlaşısı' konusu üzerinden iki farklı soruşturma başlatıldı. Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

CHP YURT DIŞINDAN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ BULAMADI

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, izinsiz sokak protestoları düzenlemeye çalışan CHP yurtdışından istediği desteği bulmakta zorluk yaşadı.

ÖZGÜR ÖZEL ADETA YALVARDI

BBC'ye röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e adeta yalvararak "Terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk?" dedi.

İngiltere'nin Türkiye'de yaşananlara sessizliğine dikkat çeken Özel, kendilerini terk edilmiş hissettiklerini söyledi.

Özgür Özel (AA)Özgür Özel (AA)

"SESSİZLİĞE ANLAM VEREMİYORUZ"

İngiliz Başbakan Starmer'e seslenen Özel, şöyle konuştu:

"Nasıl bir gerekçesi var nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor."

"ÇOK KIRGINIZ"

"O zaman bu nasıl dostluk nasıl kardeş partilik? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?"

Dilek İmamoğlu The Economist'e Türkiye'yi şikayet etti. (ahaber.com.tr)Dilek İmamoğlu The Economist'e Türkiye'yi şikayet etti. (ahaber.com.tr)

ŞİMDİ DE DİLEK İMAMOĞLU

Özgür Özel'in ardından, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da İngiliz The Economist dergisine verdiği röportajda Türkiye'yi eleştirdi. İmamoğlu, eşinin tutuklanmasını cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilişkilendirirken, ortaya çıkan yolsuzlukları gizlemeye çalıştı.

İşte Dilek İmamoğlu'nun sözleri:

"İKTİDAR GİDEREK OTORİTERLEŞİYOR"

Eşim Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahının erken saatlerinde tutuklandığında, Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca insan benim gibi hissetti: Üzüntü, adaletsizlik duygusu ve büyüyen bir öfke... Son yirmi yılı aşkın süredir iktidarda olan bu hükümet döneminde, birçok insan ülkenin giderek daha otoriter bir rejime sürüklendiğini görmek zorunda kaldı.

"HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜLÜNÇ"

Tutuklanması, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesine sadece birkaç gün kala gerçekleşti. Şimdi Ekrem ve ekibi, adaletsiz, eşitsiz ve hukuksuz bir sisteme meydan okudukları için temelsiz suçlamalarla karşı karşıya. Hakkındaki iddialar, niyetleri bu kadar ciddi olmasa gülünç denilebilecek düzeyde. 31 yıl önce kazandığı üniversite diploması aniden geçersiz ilan edilerek, cumhurbaşkanlığı adaylığının önüne set çekilmek istendi.

Dilek İmamoğlu (Reuters)Dilek İmamoğlu (Reuters)

TÜRKİYE KRİZLERİN KESİŞTİĞİ NOKTADA

Türkiye bugün ekonomik, siyasi ve kurumsal krizlerin kesiştiği bir noktada. Enflasyon, milyonlarca insanın yoksullaşmasına neden oldu. Eğitim sistemi çöktü. Ülkemizin en parlak zihinleri yurtdışına göç ediyor.

Ancak bu karanlık tabloda umut da büyüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP, 2024 yerel seçimlerinden ülkenin birinci partisi olarak çıktı. Seçmenlerin verdiği mesaj netti: "Artık yeter."

"TÜRKİYE KARANLIK BİR DÖNEM YAŞIYOR"

Türkiye geçmişte de karanlık dönemler yaşadı ve her seferinde demokrasiye olan inancıyla ayağa kalktı. Cumhuriyetimizin kurucularına olduğu kadar, bugün sokaklara çıkıp daha iyi bir gelecek için sesini yükselten insanlara da bir borcumuz var.

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