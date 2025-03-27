İBB’de yüzde yüzlük rüşvet tarifesi! Talimat Ekrem İmamoğlu’ndan

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun (AA)

MURAT ONGUN'UN BİR TAKIM TALEPLERİ OLDU



Bu olaydan sonraki süreçlerde de aldıkları bazı ihalalerle ilgili izinlerde Murat Ongun'un bizzat kendi firmalarından bir takım talepleri olduğunu aktaran Tan, "Bizim Samandıra'da bulunan amcamın arsasının altından geçen metro hattı inşaatı işi için amcamın kazı izni vermesi gerektiğinden ve buna mecbur kalındığından, bizim aldığımız ihalelerle ilgili bir takım izinler Murat Ongun vasıtasıyla verilmişti. 2019'dan önce bu izinleri almakta herhangi bir zorluk çekmiyorduk. Çünkü bu izinler Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından rahat bir şekilde veriliyordu ve herhangi bir ücret talep edilmiyordu" diye konuştu.