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İBB’de yüzde yüzlük rüşvet tarifesi! Talimat Ekrem İmamoğlu’ndan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 07:17
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İBB’de yüzde yüzlük rüşvet tarifesi! Talimat Ekrem İmamoğlu’ndan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediyedeki rüşvet çarkıyla ilgili soruşturma dosyasında yer alan 'tanık' ifadelerine bir yenisi daha eklendi. Reklamcı Oktay Tan, 2019'da İmamoğlu belediye başkanı seçildikten sonra reklam ve ihalelerle ilgili izinlerin Kültür A.Ş.'ye devredildiğine dikkat çekerken, ihalelerdeki yüzde 100’lük rüşvet tarifesini ayrıntılarıyla deşifre etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında medya, reklam ve organizasyon sektöründen de çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.

İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ NASIL ÇALIŞIYOR?

2019 yılından beri açık hava, direk reklam işi ile uğraştığını aktaran Direk Reklam A.Ş. şirketi sahibi Oktay Tan'ın İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında verdiği 'tanık' ifadesinde rüşvet için dönen paraları ifşa etti.

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı (Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı (Ekran görüntüsü)

İfadesinde 2013 yılından beri İBB ve iştiraki şirketlerin ihalelerine katılıp bu işi yaptıklarını aktaran Tan, "Belediyeye reklam vergisi öderdik. Kazandığımız ihalelerle ilgili izinleri ise İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden alırdık. Ancak 2019'dan sonra yani İmamoğlu seçildikten sonra bu izinler ve ihaleler tamamen Kültür A.Ş.'ye devredildi. Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden daha önce aldığımız izinler de aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi şirketleri olan Kültür A.Ş., Reklam A.Ş. ve Medya A.Ş.'ye devredildi" dedi.

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun (AA)İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun (AA)

İHALE BEDELİ KADAR RÜŞVET İSTEDİLER

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki direklerin reklam kiralama ihalesini yaklaşık 8 milyon lira bedelle AYEDAŞ'tan aldıklarını söyleyen Tan, "Kültür A.Ş. Başkanı Serdal Taşkın bununla ilgili 8 milyon lira da kendilerine istedi. 8 milyonu kendilerine vermemiz halinde görsel uygunluk izni alamayacağımızı belirtti. Biz nihai olarak 4 milyon liraya görsel uygunluk iznini almak için anlaştık ve görsel uygunluk iznini almak için Kültür A.Ş.'ye başvurumuzu yaptık" diye konuştu.

İBB'ye yapılan yolsuzluk operasyonundan görüntü (Ekran görüntüsü)İBB'ye yapılan yolsuzluk operasyonundan görüntü (Ekran görüntüsü)

"ALDIKLARI HAKSIZ PARALARA RESMİYET KAZANDIRDILAR"

Kültür A.Ş.'nin bu gayri resmi bedel için firmalarına 'tasarım bedeli', 'aparat kiralama bedeli' gibi farazi açıklamalı fatura kesip kendi firmalarına gönderdiklerini aktaran Tan, "Bu şekilde aldıkları haksız paralara resmiyet kazandırdılar. Bizi bu parayı ödemeye mecbur ettiler" dedi.

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun (AA)İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun (AA)

MURAT ONGUN'UN BİR TAKIM TALEPLERİ OLDU

Bu olaydan sonraki süreçlerde de aldıkları bazı ihalalerle ilgili izinlerde Murat Ongun'un bizzat kendi firmalarından bir takım talepleri olduğunu aktaran Tan, "Bizim Samandıra'da bulunan amcamın arsasının altından geçen metro hattı inşaatı işi için amcamın kazı izni vermesi gerektiğinden ve buna mecbur kalındığından, bizim aldığımız ihalelerle ilgili bir takım izinler Murat Ongun vasıtasıyla verilmişti. 2019'dan önce bu izinleri almakta herhangi bir zorluk çekmiyorduk. Çünkü bu izinler Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından rahat bir şekilde veriliyordu ve herhangi bir ücret talep edilmiyordu" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı (Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı (Ekran görüntüsü)

TALİMAT İMAMOĞLU'NDAN

İzinlerin karşılığında ücret talep edilme işlemine Ekrem İmamoğlu döneminde başlandığına dikkat çeken Tan,"Hep kendi adamlarına bu işleri vermek için bana da 2019 sonrası işlerimde hep zorluk çıkardılar. 2019 sonrası bu usulsüz iş ve işlemler, gayri resmi para talepleri Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Murat Ongun ve Serdal Taşkın organizesiyle gerçekleşmektedir. Bu anlattığım kendi firmamızla ilgili olan kısım bu yolsuzluğun çok küçük bir parçasıdır. Duyduğumuz ve bildiğimiz kadarıyla çok daha büyük meblağlara yolsuzluk yapılmaktadır" şeklinde ifadesini tamamladı.

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