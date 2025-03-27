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Yüzlerce milyarlık yolsuzluk! Ekrem İmamoğlu reddettiği süreci bizzat yönetmiş | ANALİZ

Yüzlerce milyarlık yolsuzluk! Ekrem İmamoğlu reddettiği süreci bizzat yönetmiş | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 09:15
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması 2019'da başladı. İkinci dosya da 2021 yılında hazırlandı ve iki dosya birleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanan süreçte tanıklar, MASAK raporları, teknik takipler ve CHP içinden gelen ihbarlar vardı. Yani aslında her şey bilgi ve belgeye dayalı. Peki o halde CHP neden sokak ve boykot çağrıları yapıyor? Neden adaleti hedefe koyuyor? üniversiteleri neden karıştırıyor? İşte soru işaretleri ve cevapları...
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Yüzlerce milyarlık yolsuzluk! Ekrem İmamoğlu reddettiği süreci bizzat yönetmiş | ANALİZ
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