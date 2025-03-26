Soruşturmada yeni bağlantılar! Ekrem İmamoğlu’na yakın milletvekili yolsuzluk ağının merkezinde yer alıyor

(Foto: AA)



Alınan arsalardan birinin 60 parselden oluştuğu ve tanesinin 40 bin dolara alındığı; bazı kooperatiflere para aktarıldığı, bu kooperatiflerden birinin tanesi 110 bin dolar değerinde 250 paya shaip olduğu, 200 dönümlük bir araziye sahip olan başka bir kooperatife ise 200 milyon TL para aktarıldığı anlaşıldı.

(Foto: AA)

Müştekinin verdiği bilgilere göre yolsuzluk, rüşvet ve suç gelir sonucu İstanbul Silivri'de 234.400 m2 ve 434.000 m2'lik arazilere daha büyük paralar aktarıldığı, şüphelilerin 2023 yılından itibaren çok sayıda gayrı menkul edindikleri ve tüm bu edinimlerin rüşvet parasıyla olduğu belirtildi.