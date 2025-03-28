İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 11 firari aranıyor! İşte o isimler ve haklarındaki suçlamalar

Merthan Açıl

Merthan Açıl (yurt dışı firar): 2023 yılında Creative Media isimli reklam şirketini satın alan ve sonrasında Kültür AŞ'den çeşitli ihaleler alan Merthan Açıl, bu ihalelerde usulsüzlük yapmakla ve suç örgütüne para aktarmakla suçlanıyor.

Ali Gül

Ali Gül (firar): Gül İnşaat'ın sahibi olan Ali Gül, 2024'te Büyükçekmece Belediyesi'nde başkan yardımcısı da dahil toplamda 22 kişinin gözaltına alındığı temelsiz villalar soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasındaydı. Ali Gül, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de ortak yaptıkları inşaatlarda usulsüz işlemler yapmakla suçlanıyor.