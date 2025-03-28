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İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 11 firari aranıyor! İşte o isimler ve haklarındaki suçlamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 07:39
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İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 11 firari aranıyor! İşte o isimler ve haklarındaki suçlamalar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda hakkında yakalama kararı verilen 6'sı yurt dışına kaçtığı belirlenen toplam 11 firari isim ise aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında medya, reklam ve organizasyon sektöründen de çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.

İMAMOĞLU VE ÖRGÜTÜ YAKAYI NASIL ELE VERDİ?

Yolsuzluk operasyonunda hakkında yakalama kararı verilen 6'sı yurt dışına kaçtığı belirlenen toplam 11 firari isim ise aranıyor.

İşte o isimler ve haklarındaki suçlamalar:

Emrah BağdatlıEmrah Bağdatlı

Emrah Bağdatlı (yurt dışı firar): Bir dönem basın sektöründe kameraman olarak çalıştığı öğrenilen Emrah Bağdatlı'nın, sahibi olduğu "Şimdi Yapım ve Değişik Hikayeler" isimli şirketleri ile İBB iştiraklerinden yüklü miktarda ihaleler aldığı belirlendi. Bağdatlı, söz konusu ihalelerde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor, Murat Ongun'un kasası olarak gösteriliyor.

Merthan AçılMerthan Açıl

Merthan Açıl (yurt dışı firar): 2023 yılında Creative Media isimli reklam şirketini satın alan ve sonrasında Kültür AŞ'den çeşitli ihaleler alan Merthan Açıl, bu ihalelerde usulsüzlük yapmakla ve suç örgütüne para aktarmakla suçlanıyor.

Ali GülAli Gül

Ali Gül (firar): Gül İnşaat'ın sahibi olan Ali Gül, 2024'te Büyükçekmece Belediyesi'nde başkan yardımcısı da dahil toplamda 22 kişinin gözaltına alındığı temelsiz villalar soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasındaydı. Ali Gül, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de ortak yaptıkları inşaatlarda usulsüz işlemler yapmakla suçlanıyor.

Zafer GülZafer Gül

Zafer Gül (firar): Gül İnşaat'ın sahibi Ali Gül'ün kardeşi olarak soruşturma dosyasında yer alan Zafer Gül, Ali Gül ile aynı suçlarla suçlanıyor.

İnan Boztaşİnan Boztaş

İnan Boztaş (firar): Crea Ajans isimli şirketin sahibi olan İnan Boztaş, İBB iştirakleri Medya AŞ ve Kültür AŞ'den aldığı ihalelerde yolsuzluk yapmak ve suç örgütü üyesi olmaktan suçlanıyor.

İrfan Karakaşİrfan Karakaş

İrfan Karakaş (yurt dışı firar): Square Group isimli reklam şirketinin sahibi olan İrfan Karakaş, İBB'ye ait açık hava reklam alanlarındaki ihalelerden yolsuzluk yapmak ve suç örgütü üyesi olmaktan suçlanıyor.

Kaan KetenciKaan Ketenci

Kaan Ketenci (yurt dışı firar): Suç örgütü üyesi olmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve yolsuzluktan suçlanıyor.

Mustafa İlbakMustafa İlbak

Mustafa İlbak (yurt dışı firar): İlbak Holding'in sahiplerinden olan Mustafa İlbak; Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama, PL Reklamcılık Ticaret Sanayi ve Üniversite Medya Pazarlama şirketleriyle İBB'ye ait açık hava reklam alanları ihalelerinde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Ömer Gürsoy (Temsili)Ömer Gürsoy (Temsili)

Ömer Gürsoy (yurt dışı firar): Icon/Birlik Medya Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Gürsoy, birçok şüpheli gibi İBB'ye ait açık hava reklam alanlarındaki ihalelerden yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

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