İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik olarak yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturmasında flaş gelişme yaşandı. Bu kapsamda tutuklanan 14 kişiye ait oldukları belirlenen 12 şirkete el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen ve kamuoyunda 'Yolsuzluk' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Bu kapsamda soruşturmada Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın ve Alperen Aydın isimli şüphelilere ait oldukları belirlenen BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş., Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş., 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş., Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Panoffect Medya A.Ş., Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti., MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Sim Medya A.Ş., Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. isimli şirketlere el konuldu.
İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör" ve "yolsuzluk" iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 89 şüpheliden; 5 şüpheli "suç örgüt kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 84 şüpheli ise "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
İMAMOĞLU DAHİL 48 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Şüphelilerden İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklandı. Öte yandan, İmamoğlu hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle gelinen aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 48 şüphelinin tutuklanmasına, geri kalan 41 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildiği öğrenildi
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