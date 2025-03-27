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Bakan Şimşek Hong Kong'daki yatırımcı toplantısına video konferansla katılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.03.2025 08:38
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Bakan Şimşek Hong Kong’daki yatırımcı toplantısına video konferansla katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hong Kong'daki Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısına video konferansla katılım sağlayacak. Bakan Şimşek, toplantıda Asyalı yatırımcılarla bir araya gelecek.

Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Şimşek'in HSBC tarafından Hong Kong'da düzenlenen toplantıya TSİ 09.30'da video konferansla katılması bekleniyor.

Şimşek, Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek toplantıda başta Asya bölgesinden olmak üzere uluslararası yatırımcılarla görüş alışverişinde bulunacak.

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Bakan Şimşek Hong Kong’daki yatırımcı toplantısına video konferansla katılacak Bakan Şimşek Hong Kong’daki yatırımcı toplantısına video konferansla katılacak Bakan Şimşek Hong Kong’daki yatırımcı toplantısına video konferansla katılacak
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