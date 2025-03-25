İmamoğlu’nun sözde slogan mimarı provokatör çıktı! CHP’li fondaşların parlattığı Berkay Gezgin tutuklandı

CHP'li İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'li Özgür Özel Saraçhane'de bir skandallar imza atarak "Sokağa çıkın" çağrısı yapmış. Bu çağrı ile başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok noktada vandallar sokağa inerek hem polisimize saldırmış ve hem de sokakları yakıp yıkmıştı.

Sokak teröristleri bununla sınırlı kalmamış ve Saraçhane'de bir grup provokatör Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine yönelik küfürler etmişti. Bu skandallar sürerken İmamoğlu'nun 'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganı bulduğu söylenen Berkay Gezgin de gözaltına alınmıştı.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİKLERİ GEZGİN PROVOKATÖR ÇIKTI!

CHP medyasının öve öve bitiremediği Berkay Gezgin ise tam bir provokatör çıktı. Gezgin'in Saraçhane'de eylemlere katıldığı Başkan Erdoğan'a küfür eden grubu koordine ettiği iddia edilirken bunu yaparken yüzünü maskeyle sakladığı öğrenildi.

SOKAK TERÖRİSTLERİ BAŞKAN'IN MERHUM ANNESİNE KÜFÜR ETTİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteri sırasında polise havai fişek ve yabancı cisim atan gruba müdahale edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen bir grup Saraçhane'de toplandı. Göstericilerden bazıları, polis ekiplerinin olduğu bölgeye havai fişek ve yabancı cisim fırlattı. Bunun üzerine ekipler, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından bazı eylemciler, belediye güvenlik görevlilerince bariyerler kaldırılarak İBB binasına alındı.

Bu arada gruptakilerden bazıları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye binası önünde konuşma yaptığı sırada ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret ile küfür içerikli sloganlar atıp, dövizler açtı.