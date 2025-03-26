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Tartışmaların odağındaki isim: Ekrem İmamoğlu! Nasıl belediye başkanı seçildi?  | ANALİZ

Tartışmaların odağındaki isim: Ekrem İmamoğlu! Nasıl belediye başkanı seçildi?  | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 14:49
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan Ekrem İmamoğlu'nun megakent İstanbul'a belediye başkanlığına uzanan siyasi kariyeri nasıl? Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde adı "Müteahhit Ekrem"e çıkan İmamoğlu'ndan geriye kalan sadece hoş bir seda değil, projelerin üzerine beton dökmesi, para kuleleri oldu. Detaylar analiz haberimizde...
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Tartışmaların odağındaki isim: Ekrem İmamoğlu! Nasıl belediye başkanı seçildi?  | ANALİZ
Tartışmaların odağındaki isim: İmamoğlu
Tartışmaların odağındaki isim: İmamoğlu
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