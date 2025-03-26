Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan Ekrem İmamoğlu'nun megakent İstanbul'a belediye başkanlığına uzanan siyasi kariyeri nasıl? Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde adı "Müteahhit Ekrem"e çıkan İmamoğlu'ndan geriye kalan sadece hoş bir seda değil, projelerin üzerine beton dökmesi, para kuleleri oldu. Detaylar analiz haberimizde...

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