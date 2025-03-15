Ekrem İmamoğlu’nun üniversite sınav sonuç belgesi ortaya çıktı!

Ekrem İmamoğlu'nun öğrenci belgesi (AHABER)

İmamoğlu, Türkçe: 36 doğru-10 yanlış, matematik: 18 doğru-9 yanlış ve fen bilimlerinde 5 doğru-13 yanlış yaptı. İmamoğlu, matematik ağırlıklı ÖYS puanı olarak toplamda 389 puan aldı. Bu sonuçlara göre İmamoğlu, üniversiteyi kazanamadı. ÖSYM'nin sınav sonuç belgesinde İmamoğlu için "Hiçbir öğrenim kurumu programına yerleştirilemediniz." ifadeleri yer aldı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

O DERSLERE DOKUNMADI

İki sınavdan da ortalamanın altında puan alan ve hiçbir üniversiteye yerleşemeyen İmamoğlu'nun, ÖYS sınavında tarih, coğrafya ve Atatürk İnkılapları derslerinden oluşan Sosyal Bilimler alanında hiçbir soruyu cevaplamadı.