Ekrem İmamoğlu'nun üniversite sınav sonuç belgesi ortaya çıktı!
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen usulsüz diploma soruşturması devam ederken gözler İstanbul Üniversitesi’ne çevrildi. Üniversite sınavını kazanamayınca para ile kayıt yaptırdığı Kıbrıs'taki özel üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz yatay geçiş yaptığı tespit edilen İmamoğlu’nun, 1988 yılındaki üniversite sınav sonuçları ortaya çıktı.
BB Başkanı İmamoğlu'nun Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne 1990 yılında yaptığı yatay geçişe ilişkin "usulsüzlük" iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Ekrem İmamoğlu, üniversite okumak için 1988 yılında iki basamaklı olarak girdiği ÖSS ve ÖYS'den başarılı olamadı. İmamoğlu, ikinci basamak sınavı ÖYS'ye girebilmek için birinci basamak sınavı ÖSS'den gerekli olan 120 puan barajını kıl payı geçti.
Sonuç belgesine göre Ekrem İmamoğlu, 1988 ÖSS'de toplam 101 soru cevaplandırdı ve 143,954 puan aldı. İmamoğlu'nun ÖSS 1998 sınav sonuçları; Sözel: 44 doğru-14 yanlış, Sayısal: 32 doğru-11 yanlış olarak gerçekleşti.
ORTALAMA ALTINDA SONUÇLAR ALDI
Sabah'ın haberine göre Birinci basamak sınavında isteneni veremeyen Ekrem İmamoğlu, üniversiteye girebilmenin bir sonraki aşaması olan ikinci basamak sınavı ÖYS'den (Öğrenci Yerleştirme Sınavı) de ortalamanın altında sonuçlar aldı.
İmamoğlu, Türkçe: 36 doğru-10 yanlış, matematik: 18 doğru-9 yanlış ve fen bilimlerinde 5 doğru-13 yanlış yaptı. İmamoğlu, matematik ağırlıklı ÖYS puanı olarak toplamda 389 puan aldı. Bu sonuçlara göre İmamoğlu, üniversiteyi kazanamadı. ÖSYM'nin sınav sonuç belgesinde İmamoğlu için "Hiçbir öğrenim kurumu programına yerleştirilemediniz." ifadeleri yer aldı.
O DERSLERE DOKUNMADI
İki sınavdan da ortalamanın altında puan alan ve hiçbir üniversiteye yerleşemeyen İmamoğlu'nun, ÖYS sınavında tarih, coğrafya ve Atatürk İnkılapları derslerinden oluşan Sosyal Bilimler alanında hiçbir soruyu cevaplamadı.
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