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İmamoğlu'nun şaibeli üniversite değişimi için bulduğu kılıf gündem oldu: Durumumuz yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 14:00 Güncelleme: 10.03.2025 14:11
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İmamoğlu’nun şaibeli üniversite değişimi için bulduğu kılıf gündem oldu: Durumumuz yok

Sahte diploma tartışmalarının merkezindeki Ekrem İmamoğlu Girne Amerikan Üniversitesi’ndeki iki yılın ardından İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş başvurusunda bulundu. İmamoğlu'nun başvuru formunda, gerekçe olarak “ekonomik durumunun iyi olmadığını” belirtmesi dikkat çekti. Müteahhit Hasan İmamoğlu’nun oğlu olan Ekrem İmamoğlu’nun, Kıbrıs’ta özel üniversitede eğitim alacak maddi güce sahipken böyle bir sebep göstermesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu. İşte detaylar...

Üniversite sınavını kazanamadığı için baba parasıyla Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'ne kayıt yaptırıp ardından İstanbul Üniversitesi'ne şaibeli yatay geçiş yapan Ekrem İmamoğlu, Kıbrıs'taki iki yıl boyunca rahat bir öğrencilik dönemi yaşadı.

İmamoğlu hakkında diploma tartışmaları sürüyor.İmamoğlu hakkında diploma tartışmaları sürüyor.

BAŞVURUYA EKONOMİSİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Kıbrıs'taki iki yılın ardından İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunan Ekrem İmamoğlu, başvuru için doldurduğu formda ilginç bilgilere yer verdi.

Ailece ekonomik durumları iyi olan ve Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'ne parayla kayıt yaptıran İmamoğlu, doldurduğu formda İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş gerekçesini "Ekonomik durumunun iyi olmadığını" gösterdi.

İmamoğlu'nun geçiş için yaptığı başvuru belgesi (Sabah)İmamoğlu'nun geçiş için yaptığı başvuru belgesi (Sabah)

DALGA KONUSU OLDU

İmamoğlu'nun ortaya çıkan bu gerekçesi dalga konusu oldu. Yapılan yorumlarda, "Müteahhit Hasan İmamoğlu'nun oğlu Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi'ne neden geçmek istiyorsunuz sorusuna, "Ekonomik durumum iyi olmadığından" diye yanıt vermiş. KKTC'de paralı kayıt yaptıracak, ev tutacak, hazırlık ve iki yıl okuyacak kadar parası var ama ekonomik durumu iyi değilmiş İmamoğlu'nun. Güler misin ağlar mısın."

Tüm mevzuat İmamoğlu için değişmişTüm mevzuat İmamoğlu için değişmiş TÜM MEVZUAT İMAMOĞLU İÇİN DEĞİŞMİŞ

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