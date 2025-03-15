Subaylara ve astsubaylara ilişkin yönetmelikte değişiklik Resmi Gazete’de

Buna göre, 2021'de ve 31432 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrası, 20. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi değiştirilirken, aynı yönetmeliğin 30. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikte, "Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremezler veya yatay geçiş yapamazlar. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar." kuralı getirildi.

Yönetmeliğe göre, Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri ise mezuniyet tarihi olacak.