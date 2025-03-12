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İmamoğlu "şaibeli diploma" sorusu ile köşeye sıkıştı! Verdiği cevap tepki çekti: Boş bunlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 00:41 Güncelleme: 12.03.2025 00:59
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İmamoğlu şaibeli diploma sorusu ile köşeye sıkıştı! Verdiği cevap tepki çekti: Boş bunlar

CHP'de son dönemlerde yaşanan skandallardan biri de Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploması oldu. Tepki çeken diploma sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, 'resmi belgede sahtecilik'ten soruşturma başlatmıştı. 'Şaibeli' diploma tartışmaları sonrası İmamoğlu'nun şahsi internet sitesindeki eğitim hayatı bölümünde değişiklik yapması dikkatlerde kaçmamıştı. Bir televizyon programına katılan İmamoğlu kendisine yöneltilen diploma sorusuna 'Boş soru bunlar ya, ciddi bir sorun var mı?' şeklinde yanıt verdi.

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmezken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploması da bunlardan biri oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu | Fotoğraf-AACHP'li İBB Başkanı İmamoğlu | Fotoğraf-AA

İmamoğlu'nun diploması beraberinde pek çok tepkiyi de getirdi. İBB Başkanı katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen diploma sorusu ile adeta köşeye sıkıştı ve geçiştirme cevabı dikkat çekti.

"OKUL DERS NOTLARIM VAR"

1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin usulsüz olduğu iddialarına ve söz konusu soruşturmaya ilişkin yatay geçiş koşullarını sağladığını öne sürdü.

Diploma ile ilgili belgelerinin fotoğraflarının olduğunu savunan İBB Başkanı "Kıbrıs'ta okudum. 17 yaşındaki çocuk oraya gidiyor başvuruyor. 19 yaşında 600 senelik İstanbul Üniversitesi'nin ilanını görüyor. 'Şu koşulları sağlarsan seni okuluma alacağım.' Biz de gidiyoruz, başvuru yapıyoruz. Koşulları sağladığımız belgeli bilgili. Birilerinin diploması yok. Bende transkript var. Okul ders notlarım var. Belgelerim, fotoğraflarım var." dedi.

İmamoğlu'nun şahsi internet sitesindeki eski özgeçmişiİmamoğlu'nun şahsi internet sitesindeki eski özgeçmişi

DİPLOMA SORUSU İLE KÖŞEYE SIKIŞTI: BOŞ SORULAR BUNLAR

Tartışmalar sürerken İmamoğlu'nun şahsi internet sitesinde eğitim hayatı kısmında güncellemeler ile değişiklikler yapılmış ve bu durum dikkatlerden kaçmamıştı.

İmamoğlu'nun şahsi internet sitesindeki güncellenen özgeçmişiİmamoğlu'nun şahsi internet sitesindeki güncellenen özgeçmişi

Bu konu hakkında kendisine yöneltilen "İnternet sitesinde bir özgeçmiş değişimi olmuş" sorusuna ise cevabı "Boş soru bunlar ya, ciddi bir sorun var mı?" şeklinde yanıt verdi.

Tüm mevzuat İmamoğlu için değişmişTüm mevzuat İmamoğlu için değişmiş TÜM MEVZUAT İMAMOĞLU İÇİN DEĞİŞMİŞ
İmamoğlu usulsüz geçişi geçiştirdiİmamoğlu usulsüz geçişi geçiştirdi İMAMOĞLU USULSÜZ GEÇİŞİ GEÇİŞTİRDİ
YÖK’e bile sormamışlarYÖK’e bile sormamışlar "YÖK'E BİLE SORMAMIŞLAR"
İmamoğlu için çarpıcı sözler: Diploması yok hükmündeİmamoğlu için çarpıcı sözler: Diploması yok hükmünde İMAMOĞLU İÇİN ÇARPICI SÖZLER: DİPLOMASI YOK HÜKMÜNDE

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