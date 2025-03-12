İmamoğlu "şaibeli diploma" sorusu ile köşeye sıkıştı! Verdiği cevap tepki çekti: Boş bunlar

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu | Fotoğraf-AA

İmamoğlu'nun diploması beraberinde pek çok tepkiyi de getirdi. İBB Başkanı katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen diploma sorusu ile adeta köşeye sıkıştı ve geçiştirme cevabı dikkat çekti.

"OKUL DERS NOTLARIM VAR"

1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin usulsüz olduğu iddialarına ve söz konusu soruşturmaya ilişkin yatay geçiş koşullarını sağladığını öne sürdü.

Diploma ile ilgili belgelerinin fotoğraflarının olduğunu savunan İBB Başkanı "Kıbrıs'ta okudum. 17 yaşındaki çocuk oraya gidiyor başvuruyor. 19 yaşında 600 senelik İstanbul Üniversitesi'nin ilanını görüyor. 'Şu koşulları sağlarsan seni okuluma alacağım.' Biz de gidiyoruz, başvuru yapıyoruz. Koşulları sağladığımız belgeli bilgili. Birilerinin diploması yok. Bende transkript var. Okul ders notlarım var. Belgelerim, fotoğraflarım var." dedi.