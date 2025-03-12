İmamoğlu "şaibeli diploma" sorusu ile köşeye sıkıştı! Verdiği cevap tepki çekti: Boş bunlar
CHP'de son dönemlerde yaşanan skandallardan biri de Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploması oldu. Tepki çeken diploma sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, 'resmi belgede sahtecilik'ten soruşturma başlatmıştı. 'Şaibeli' diploma tartışmaları sonrası İmamoğlu'nun şahsi internet sitesindeki eğitim hayatı bölümünde değişiklik yapması dikkatlerde kaçmamıştı. Bir televizyon programına katılan İmamoğlu kendisine yöneltilen diploma sorusuna 'Boş soru bunlar ya, ciddi bir sorun var mı?' şeklinde yanıt verdi.
CHP'de skandalların ardı arkası kesilmezken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploması da bunlardan biri oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.
İmamoğlu'nun diploması beraberinde pek çok tepkiyi de getirdi. İBB Başkanı katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen diploma sorusu ile adeta köşeye sıkıştı ve geçiştirme cevabı dikkat çekti.
"OKUL DERS NOTLARIM VAR"
1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin usulsüz olduğu iddialarına ve söz konusu soruşturmaya ilişkin yatay geçiş koşullarını sağladığını öne sürdü.
Diploma ile ilgili belgelerinin fotoğraflarının olduğunu savunan İBB Başkanı "Kıbrıs'ta okudum. 17 yaşındaki çocuk oraya gidiyor başvuruyor. 19 yaşında 600 senelik İstanbul Üniversitesi'nin ilanını görüyor. 'Şu koşulları sağlarsan seni okuluma alacağım.' Biz de gidiyoruz, başvuru yapıyoruz. Koşulları sağladığımız belgeli bilgili. Birilerinin diploması yok. Bende transkript var. Okul ders notlarım var. Belgelerim, fotoğraflarım var." dedi.
DİPLOMA SORUSU İLE KÖŞEYE SIKIŞTI: BOŞ SORULAR BUNLAR
Tartışmalar sürerken İmamoğlu'nun şahsi internet sitesinde eğitim hayatı kısmında güncellemeler ile değişiklikler yapılmış ve bu durum dikkatlerden kaçmamıştı.
Bu konu hakkında kendisine yöneltilen "İnternet sitesinde bir özgeçmiş değişimi olmuş" sorusuna ise cevabı "Boş soru bunlar ya, ciddi bir sorun var mı?" şeklinde yanıt verdi.
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