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Usulsüz diploma skandalında yeni detay! Üniversitenin kurucusu konuştu: İmamoğlu sınavsız girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.03.2025 07:07 Güncelleme: 14.03.2025 07:16
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Usulsüz diploma skandalında yeni detay! Üniversitenin kurucusu konuştu: İmamoğlu sınavsız girdi

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen usulsüz diploma soruşturmasının odağındaki Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu Özalp Tozan konuştu. Tozan, İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı dönemde YÖK’ün üniversiteyi tanımadığını doğrularken, kayıtların ise sınavsız yapıldığını anlattı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne 1990 yılında yaptığı yatay geçişe ilişkin "usulsüzlük" iddialarıyla ilgili soruşturma sürerken, iddiaların odağındaki üniversitenin kurucusu Özalp Tozan konuştu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) kurucusu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş başvurusunda referansı olarak belirttiği Özalp Tozan, Ekrem İmamoğlu'nun 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi'ne ücret karşılığında sınavsız kayıt yaptırdığını doğruladı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu Özalp Tozan (AHABER)Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu Özalp Tozan (AHABER)

Tozan, 1985'te ABD'deki bir üniversiteye bağlı olarak kurdukları Girne Amerikan Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde YÖK'ün tarafından tanımadığını, ancak bağımsız bir üniversite olduğu 1993'ten itibaren tanındığını anlattı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

"1993'TE YÖK TARAFINDAN TANINDI"
Sabah'a konuşan Özalp Tozan, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bazı basın yayın kuruluşlarında yazıldığı gibi soy ismim Tazan değil Tozan. Aynı zamanda yine yanlış olarak belirtilen Girne Amerikan Üniversitesi'nin kayıt organizatörü de değil aksine bizzat Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu direktörü ve eski ortağıyım. 1985'te Amerika'daki Southeastem Üniversitesi'nin Kıbrıs'taki kampüsü olarak faaliyetlerimize başladık. Amerika'daki Southeastem Üniversitesi, YÖK tarafından tanınıyordu ancak o üniversiteye ait aynı diplomayı veren Girne Amerikan Üniversitesi tanınmıyordu" dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu Özalp Tozan (AHABER)Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu Özalp Tozan (AHABER)

1993'e kadar Amerika'daki Southeastem Üniversitesi'nin Kıbrıs'taki kampüsü olarak faaliyet gösterdiklerini söyleyen Özalp Tozan, "GAÜ, ABD'deki üniversite ile bağını kesip bağımsız bir üniversite olunca 1993'te YÖK tarafından tanındı. Böylelikle GAÜ'nün Amerika ile bir ilgisi kalmayınca ben de aynı yıl GAÜ'den ayrıldım" dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

ÜCRET KARŞILIĞINDA SINAVSIZ KAYIT
Ekrem İmamoğlu'nun 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümüne ücret karşılığında sınavsız kayıt yaptığını da doğrulayan GAÜ kurucusu Özalp Tozan, "Ekrem İmamoğlu ve diğer öğrenciler ücretini yatırıp okula kaydını yaptırırdı. Bunun için bir sınav sonuç belgesi istenmedi ya da yeni bir sınava tabi tutmadık. Yalnızca o dönem bizim iç kararımız olarak öğrencilerin İngilizce durumlarını görebilmek için İngilizce seviye tespit sınavı yapardık, Ekrem İmamoğlu'na da seviye sınavı yaptık" diye konuştu.

Usulsüz diploma skandalında yeni detay! Üniversitenin kurucusu konuştu: İmamoğlu sınavsız girdi

AİLE APARTMANI GİBİ ÜNİVERSİTE BİNASI
Girne'de 1985'te kurulan Girne Amerikan Üniversitesi'nin ilk binası Girne Limanı bölgesinde yer alıyordu. Adeta bir aile apartmanını andıran üniversite binasında, o yıllarda 50 ila 80 arasında öğrenci mevcudu bulunuyordu. İmamoğlu da bu üniversite binasında kısa süre eğitim görüp, usulsüz olduğu belirlenen yatay geçişle İstanbul Üniversitesi'nde eğitimini sürdürmüştü.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

1991'DE YAPILAN TANINIRLIK BAŞVURUSUNU YÖK REDDETMİŞTİ
Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1991 yılında tanınırlık için YÖK'e başvurduğu ancak YÖK'ün bu talebi reddettiği ortaya çıkmıştı. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.11.1991 ve 39 sayılı oturumunda alınan 91.36.1211 numaralı kararında, "A.B.D. Washington D. C. 'deki Southeastem University'nin Kurulumuzca tanınan bir yükseköğretim kurumu olduğunun ancak bu üniversitenin Girne Kampüsündeki UNC-Girne Amerika University'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde bulunan diğer kampüslerindeki yükseköğretim kuramlarının Kurulumuzca tanınmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir" ifadeleri yer alıyor.

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