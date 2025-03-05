İmamoğlu 1 saatlik ifadede usulsüz geçişi tek cümleyle geçiştirdi: Detaylar ortaya çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu lisans diplomasındaki usulsüzlük iddiaları sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında bugün saat 09.30 Çağlayan Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. İmamoğlu savcılığa verdiği ifadenin ardından adliyeden ayrıldı. A Haber İmamoğlu'nun ifadesine ulaşırken İmamoğlu'nun savcılığa verdiği ifadede ilkokul, lise hayatından, oynadığı futboldan uzun uzun bahserken yaptığı yatay geçişe dair hiçbir şey söylemedi. İmamoğlu'nun usulsüz geçişine yönelik sır perdesi hala gizemini koruyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.
Ekrem İmamoğlu, üniversite diploması ile ilgili usulsüzlük iddialarına yönelik ifade verdi.
İŞTE İMAMOĞLU'NUN İLK İFADESİ
Diğer yandan Ekrem İmamoğlu’nun savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. İmamoğlu'nun ifadesinde, "Bugünün kanunlarının 35 yıl önceye işletilmeye çalışıldığı bir rapor hazırlanmış ve bu rapor esas alınarak hakkımda suçlama yöneltilmiştir. Oysa bugün burada ifade vermesi gerekenler, o raporu hazırlayanlardır" dediği öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifadesinde, "Öncelikle kendi duygu ve düşüncelerimi tümüyle iletmek isterim. Bugün burada bir savunma yapmam bekleniyorsa, bunu asla doğru bulmuyorum. Neyle suçlandığım dahi belli değil. Buraya, her ne olursa olsun hukuk devletine ve yargı makamlarına olan saygımdan dolayı geldim. Ancak saygım gereği verdiğim bu beyanların bir savunma amacı taşımadığını, şahsıma yöneltilen, artık sayısını bile hatırlayamadığım hukuksuzlukların kayda geçirilmesi için yapıldığını belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü ilkesi gereği, soruşturma süreçlerinin keyfilikten uzak, adil ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi esastır. Son 1 ay içinde üçüncü kez ifadeye çağrılmam, yürütülen sürecin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını açıkça göstermektedir. Hakkımda yürütülen bu sürecin niteliği ve zamanlaması da bu gerçeğin bir başka kanıtıdır" dedi.
"AVUKATLARIM GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPACAKTIR"
İmamoğlu'nun ifadesinin devamında, "Gerçeklerin çarpıtıldığı, belgelerin gizlendiği, kanun ve yönetmeliklerin görmezden gelindiği, hatta bugünün kanunlarının 35 yıl önceye işletilmeye çalışıldığı bir rapor hazırlanmış ve bu rapor esas alınarak hakkımda suçlama yöneltilmiştir. Oysa bugün burada ifade vermesi gerekenler, o raporu hazırlayanlardır. Avukatlarım bu konuda gerekli suç duyurularında bulunmuştur. Bu vesileyle sizden de bu raporda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli yasal sürecin işletilmesini talep ediyorum. Demokratik meşruiyetini dört seçim zaferiyle ve 16 milyonluk bir şehrin iradesiyle pekiştirmiş bir belediye başkanını; hak yememiş, hakkını da yedirmemiş bir vatandaşı, hukuki temelden yoksun ve mesnetsiz iddialarla suçlamak hem hukuk devletini hem de halkın demokratik iradesine yönelik ağır bir haksızlıktır. Türkiye’nin bir hukuk devleti olması gerektiğine inanan herkesin bu konularda daha özenli davranması gerekmektedir. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna olan inancımı koruyarak, adaletin hukuk kurallarına uygun bir şekilde tecelli etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Suçlamayla alakalı başka söyleyecek hiçbirşeyim yoktur. Avukatlarım hukuki açıdan gerekli açıklamaları yapacaktır" cümlelerini kullandığı öğrenildi.
İLK-ORTA VE LİSE HAYATINI UZUN UZUN ANLATTI
İmamoğlu'nun ifadesinde "İlkokulda başarılı bir hentbolcu olduğum için Cumhuriyet Ortaokulu’na geçiş yaparak orada okumak istediğimi ailemle paylaşmama rağmen, ailem spor yapmamı değil, okula gitmemi öncelediği için beni Trabzon Özel Köşk Ortaokulu’na yazdırdı. Üç yıl boyunca orada okudum ve ortaokulu başarıyla bitirdim. Aynı okulun lise bölümüne yazılmam için ailemin ısrarına karşı çıkarak, Trabzon Lisesi’nde okuma talebimi ısrarla dile getirdim. Hatta okullar açılmasına rağmen bir hafta boyunca okula gitmedim. Sonrasında, çok istediğim ve hayran olduğum Trabzon Lisesi’nde okumaya başladım. Lise eğitimimi de bu okulda başarıyla tamamladım. Okulumun 100'üncü dönem mezunuyum. Okulda futbol takımında kalecilik yaptım. Daha sonra, üniversite sınavında aldığım puanla KTÜ İşletme Fakültesi’ne girme arzum ailem tarafından kabul edilmedi. İnşaat mühendisliği okumamın, aile işimiz açısından daha doğru olacağı yönünde baskıyla karşılaştım. Tercihlerimi bu doğrultuda yaptığım için puanımın yetmediği inşaat fakültelerine giremedim."
ÜNİVERSİTEYİ ÇOK BEĞENİNCE OKUL DEĞİŞTİRDİ
"Dün gibi hatırlıyorum; tercihlerimde İstanbul’daki İnşaat Fakültesi ve KTÜ İnşaat Fakültesi vardı. Daha sonra ailemin yaptığı araştırmalar sonucunda, futbolda profesyonel imza atabilmem için beni Kıbrıs’taki Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne İnşaat Fakültesi’nde okumam için gönderdiler. Rahmetli amcamla gerçekleştirdiğim bu seyahatte, Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüyle ilgili kayıt işlemlerini yapmış olmama rağmen, orada ziyaret ettiğim Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü’nü çok beğendim. Amcamı ikna ettim ve aşağıda anlatacağım şekilde o bölüme kaydımı yaptırdım. Kıbrıs’taki öğrenim hayatıma öncelikle Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümüne girmek niyetiyle kayıt olarak başladım. Sonrasında Doğu Akdeniz ve Girne Amerikan Üniversiteleri’nin seviye tespit sınavlarına girdim. İnşaat mühendisliği okumak istememem sebebiyle 1988 yılında Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’ne kayıt yaptırdım. Basına yansıyan 'Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne kayıt yaptırdım' iddiası doğru değildir. Bu konuda geçen bilgiler yanlıştır. Benim eğitim yaşamımla ilgili olarak; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezuniyetim sonrası, ilgi duyduğum İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü Personel Yönetimi yüksek lisans programı sınavını kazandım. Ancak yoğun iş tempom sebebiyle sadece 2 ders alabildim ve bölüme devam edemedim. 2010’lu yıllarda geçmişe dönük af çıktığını öğrendiğimde, tekrar yüksek lisans programıma devam etmek için başvurumu yaptım ve bu hakkımı elde ettim. Derslerimi ve tezimi başarıyla tamamlayarak insan kaynakları üzerine yüksek lisans programımı bitirdim. Bana sormuş olduğunuz Özalp Tazan, hatırladığım kadarıyla o zamanlarda Girne Amerikan Üniversitesi’nde yöneticiydi. Necmettin Karaduman ise çok saygın, aynı zamanda TBMM Başkanlığı yapmış, ailece tanıdığımız Trabzon Milletvekili olduğu için kendisini tanırım."
YATAY GEÇİŞİ GEÇİŞTİRDİ
Geçiş sürecimle alakalı olarak, 1989 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapanları duymuştum. Ben de 1990 yılında geçiş ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım" dediği belirlendi.
İMAMOĞLU'NUN İFADESİ TAMAMLANDI
İFADE VERME İŞLEMİ BAŞLADI
A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ yaptığı açıklamada "İBB Başkanı İmamoğlu sahte diploma soruşturması kapsamında ifadeye çağırılmıştı. Şu anda kendisinin geldiğini söyleyelim ve ifade verme işlemi de şu anda başlamış durumda." dedi.
GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ
A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
Kılıç, “Ekrem İmamoğlu’nun saat 9.30’da İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’na gelmesi bekleniyor. Adalet Sarayı’nda hareketlilik başladı. Geniş çaplı bir güvenlik önlemi bu noktada alındı. Polis ekipleri görev başında.” ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU İFADE VERECEK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diploması ile ilgili usulsüzlük iddialarına yönelik bugün ifade verecek.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: İNCELEME BAŞLATILDI
Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı..
YÖK'E BİLE SORULMAMIŞ
Eski YÖK üyesi (Denklik komisyonu başkanı) Abdullah Çavuşoğlu, "YÖK bünyesinde yer alan tanıma ve denklik birimine üniversiteler tarafından her yıl 10 binin üzerinde başvuru yapılır. Üniversiteler, yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin bağlı olduğu üniversitenin YÖK tarafından tanınırlığı bulunup bulunmadığını sorar. İşlemleri de buna göre yapar. YÖK'ün en önemli işlevlerinden biri budur. YÖK'e bağlı herhangi bir üniversitenin ilgili düzenlemeden bağımsız hareket etmesi hukuki değildir" dedi.
"HUKUKU AYRILIĞA KARŞI BİR AN ÖNCE İŞLEM YAPIN"
Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istedi.
GÜNLER ÖNCE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.
NE OLMUŞTU?
İmamoğlu, Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kayıt oldu, buradaki kısa süreli eğitimin ardından kaydını Kuzey Kıbrıs Üniversitesi İşletme Bölümü'ne aldıran İmamoğlu, KKTC'de iki yıl süren eğitimin ardından 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptı.
1994 yılında mezun olan İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin usulsüz olduğu ve diplomasının geçersiz olduğu yönündeki iddialar üzerine hazırlanan raporda yatay geçişteki usulsüzlükler tespit edildi.
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