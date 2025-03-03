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İstanbul Üniversitesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında flaş açıklama

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Giriş: 03.03.2025 13:03 Güncelleme: 03.03.2025 13:32
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İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında flaş açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması ile ilgili başlatılan 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması kapsamında İstanbul Üniversitesi'nden de bir açıklama geldi. Üniversiteden yapılan açıklamada, savcılığın yazısının kendilerine ulaştığı ve gerekli incelemenin yapılacağı bildirildi.

İŞTE DİPLOMA TARTIŞMASINDAKİ GERÇEKLER

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını bildirdi.

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diploma soruşturması ile ilgili yazının kendilerine ulaştığını ve inceleme başlattıklarını açıkladı. (AA)İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diploma soruşturması ile ilgili yazının kendilerine ulaştığını ve inceleme başlattıklarını açıkladı. (AA)

Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Savcılık tarafından başlatılan ʺsahte diplomaʺ soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun diplomasının iptali istenmişti. (AA)Savcılık tarafından başlatılan ʺsahte diplomaʺ soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun diplomasının iptali istenmişti. (AA)

SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA

İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

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İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında flaş açıklama İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında flaş açıklama İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında flaş açıklama
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