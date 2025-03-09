Tüm mevzuat İmamoğlu için değişmiş! Sahte diploma tartışmalarında yeni perde

KURAL HİÇE SAYILDI

Öte yandan yine mevzuat gereği tüm fakülte sınıfları (2,3,4) için ilan edilen yatay geçiş kontenjanın yalnızca 3'te 1'inin yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak geçişler için kullanılması gerekirken bu kuralında hiçe sayıldığı ve 80 kişi ilan edilen kontenjanın 51'inin yurt dışı geçişler için kullanıldığı tespit edildi.

10 KİŞİLİK KONTENJAN İLAN EDİLDİ



İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 27 Haziran 1990 tarihinde, 1990/1991 öğretim yılı için diğer üniversitelerden yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirledi.

Ekrem İmamoğlu'nun da geçiş yaptığı İngilizce işletme 2. Sınıf için "Sınıfın ilk yılındaki sayısı ile mevcut sayısı arasındaki fark" gözetilerek 10 kişilik kontenjan belirlendi.