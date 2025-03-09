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Tüm mevzuat İmamoğlu için değişmiş! Sahte diploma tartışmalarında yeni perde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 08:29 Güncelleme: 09.03.2025 08:33
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Tüm mevzuat İmamoğlu için değişmiş! Sahte diploma tartışmalarında yeni perde

YÖK'ün raporunda, Ekrem İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce 2. sınıfına ilişkin ciddi mevzuat ihlalleri tespit edildi. Başlangıçta 10 kişilik kontenjan belirlenmişken, bu sayı 38 kişi artırılarak 48'e çıkarıldı. Ayrıca, yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak geçişler için belirlenen kontenjanın 3'te 1'inin kullanılmasına dair kural da ihlal edildi. YÖK raporunda, 80 kişilik kontenjanın 51'inin yurt dışı geçişler için kullanıldığı belirlendi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun eğitim geçmişiyle ilgili de bir değişiklik dikkat çekiyor.

YÖK'ün hazırladığı raporda, Ekrem İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İşletme Fakültesi İngilizce 2. sınıf için belirlenen kontenjanın 10 kişi olmasına rağmen, bu sınıfa mevzuata aykırı şekilde 48 kişinin yerleştirildiği tespit edildi.

Tüm mevzuat İmamoğlu için değişmiş! Sahte diploma tartışmalarında yeni perde

KURAL HİÇE SAYILDI

Öte yandan yine mevzuat gereği tüm fakülte sınıfları (2,3,4) için ilan edilen yatay geçiş kontenjanın yalnızca 3'te 1'inin yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak geçişler için kullanılması gerekirken bu kuralında hiçe sayıldığı ve 80 kişi ilan edilen kontenjanın 51'inin yurt dışı geçişler için kullanıldığı tespit edildi.

10 KİŞİLİK KONTENJAN İLAN EDİLDİ

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 27 Haziran 1990 tarihinde, 1990/1991 öğretim yılı için diğer üniversitelerden yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirledi.

Ekrem İmamoğlu'nun da geçiş yaptığı İngilizce işletme 2. Sınıf için "Sınıfın ilk yılındaki sayısı ile mevcut sayısı arasındaki fark" gözetilerek 10 kişilik kontenjan belirlendi.

Tüm mevzuat İmamoğlu için değişmiş! Sahte diploma tartışmalarında yeni perde

İMAMOĞLU İÇİN KONTENJAN 48'E ÇIKARILDI

Ekrem İmamoğlu, 29 Ağustos 1990 tarihinde YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'ne yatay geçiş yapmak için başvuruda bulundu.

İmamoğlu'nun başvurusundan yalnızca 14 gün sonra 12 Eylül 1990 tarihinde toplanan fakülte yönetim kurulu İmamoğlu'nun geçiş yapmak istediği İngilizce İşletme 2. Sınıf için belirlediği 10 kişilik kontenjanı hukuksuz ve mevzuata aykırı bir şekilde 38 kişi artırarak 48'e çıkardı. Böylelikle Ekrem İmamoğlu kontenjan engelini de aşmış oldu.

Tüm mevzuat İmamoğlu için değişmiş! Sahte diploma tartışmalarında yeni perde

51 ÖĞRENCİ YURT DIŞINDAN GEÇİŞ YAPTI

Mevzuat gereği ilan edilen yatay geçiş kontenjanının 3'te 1'inin yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak geçişler için kullanılması gerekirken bu kural da yok sayıldı.

YÖK raporunda tüm fakülte sınıfları için (2,3,4) ilan edilen toplam 80 kişilik kontenjanın 51'inin yurt dışı geçişler için kullanıldığı tespit edildi.

Tüm mevzuat İmamoğlu için değişmiş! Sahte diploma tartışmalarında yeni perde

ÖZGEÇMİŞİNİ GÜNCELLEDİ: BÖLÜMÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Şaibeli diploma tartışmalarının ardından Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir adım geldi.

İmamoğlu, şahsına ait resmi internet sitesindeki eğitim hayatım bölümünde daha önce "KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme Bölümüne aldırdım" olarak yer alan bilgiyi, "KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne aldırdım" şeklinde değiştirdi.

İmamoğlu usulsüz geçişi geçiştirdiİmamoğlu usulsüz geçişi geçiştirdi İMAMOĞLU USULSÜZ GEÇİŞİ GEÇİŞTİRDİ

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Tüm mevzuat İmamoğlu için değişmiş! Sahte diploma tartışmalarında yeni perde Tüm mevzuat İmamoğlu için değişmiş! Sahte diploma tartışmalarında yeni perde Tüm mevzuat İmamoğlu için değişmiş! Sahte diploma tartışmalarında yeni perde

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