Tüm mevzuat İmamoğlu için değişmiş! Sahte diploma tartışmalarında yeni perde
YÖK'ün raporunda, Ekrem İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce 2. sınıfına ilişkin ciddi mevzuat ihlalleri tespit edildi. Başlangıçta 10 kişilik kontenjan belirlenmişken, bu sayı 38 kişi artırılarak 48'e çıkarıldı. Ayrıca, yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak geçişler için belirlenen kontenjanın 3'te 1'inin kullanılmasına dair kural da ihlal edildi. YÖK raporunda, 80 kişilik kontenjanın 51'inin yurt dışı geçişler için kullanıldığı belirlendi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun eğitim geçmişiyle ilgili de bir değişiklik dikkat çekiyor.
YÖK'ün hazırladığı raporda, Ekrem İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İşletme Fakültesi İngilizce 2. sınıf için belirlenen kontenjanın 10 kişi olmasına rağmen, bu sınıfa mevzuata aykırı şekilde 48 kişinin yerleştirildiği tespit edildi.
KURAL HİÇE SAYILDI
Öte yandan yine mevzuat gereği tüm fakülte sınıfları (2,3,4) için ilan edilen yatay geçiş kontenjanın yalnızca 3'te 1'inin yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak geçişler için kullanılması gerekirken bu kuralında hiçe sayıldığı ve 80 kişi ilan edilen kontenjanın 51'inin yurt dışı geçişler için kullanıldığı tespit edildi.
10 KİŞİLİK KONTENJAN İLAN EDİLDİ
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 27 Haziran 1990 tarihinde, 1990/1991 öğretim yılı için diğer üniversitelerden yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirledi.
Ekrem İmamoğlu'nun da geçiş yaptığı İngilizce işletme 2. Sınıf için "Sınıfın ilk yılındaki sayısı ile mevcut sayısı arasındaki fark" gözetilerek 10 kişilik kontenjan belirlendi.
İMAMOĞLU İÇİN KONTENJAN 48'E ÇIKARILDI
Ekrem İmamoğlu, 29 Ağustos 1990 tarihinde YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'ne yatay geçiş yapmak için başvuruda bulundu.
İmamoğlu'nun başvurusundan yalnızca 14 gün sonra 12 Eylül 1990 tarihinde toplanan fakülte yönetim kurulu İmamoğlu'nun geçiş yapmak istediği İngilizce İşletme 2. Sınıf için belirlediği 10 kişilik kontenjanı hukuksuz ve mevzuata aykırı bir şekilde 38 kişi artırarak 48'e çıkardı. Böylelikle Ekrem İmamoğlu kontenjan engelini de aşmış oldu.
51 ÖĞRENCİ YURT DIŞINDAN GEÇİŞ YAPTI
Mevzuat gereği ilan edilen yatay geçiş kontenjanının 3'te 1'inin yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak geçişler için kullanılması gerekirken bu kural da yok sayıldı.
YÖK raporunda tüm fakülte sınıfları için (2,3,4) ilan edilen toplam 80 kişilik kontenjanın 51'inin yurt dışı geçişler için kullanıldığı tespit edildi.
ÖZGEÇMİŞİNİ GÜNCELLEDİ: BÖLÜMÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Şaibeli diploma tartışmalarının ardından Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir adım geldi.
İmamoğlu, şahsına ait resmi internet sitesindeki eğitim hayatım bölümünde daha önce "KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme Bölümüne aldırdım" olarak yer alan bilgiyi, "KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne aldırdım" şeklinde değiştirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
- YDS/1 ne zaman, saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2025! Başvurular ne zaman başlayacak?
- Emekli banka promosyonları güncellendi! Tutar 25.000 TL’ye çıktı!
- Mukbang akımı nedir, nereden geldi? Eğlenceli mi, tehlikeli mi? Mukbang fenomeninin bilinmeyen gerçekleri!
- Akaryakıtta indirim rüzgarı! Benzin ve motorin kaç TL oldu?
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü | Emekçi Kadınlar Günü’ne özel en anlamlı mesajlar ve sözler
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Güneşe aldanmayın! Soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor
- Fenerbahçe-Rangers maçı bugün saat kaçta? FB-Rangers mücadelesi hangi kanalda, şifresiz mi?
- ZTK kura çekimi sonuçları 2025 | Hangi takımlar eşleşti? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi kim?
- Kadınlar Günü MESAJLARI 2025 | Kadınlar için anlamlı, motive edici, kısa ve uzun 8 Mart mesajları...
- Doğum izni artacak mı, kaç ay olacak? Annelik izni son durum ne?