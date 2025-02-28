Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişini onaylayan isimler ortaya çıktı! Sahte diploma soruşturmasında yeni detay

Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişini onaylayan isimler (AHABER)

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Yapılan ön inceleme sonucunda, YÖK tarafından tanınmayan ve denkliği bulunmayan bir üniversiteden yatay geçiş isteyen Ekrem İmamoğlu ve diğer başvurucuların talebinin oy birliğiyle kabul edildiği ortaya çıktı. Komisyon üyeleri, başvuruları fakülte yönetim kuruluna önererek süreci ilerletti.