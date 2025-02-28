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Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişini onaylayan isimler ortaya çıktı! Sahte diploma soruşturmasında yeni detay

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 08:01 Güncelleme: 28.02.2025 08:02
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Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişini onaylayan isimler ortaya çıktı! Sahte diploma soruşturmasında yeni detay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazdığı müzekkerede, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz olduğu belirlenen yatay geçişine kimlerin onay verdiğinin tespit edilerek savcılığa bildirilmesini talep etti. 1990 yılında usulsüz olduğu belirlenen yatay geçiş başvurusunu fakülte yönetim kuruluna öneren isimlerin; o dönemdeki ünvanlarıyla Öğretim Üyesi Dr. İsmail Serdar Küçükberksun, Doç. Dr. Göksel Yücel ve Doç. Dr. Mahmut Paksoy olduğu ortaya çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YÖK raporuyla usulsüz olduğu tespit edilen Kıbrıs'taki üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş başvurusunu inceleyerek fakülte yönetim kuruluna öneren "Yatay Geçiş Komisyonu üyeleri" ortaya çıktı.

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"YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU" OLUŞTURULDU

Sabah'ın haberine göre 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu, yatay geçiş başvurularını değerlendirmek üzere Yatay Geçiş Komisyonu oluşturdu. Fakültedeki öğretim görevlilerinden oluşan komisyon, başvuruları inceleyerek karara bağladı.

Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişini onaylayan isimler (AHABER)Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişini onaylayan isimler (AHABER)

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Yapılan ön inceleme sonucunda, YÖK tarafından tanınmayan ve denkliği bulunmayan bir üniversiteden yatay geçiş isteyen Ekrem İmamoğlu ve diğer başvurucuların talebinin oy birliğiyle kabul edildiği ortaya çıktı. Komisyon üyeleri, başvuruları fakülte yönetim kuruluna önererek süreci ilerletti.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

SAVCILIK, ONAY VEREN İSİMLERİ TALEP ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazdığı müzekkerede, Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz olduğu belirlenen yatay geçişine kimlerin onay verdiğinin tespit edilerek savcılığa bildirilmesini talep etti. Müzekkerede ayrıca, ilgili idari işlemlerin başlatılması ve diplomanın geri alınması yönünde de talepler yer aldı.

Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişini onaylayan isimler (AHABER)Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişini onaylayan isimler (AHABER)

O İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu belgede, 1990 yılında usulsüz olduğu belirlenen yatay geçiş başvurusunu fakülte yönetim kuruluna öneren isimlerin; o dönemdeki ünvanlarıyla Öğretim Üyesi Dr. İsmail Serdar Küçükberksun, Doç. Dr. Göksel Yücel ve Doç. Dr. Mahmut Paksoy olduğu ortaya çıktı. Bu isimlerin, dönemin Yatay Geçiş Komisyonu üyesi olarak başvuruları inceleyip onay sürecinde yer aldığı belirlendi.

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