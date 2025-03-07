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FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu ortaya çıktı! Maydonoz Döner soruşturmasında çarpıcı detay

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.03.2025 08:49 Güncelleme: 07.03.2025 09:21
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FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu ortaya çıktı! Maydonoz Döner soruşturmasında çarpıcı detay

Maydonoz Döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şirkete kayyum atandı. FETÖ'nün döner sermayesine dönüşen Maydonoz Döner soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Örgütün yasadışı yollardan yurt dışına kaçıracağı örgüt üyelerine özel form hazırladığı, bu formun detaylı doldurularak internet üzerinden sunuculara yüklemesini istediği tespit edildi.

FETÖ'nün döner sermayesine dönüşen Maydonoz Döner soruşturmasında çarpıcı detaylar çıkmaya devam ediyor.

DÖNER ZİNCİRİ DEĞİL FETÖ'NÜN HÜCRE EVİ!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün güncel ve mali yapılanmasına yönelik 32 ilde gerçekleştirdiği son dönemlerin en önemli operasyonunda şirketin FETÖ'nün döner sermayesine dönüştüğü belgelenmişti.

Maydonoz Döner soruşturmasında çarpıcı detaylar çıkmaya devam ediyor (AHABER)Maydonoz Döner soruşturmasında çarpıcı detaylar çıkmaya devam ediyor (AHABER)

Soruşturma kapsamında, FETÖ'cülerin Maydonoz Döner şubelerine resmi ve gayri resmi ortaklık yaptığı, şirketin önemli birimlerinde örgüt üyelerinin görev aldığı belirlenmişti. Antalya'daki Maydonoz Döner şubelerinin koordinasyonunu sağlayan Levent Doğan'ın 15 Temmuz gecesi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığında darbe girişimine katılan askerler arasında olduğu ortaya çıkmıştı.

Levent Doğan (AHABER)Levent Doğan (AHABER)

Eski Yüzbaşı Levent Doğan'ın 7 yıl 6 ay hapis cezası almasına rağmen Antalya'da saklandığı hücre evinde kaldığı, buradan Antalya'daki şubeleri denetleyerek koordine ettiği polisin teknik takibine yakalandığı kaydedildi. Takibe düşmesi üzerine 9 Mayıs 2024'te hücre evinde yakalanan Levent Doğan'ın bilgisayarında Maydonoz Döner ile FETÖ ortaklığını ispat eden belge çıkarken, cep telefonunda ise yurt dışına çıkış hazırlığında örgüt talimatıyla yaptığı işlemlerin tümü bulundu.

FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu (AHABER ARŞİV)FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu (AHABER ARŞİV)

SABAH'ın ulaştığı o belgelerde örgütün yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıracağı örgüt üyelerine özel form hazırladığı, bu formun detaylı doldurularak internet üzerinden sunuculara yüklemesini istediği görüldü.

FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu (AHABER ARŞİV)FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu (AHABER ARŞİV)

Levent Doğan'ın örgüt tarafından kendisine yönlendirilen yurt dışında olduğu değerlendirilen Ali ve M. Salih kod isimli örgüt yöneticileriyle yazışmalar yaptığı, mesaj içeriklerinde Levent Doğan'ın kod adının Oğuz olduğu, elinde kaçış için 10 bin euro hazır bulunduğunu söylediği görüldü.

FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu (AHABER ARŞİV)FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu (AHABER ARŞİV)Çeşitli güvenlik tedbirlerine ilişkin kendisine gönderilen formu telefon üzerinden dolduran FETÖ'cü eski subayın, örgütsel referans olarak ise Almanya'da firarda olan asker mahrem imam Ersin Hançerli ismini yazdığı tespit edildi.

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