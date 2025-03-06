Beykoz Belediyesi'nde yeni skandal! Usulsüzlüğe sessiz kalmadı müdürlükten alındı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan ihale soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de olduğu 13 şüpheli tutuklandı. Belediyeye yönelik devam eden soruşturmada eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar'ın ifadesiyle yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre Duyar'ın bir ihalede usulsüzlük gördüğünü fark etmesi üzerine iptal etmek için harekete geçtiğini ve Başkan Köseler tarafından '1 gün içerisinde görevden alınarak İklim Değişikliği müdürlüğüne düz memur olarak atandığı'nı iddia etti.
Beykoz Belediyesi'nde 27 Şubat günü Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 22 şüphelinin bulunduğu kişiler "ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından gözaltına alındı.
Şüphelilerden Köseler'in de bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkarken Köseler'in ihaledeki usulsüzlüğü fark eden belediyedeki çalışanını görevden aldığı ortaya çıktı.
48 MİLYONLUK İHALEYE 29 MİLYON TEKLİF VERİLDİ
Soruşturma kapsamında serbest bırakılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar'ın vermiş olduğu ifadesinde çarpıcı detaylar yer aldı. Duyar ifadesinde iki açık ihalede yapılan usulsüzlüğü fark ettiğini belirterek konuyu Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile görüştüğünü ve görevinden alındığını iddia etti.
Sabah'ın haberine göre Duyar; "İhalelerden biri 31 Aralık'ta yapılan ve 7 Ocak'ta sözleşmesi imza edilen baskılı işler ve billboard ihalesidir. İhalenin maliyeti 18 Kasım itibarıyla 48 milyon liraydı. Söz konusu ihaleye iki firma teklif verdi. İkinci firmanın teminatının eksik ve geçerli evrak sunamadığı için ihale dışı kaldı. İhaleyi alan Green Art isimli firma yaklaşık 29 milyon liralık bir teklif sundu. Burada benim dikkatimi çeken ihalede iptal gerekçesi için yasal sınır olan yüzde 40 kırıma çok yakın oranda yüzde 39.8'lik kırım olduğunu oldu" dedi.
MÜDÜRLÜKTEN DÜZ MEMURLUĞA ATANDI
Duyar, Ağustos ayında avukatından ihale süreçleriyle alakalı destek aldığını ifade ederek "18 Kasım'daki yaklaşık maliyet oranı ile 31 Aralık itibarıyla yaklaşık maliyet oranını yeniden değerlendirmeyle bir arada hesapladığımda, rakamın arttığını ve kırım oranının yüzde 40'ın üzerine çıktığını fark ettim. Hal böyle olunca ihalenin iptal edilmesi gerektiğini düşündüm" diyerek İhale Komisyonu Başkanı Zübeyde Şen ile görüştüğünü" ifade etti.
Duyar "14 Ocak 2025'te EKAP'a ihale yetkilisi sıfatımla iptali girdim ve 15 Ocak'ta belediye başkanı Alaattin Köseler beni odasına çağırdı. Kendisiyle genel anlamda üslubu itibarıyla konuşmak zordur. Sinirli ve üst perdeden konuşmasıyla, işleri kilitlediğim suçlaması ve kaçıncı iptalim olduğu şeklindeki serzenişi nedeniyle beni odasından kovarcasına bir muhatap sergiledi. Aynı gün içerisinde İnsan Kaynakları müdüresi odama gelerek, belediye başkanının talimatıyla görevden alındığımı ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne memur olarak görevlendirildiğimi söyledi" iddialarında bulundu.
USULSÜZLÜK İDDİALARINA "DAHLİM YOK" DEMİŞTİ
Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alınmasının ardından verdiği ifadesinde ihale şartnamesinin oluşma sürecinde dahlinin olmadığını belirterek "Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün ihale süreçlerine müdahil olduğuna dair bana ulaşan bir serzeniş olmadı. Onun eylem ve işlemlerini her zaman takip etmem mümkün değildir. Yapı çok geniş olduğu için hiç haberim olmadığı halde başka müdürlerle ilgili olarak sanki herhangi bir konuda ben talimat vermişim gibi konuşmalar belediye içerisinde geçmektedir. Ancak ben bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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