Beykoz Belediyesi’nde yeni skandal! Usulsüzlüğe sessiz kalmadı müdürlükten alındı

Beykoz Belediyesi'nde 27 Şubat günü ihalede usulsüzlük tespit edilmesi nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (A Haber Arşiv)

48 MİLYONLUK İHALEYE 29 MİLYON TEKLİF VERİLDİ

Soruşturma kapsamında serbest bırakılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar'ın vermiş olduğu ifadesinde çarpıcı detaylar yer aldı. Duyar ifadesinde iki açık ihalede yapılan usulsüzlüğü fark ettiğini belirterek konuyu Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile görüştüğünü ve görevinden alındığını iddia etti.

Sabah'ın haberine göre Duyar; "İhalelerden biri 31 Aralık'ta yapılan ve 7 Ocak'ta sözleşmesi imza edilen baskılı işler ve billboard ihalesidir. İhalenin maliyeti 18 Kasım itibarıyla 48 milyon liraydı. Söz konusu ihaleye iki firma teklif verdi. İkinci firmanın teminatının eksik ve geçerli evrak sunamadığı için ihale dışı kaldı. İhaleyi alan Green Art isimli firma yaklaşık 29 milyon liralık bir teklif sundu. Burada benim dikkatimi çeken ihalede iptal gerekçesi için yasal sınır olan yüzde 40 kırıma çok yakın oranda yüzde 39.8'lik kırım olduğunu oldu" dedi.



MÜDÜRLÜKTEN DÜZ MEMURLUĞA ATANDI

Duyar, Ağustos ayında avukatından ihale süreçleriyle alakalı destek aldığını ifade ederek "18 Kasım'daki yaklaşık maliyet oranı ile 31 Aralık itibarıyla yaklaşık maliyet oranını yeniden değerlendirmeyle bir arada hesapladığımda, rakamın arttığını ve kırım oranının yüzde 40'ın üzerine çıktığını fark ettim. Hal böyle olunca ihalenin iptal edilmesi gerektiğini düşündüm" diyerek İhale Komisyonu Başkanı Zübeyde Şen ile görüştüğünü" ifade etti.

Duyar "14 Ocak 2025'te EKAP'a ihale yetkilisi sıfatımla iptali girdim ve 15 Ocak'ta belediye başkanı Alaattin Köseler beni odasına çağırdı. Kendisiyle genel anlamda üslubu itibarıyla konuşmak zordur. Sinirli ve üst perdeden konuşmasıyla, işleri kilitlediğim suçlaması ve kaçıncı iptalim olduğu şeklindeki serzenişi nedeniyle beni odasından kovarcasına bir muhatap sergiledi. Aynı gün içerisinde İnsan Kaynakları müdüresi odama gelerek, belediye başkanının talimatıyla görevden alındığımı ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne memur olarak görevlendirildiğimi söyledi" iddialarında bulundu.