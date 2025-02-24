24 Şubat 2025, Pazartesi
Suikastçı FETÖ'cülere Maydonoz Döner kucak açmış! MASAK raporu ortaya koydu
Maydonoz Döner isimli restoran zincirinin FETÖ'ye finansman sağladığına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, çarpıcı gerçekleri ortaya koydu. Şirkette tüm zamanlarda çalışan 9 bin 671 kişiden 326'sının Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Cumhurbaşkanına Suikast, Casusluk, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi.
Giriş Tarihi: 24.02.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 07:25