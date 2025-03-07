Başkan Erdoğan'dan esnaflara müjde: Kredi limitleri artırıldı | "1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz"
Başkan Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarı programında konuştu. Başkan Erdoğan, esnafa peş peşe kredi desteği müjdesi vererek 'Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. 2002'den bu yana esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı.' dedi.
Başkan Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarı programında konuştu.
Erdoğan, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarlarla ramazanın manevi ikliminde bir araya gelmenin ve hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.
Türkiye'nin dört bir yanındaki 2 milyon 250 bini aşkın esnaf ve sanatkarın tamamına selamlarını, sevgilerini gönderdiğini belirten Erdoğan, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, gönüllerin birleştirildiği bu programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esnaf ve sanatkarlık, her şeyden önce emek ve bereket gerektirir. El emeğinin göz nuruyla buluşması demektir, sanat ve zanaatın rızka vesile olması demektir. Esnaf ve sanatkarlık, alın teri dökerken kul hakkını gözetmek, nizam ve geleneği muhafaza etmek demektir. Dayanışmayı, saygıyı, diğerkamlığı ön planda tutmak demektir. Bin yıldır var olduğumuz bu toprakları alın teriyle, emeğiyle yeşerten, Anadolu'yu bizlere vatan eyleyen ecdadımız, medeniyetimizin en sağlam temellerini Ahi teşkilatıyla atmıştır." diye konuştu.
Geçmişte mesleğe başlayan esnaf ve sanatkarların Ahilik yemininin bugün de ticaret erbabına rehber olması gerektiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yeminle esnaf ve sanatkarlarımız çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla işini yapacağına, hakkın rızasını gözeterek halka hizmet edeceğine, cömertlik, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, güven, sevgi, sabır, dostluk, fedakarlık, adalet, kanaatkarlık ilkelerine ve komşuluk hukukuna bağlı kalacağına, eline, beline, diline, gözüne sahip çıkacağına, ölçü ve tartıda doğruluktan şaşmayacağına, kul hakkını gözeterek kimseye haksızlık yapmayacağına, helalinden kazanıp haram lokma yemeyeceğine, namusu, izzeti, onuru ve elbette kutsal değerleri üzerine söz verirlermiş."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahiliğin özünü tarif eden bu ahlaki değerlerle ticaret yapan, evlatlarına bırakacağı en büyük mirası "helalinden kazanmak" olarak gören tüm esnafla iftihar ettiklerini söyledi.
Erdoğan, Ahilik kültürünün devam etmesi, ekonomik, sosyal ve ticari hayatın varlığını sürdürmesi için samimiyetle çalışan meslek odalarına ve birliklere, ülke ve millet adına teşekkür etti.
Ahilik yeminindeki umdelere dört elle sarılarak milli benlikte vücut bulmuş bu kültürü ilelebet yaşatacaklarına yürekten inandığını dile getiren Erdoğan, "Siyasete atılmadan evvel hem ücretli olarak çalışmış hem kendi işini yapmış bir kardeşiniz olarak esnaflığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Şurası bir gerçek ki esnaf ve sanatkarlarımız ne kadar güçlü olursa devlet ve millet olarak biz de zemine o derece sağlam basarız." dedi.
"FIRSATÇILARA AMAN VERMEYİN"
Türkiye ekonomisine yaptığınız değerli katkılar dolayısıyla her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fırsatçı bir avuç kişiye aman vermeyin, meydanı fırsatçılara terk etmeyin. Etiket oyunu yapanları aranızda barındırmayın.
"MERKEZ BANKASI'NIN KARARI DOĞRU"
Merkez Bankamız dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde bir adım daha attı. Biraz daha sabredecek, inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Aziz kardeşlerim, nasıl sizler en zor günlerinde milletin yanında olduysanız, bizler de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm imkanlarımızı sizler için seferber ettik. En büyük sorunlar arasında yer alan finansmana erişim problemini, mali imkanlarımızı daha da geliştirerek, kooperatiflerimizi ve Halkbank'ı daha da güçlendirerek çözüme kavuşturduk. Burada kısaca bazı rakamları sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. Bakınız, 2002'de esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan kredilerin şahıs üstü limiti yalnızca 5000 liraydı. Biz bu limiti genel işletme kredileri için 750 bin liraya çıkardık.
KREDİ MÜJDESİ!
Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. 2002'den bu yana esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı. 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içerisinde devreye alıyoruz.
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