Başkan Erdoğan'dan esnaflara müjde: Kredi limitleri artırıldı | "1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz"

(Foto: AA)

Geçmişte mesleğe başlayan esnaf ve sanatkarların Ahilik yemininin bugün de ticaret erbabına rehber olması gerektiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeminle esnaf ve sanatkarlarımız çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla işini yapacağına, hakkın rızasını gözeterek halka hizmet edeceğine, cömertlik, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, güven, sevgi, sabır, dostluk, fedakarlık, adalet, kanaatkarlık ilkelerine ve komşuluk hukukuna bağlı kalacağına, eline, beline, diline, gözüne sahip çıkacağına, ölçü ve tartıda doğruluktan şaşmayacağına, kul hakkını gözeterek kimseye haksızlık yapmayacağına, helalinden kazanıp haram lokma yemeyeceğine, namusu, izzeti, onuru ve elbette kutsal değerleri üzerine söz verirlermiş."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahiliğin özünü tarif eden bu ahlaki değerlerle ticaret yapan, evlatlarına bırakacağı en büyük mirası "helalinden kazanmak" olarak gören tüm esnafla iftihar ettiklerini söyledi.

Erdoğan, Ahilik kültürünün devam etmesi, ekonomik, sosyal ve ticari hayatın varlığını sürdürmesi için samimiyetle çalışan meslek odalarına ve birliklere, ülke ve millet adına teşekkür etti.

Ahilik yeminindeki umdelere dört elle sarılarak milli benlikte vücut bulmuş bu kültürü ilelebet yaşatacaklarına yürekten inandığını dile getiren Erdoğan, "Siyasete atılmadan evvel hem ücretli olarak çalışmış hem kendi işini yapmış bir kardeşiniz olarak esnaflığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Şurası bir gerçek ki esnaf ve sanatkarlarımız ne kadar güçlü olursa devlet ve millet olarak biz de zemine o derece sağlam basarız." dedi.

(Foto: AA)

"FIRSATÇILARA AMAN VERMEYİN"

Türkiye ekonomisine yaptığınız değerli katkılar dolayısıyla her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fırsatçı bir avuç kişiye aman vermeyin, meydanı fırsatçılara terk etmeyin. Etiket oyunu yapanları aranızda barındırmayın.

"MERKEZ BANKASI'NIN KARARI DOĞRU"

Merkez Bankamız dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde bir adım daha attı. Biraz daha sabredecek, inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Aziz kardeşlerim, nasıl sizler en zor günlerinde milletin yanında olduysanız, bizler de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm imkanlarımızı sizler için seferber ettik. En büyük sorunlar arasında yer alan finansmana erişim problemini, mali imkanlarımızı daha da geliştirerek, kooperatiflerimizi ve Halkbank'ı daha da güçlendirerek çözüme kavuşturduk. Burada kısaca bazı rakamları sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. Bakınız, 2002'de esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan kredilerin şahıs üstü limiti yalnızca 5000 liraydı. Biz bu limiti genel işletme kredileri için 750 bin liraya çıkardık.

KREDİ MÜJDESİ!

Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. 2002'den bu yana esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı. 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içerisinde devreye alıyoruz.