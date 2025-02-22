MASAK Maydonoz Döner’i adım adım izledi! FETÖ’cülerle 220 milyon liralık işlem hacmi

Kıskaç-40 Operasyonu'na ilişkin görüntüler (A Haber arşiv)

Zanlıların, şüphe çekmemek için kendi hesaplarına "yüzde 5 hisse payı" açıklamalı para transferi yaptığı, şubelerde garson, kasiyer olarak SGK kaydı olan çalışanların şirket yetkililerine yüksek meblağda para transfer ettiği, takibe alınmamak için "hesaptan para gönderilmemesi" yönünde birbirlerini uyardığı, döner zincirinin şubelerine eleman alırken "soruşturması var mı, bizden mi" diye görüşmeler yaptığı ve etkin pişmanlıktan faydalandığı anlaşılan çalışanlara ise hisse vermeyip, bu kişileri işten çıkardığı saptandı.