Maydonoz Döner'in kurucusu Ömer Şeyhin’in ifadesi ortaya çıktı!
Maydonoz Döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şirkete de kayyum atandı. FETÖ'nün motivasyonu artırma ve örgüte olan bağlılığını devamını sağlama amacıyla kurulduğu iddia edilen Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme. Maydonoz Döner’i 2018'de kuran Ömer Şeyhin’in ayakkabı boyacılığı, FETÖ’yle bağlantılı baklavacıda bulaşıkçılık olarak başlayan kariyerinin, Türkiye ve 7 ülkede 408 mağazası bulunan restoran zincirine dönüştüğü ortaya çıktı.
FETÖ'nün döner sermayesine dönüşen Maydanoz Döner soruşturmasında çarpıcı detaylar çıkmaya devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün güncel ve mali yapılanmasına yönelik 32 ilde gerçekleştirdiği son dönemlerin en önemli operasyonunda şirketin kurucusu Ömer Şeyhin'in (45) ifadesine ulaşıldı.
AYAKKABI BOYACILIĞINDAN DÖNER ZİNCİRE
Sabah'ın haberine göre Erzurum'un Horasan ilçesinde doğduğunu ilkokulu burada bitirdikten sonra orta ve lise eğitimini açık öğretimde tamamladığını belirten Ömer Şeyhin, 1992 yılında geldiği İstanbul'da yaklaşık dört yıl ayakkabı boyacılığı yaptığını, sonra FETÖ'yle bağlantılı Güllüoğlu baklava şirketinde bulaşıkçı olarak işe girdiğini, burada yaklaşık 13 yıl çalıştığını anlattı.
Çalıştığı süre zarfında bulaşıktan tezgaha, garsonluktan en son mağaza müdürlüğüne kadar her türlü görevi yaptığını belirten Şeyhin "2010 yılında bir döner firmasında mağaza müdürlüğü yaptım. Daha sonra bir çiğ köfte firmasında Bölge Müdürü olarak işe başlayıp 4 yıl 6 ay çalıştım. 2010 yılından bu yana döner sektöründe bilgi sahibi olduğum gıda sektöründe başarılı olacağıma inandığım için bu sektörde bir iş yeri kurmaya karar verdim. 2018 yılında Maydanoz Döner'in şirketi SOMCA ismiyle bir iş yeri faaliyete geçirdim. İlk şubemizi Ankara Mamak Nato Yolu üzerinde Maydonoz Döner ismiyle faaliyete geçirdik. Şu an Türkiye ve yurt dışında bildiğim kadarıyla toplam 408 adet şubemiz vardır" dedi.
BİLGİSAYARDAN BELGE ÇIKTI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Maydanoz Döner soruşturması sırasında Antalya'daki şubeleri denetleyen ve 15 Temmuz hain darbe gecesi Ankara'daki Zırhlı Birliklerde darbe girişimine katıldığı belirlenerek 2023 yılı Ocak ayında FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan eski Yüzbaşı Levent Doğan teknik takibe takılmıştı.
9 Mayıs 2024'te saklandığı hücre evinde yakalanıp tutuklanan Doğan'ın bilgisayarında Maydanoz Döner ile FETÖ ortaklığını ispat eden belgenin çıktığı öğrenildi. Dizüstü bilgisayar içerisindeki fotoğrafta Levent Doğan ile Ömer Şeyhin arasında imzalanan notta "31 bin euro, 21 bin 500 dolar emanet olarak teslim edilmiştir" yazdığı ortaya çıktı. Levent Doğan'ın Maydanoz Döner'in Ankara, Aydın, Gaziantep, İzmir ve Antalya'daki 2 şirkete de gayri resmi ortaklığı olduğu tespit edildi.
Ömer Şeyhin'e FETÖ üyesi eski Yüzbaşıdan 1 milyon 952 bin liralık dövizi neden aldığı soruldu. Şeyhin ifadesinde Levent Doğan'dan ele geçirilen notu kendisinin yazdığını, belgeyi Levent Doğan yada eşinin sahibi olduğu Ankara Maydanoz Döner şubesinin açılışında tanzim ettiğini, aldığı paranın Maydanoz Döner'in yurt dışında bayiler açması projesine ilişkin olduğunu öne sürdü. Şubelerin açılış aşamalarında kullanılmak üzere 2 milyon euro topladıklarını, projeye dahil olmak isteyen bayilerin kendilerine herhangi bir bedel belirtilmeksizin istedikleri oranda para vererek bu projeye dahil olduklarını söyledi.
ŞİRKETİ MAHREM İMAMLAR PAZARLADI
Maydanoz Döner ortaklarının şirketin yüzde 10 hissesini yabancı ortağa satarak şirketi olası risklere karşı garanti altına almaya yönelik çalışmalar yürüttükleri, bu kapsamda Ömer Şeyhin'in 2 Kasım 2024'te İstanbul'da Ömer Faruk Ekim, Engin Kayıkçı, Yücel Bahri Öntemel, Metin Eroğlu ve Gökmen Ertaş ile buluşması da Antalya polisinin teknik takibine yansıdı.
Metin Eroğlu'nun FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında mahrem imam olduğu, Bylock kullanıcı olduğu, Gökmen Ertaş'ın ise FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasında görev alan isimlerden olduğu ve hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlerle Maydanoz Döner'in yüzde 10 hissesinin yabancı ortağa satılmaya çalışıldığı, şirketin hisse satışı işlemlerinden örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan kişilerin aktif rol aldığı değerlendirdi. Ömer Şeyhin ifadesinde arap yatırımcılarla satış konusu için görüştüklerini, Metin Eroğlu ve Gökmen Ertaş'ın FETÖ ile iltisaklarını ilki kez sorguda öğrendiğini öne sürdü.
Şeyhin "Metin Eroğlu'nun hisse satışı konusunda resmi bir bağı yada pozisyonu olmamasına rağmen tüm işlemlerde ve görüşmelerde yer aldığı doğrudur. Gökmen Ertaş bu kişiyi kendi elemanı gibi kullanıyordu. Bana göstermiş olduğunuz fotoğraf doğrudur. Metin Eroğlu Ankara'de yeni kurduğumuz fabrikayı ve lojistik merkezini görmek istedi. Bende bu istek üzerine kendisini buralarda gezdirdim" dedi.
FETÖ ÜYELERİNİ TANIMADI, OPERASYONA "ALGI" DEDİ
MASAK tarafından FETÖ üyeleriyle bağlantılı hesap hareketleri sorulan ve para alışverişi yaptığı birçok ismi tanımadığını belirten aynı zamanda şirket ortaklığı yaptığı bütün örgüt üyelerinin de FETÖ üyesi olduğundan haberinin olmadığını öne süren Ömer Şeyhin, ifadesinde "Hakkımızdaki dedikodu ve iftiralar gerçeği yansıtmamaktadır. Ben yapılan bunca dedikodu ve fitnenin tamamen rakiplerimizden veya küresel rakiplerimiz tarafından bir algıyla yapıldığını düşünüyorum" dedi.
7 MİLYONLUK TRANSFER
Maydonoz Döner'in Gürcistan'da bulunan şirket hesaplarından 2022-2024 yılları arasında 25 farklı işlemde toplam 7 milyon liralık dolar ve euro transferinin MASAK tarafından tespit edildiği, buradaki firmalara herhangi bir mal ve hizmet satışına ilişkin bildirim de yapılmadığı belirtilerek Ömer Şeyhin'e Gürcistan'daki 3 şubenin yöneticilerinin FETÖ silahlı terör örgütünün üst düzey yönetiminde yer alan isimlerden neden atandığı soruldu.
Şeyhin, "mal ve hizmet bildirimi olmadan elbette hayatın olağan akışına aykırıdır. Ancak ben bu durumu kabul etmiyorum. Daha öncede beyan ettiğim gibi bunlar mal yada hizmet alımına ilişkin paralardır. Gürcistan Şubelerinin sahiplerinin Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklarından ben haberdar değilim. Bu kişilere isim hakkımızı veren yurt dışı sorumlusu olan Özgür Birekul ve Cuma Dağlı'dır. Gelen paranın kaynağı mal ve hizmet alımına ilişkindir" dedi.
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