Maydonoz Döner’in kurucusu Ömer Şeyhin'in ifadesi ortaya çıktı (AHABER)

Ömer Şeyhin'e FETÖ üyesi eski Yüzbaşıdan 1 milyon 952 bin liralık dövizi neden aldığı soruldu. Şeyhin ifadesinde Levent Doğan'dan ele geçirilen notu kendisinin yazdığını, belgeyi Levent Doğan yada eşinin sahibi olduğu Ankara Maydanoz Döner şubesinin açılışında tanzim ettiğini, aldığı paranın Maydanoz Döner'in yurt dışında bayiler açması projesine ilişkin olduğunu öne sürdü. Şubelerin açılış aşamalarında kullanılmak üzere 2 milyon euro topladıklarını, projeye dahil olmak isteyen bayilerin kendilerine herhangi bir bedel belirtilmeksizin istedikleri oranda para vererek bu projeye dahil olduklarını söyledi.

Ömer Şeyhin’in İstanbul'da Ömer Faruk Ekim, Engin Kayıkçı, Yücel Bahri Öntemel, Metin Eroğlu ve Gökmen Ertaş ile buluşmasından görüntü (AHABER)

ŞİRKETİ MAHREM İMAMLAR PAZARLADI

Maydanoz Döner ortaklarının şirketin yüzde 10 hissesini yabancı ortağa satarak şirketi olası risklere karşı garanti altına almaya yönelik çalışmalar yürüttükleri, bu kapsamda Ömer Şeyhin'in 2 Kasım 2024'te İstanbul'da Ömer Faruk Ekim, Engin Kayıkçı, Yücel Bahri Öntemel, Metin Eroğlu ve Gökmen Ertaş ile buluşması da Antalya polisinin teknik takibine yansıdı.