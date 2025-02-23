Maydonoz Döner hakkında bomba gerçek! FETÖ firarilerini kaçırana bayilik...

Emniyet'in ve MİT'in çalışmalarıyla FETÖ'nün Antalya'daki gizli yapısı çözüldü. (ahaber.com.tr)

POLİS, AMBARCI, HAKİM, MUHASEBECİ



Maydonoz Döner'i bünyesinde barındıran Somca Gıda şirketin çalışan kişilerin FETÖ irtibatları da belirlendi. Gözaltına alınan 197 şüphelinin daha önceden FETÖ kapsamında adli işlem kaydının bulunduğu, adli işlem gören zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı, bu kişilerin 83'ünün kamu görevinden çıkarılan isimlerden olduğu belirlendi.

102 KİŞİDE BYLOCK ÇIKTI

102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı. Buna göre, şirkette çalışan isimler arasındaki ihraç öğretim görevlisi Bünyamin S.'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı, ihraç polis Erdal K.'nın ambar görevlisi, ihraç hakim Fatih B.'nin muhasebe yetkilisi olarak şirkette görev yaptığı belirlendi.

FETÖ FİRARİSİ MARKANIN İL SORUMLUSU OLMUŞ



Maydonoz Dönerin Antalya ortaklarından olan Levent Doğan'ın aynı zamanda markanın İl sorumlusu olduğu, görevin Antalya örgüt imamı Ferhat Yıldırım tarafından kendisine verildiği hakkında yakalama kaydı bulunan Levent Doğan'ın saklandığı hücre evinin Aksu ilçesinde olması sebebiyle sık sık Aksu Maydonoz Döner şubesine gelerek gelerek denetimlerde bulunduğu belirlendi.

EN YETKİLİ KİŞİ: PATRON

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin diğer şubeleri buradan organize ettiği gibi diğer şubelere giderek ortakları ile görüşmeler yaptığı belirlendi. Levent Doğan'ın Antalya'daki Maydonoz döner şubelerinde gayri resmi ortaklığının bulunmasının yanı sıra şubelerde yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ortaklara talimatlar vererek onları yönlendirdiği, işe alım işten çıkartma harcamalar konusunda en yetkili şahıs olduğu, ortaklar arasında "Patron" olarak hitap edildiği, Tuncay kod ismini kullandığı ve aranma kaydı olduğundan dolayı yol güzergahındaki polis uygulamaları, ailesinin ve kendisinin Antalya içinde ya da dışına yolculukları ve saklanması için yer temininin Maydonoz Döner çalışanları tarafından sağlandığı öğrenildi.