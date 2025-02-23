Maydonoz Döner hakkında bomba gerçek! FETÖ firarilerini kaçırana bayilik...
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, 'Maydonoz Döner' adlı yemek zincirinin sahipleri ve çalışanları arasında, 10'u kamu görevlisi olmak üzere toplam 353 kişi gözaltına alındı. Maydonoz Döner'in, gizli ve gayriresmi hisse satışlarıyla FETÖ'nün sermayesi haline geldiği, örgütün Antalya'daki güncel yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gün yüzüne çıktı. Şirketin, örgüte mali destek sağladığı ve firari savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Ekrem Dumanlı'nın Batum üzerinden yurt dışına kaçışını organize eden turuncu kategoride aranan Kasap Yaşar lakaplı Yaşar Buyacı'ya bayilik verdiği belirlendi. Ayrıca, KHK ile görevden alınan hâkimler, polisler ve bürokratlar Maydonoz Döner tarafından müdür olarak görevlendirildi. Şirketin yurt dışındaki örgüt üyelerine iş imkanı sunduğu da öğrenilirken Antalya'daki ortaklardan Levent Doğan ise 'Patron' olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.
"Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 353 isim gözaltına alındı.
Emniyet MİT ve MASAK tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonrasında gerçekleştirilen operasyonla ilgili SABAH önemli bilgilere ulaştı.
"GÜVENİLİR BİR MERKEZ"
Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi geçtiğimiz yıl, örgütün güncel yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda Antalya il yapılanması içerisinde son İl imamı olduğu tespit edilen, Konya'da yaşayan Fuat kod adlı Ferhat Yıldırım'ın sık sık Antalya ve diğer illere giderek örgütsel görüşmeler yaptığı, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinin sorumlusu olduğu bilgisine ulaştı. Antalya Emniyetinin çalışmaları devam ederken Milli İstihbarat Teşkilatı da Kepez ve Aksu'da bulunan Maydonoz Döner isimli iki işyerinin, FETÖ silahlı terör örgütüne müzahir kişiler tarafından güvenilir bir merkez olarak kullandığını emniyete bildirdi.
ÖRGÜT ÜYELERİYLE GÖRÜŞMELER TESPİT EDİLDİ
Soruşturmanın genişletilmesiyle şirket işletmecilerinin FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında işlem gören Halil Ç. Alp Eren Ö., Ahmet E ve Mehmet E. olduğu belirlendi. Devam çalışmalarda İl İmamlığı yapan Ferhat Yıldırım takip edildi. Ferhat Yıldırım'ın Maydonoz Döner'i bünyesinden barındıran Somca Gıda şirketi tarafından kiralanan araçla Antalya'ya geldiği, araç sürücülüğünü ise Maydonoz Döner de Müdür yardımcısı olarak çalışan Onur Y.'nin yaptığı belirlendi.
Antalya'ya gelen örgütün il imamının şehirlere giderek Maydonoz şubelerinde denetlemeler gerçekleştiği, aralarında aranma kaydı bulunan örgüt üyeleri ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi.
MAYDONOZ DÖNER'İN FETÖCÜ ORTAKLARI
Polis daha sonra Maydonoz Döner'in bünyesinde barındıran Somca Gıda'yı mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda, Somca Gıda'nın ortaklarından Ömer Şeyhin.'nin FETÖ'ye ait şirkette çalıştığı, Mehmet K.'nın Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde doçent olarak görev yaparken FETÖ soruşturmasıyla meslekten atıldığını, Bahri Ö.'nün TRT'de İletim Sistemleri Daire Başkanlığından FETÖ soruşturmasıyla atıldığını, Ömer Faruk E.'nin KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait derneğin yönetiminde asil üye olduğunu belirledi.
Yine Maydonoz Döner markasını bünyesinde barındıran şirketlerde yönetimde bulunan Gülbahar Ö.'nün FETÖ'ye yardım etme suçundan işlem gördüğü, Mahmut Ö.'nün Almanya'da FETÖ faaliyetlerinde bulunan isim olduğu belirlendi.
POLİS, AMBARCI, HAKİM, MUHASEBECİ
Maydonoz Döner'i bünyesinde barındıran Somca Gıda şirketin çalışan kişilerin FETÖ irtibatları da belirlendi. Gözaltına alınan 197 şüphelinin daha önceden FETÖ kapsamında adli işlem kaydının bulunduğu, adli işlem gören zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı, bu kişilerin 83'ünün kamu görevinden çıkarılan isimlerden olduğu belirlendi.
102 KİŞİDE BYLOCK ÇIKTI
102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı. Buna göre, şirkette çalışan isimler arasındaki ihraç öğretim görevlisi Bünyamin S.'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı, ihraç polis Erdal K.'nın ambar görevlisi, ihraç hakim Fatih B.'nin muhasebe yetkilisi olarak şirkette görev yaptığı belirlendi.
FETÖ FİRARİSİ MARKANIN İL SORUMLUSU OLMUŞ
Maydonoz Dönerin Antalya ortaklarından olan Levent Doğan'ın aynı zamanda markanın İl sorumlusu olduğu, görevin Antalya örgüt imamı Ferhat Yıldırım tarafından kendisine verildiği hakkında yakalama kaydı bulunan Levent Doğan'ın saklandığı hücre evinin Aksu ilçesinde olması sebebiyle sık sık Aksu Maydonoz Döner şubesine gelerek gelerek denetimlerde bulunduğu belirlendi.
EN YETKİLİ KİŞİ: PATRON
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin diğer şubeleri buradan organize ettiği gibi diğer şubelere giderek ortakları ile görüşmeler yaptığı belirlendi. Levent Doğan'ın Antalya'daki Maydonoz döner şubelerinde gayri resmi ortaklığının bulunmasının yanı sıra şubelerde yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ortaklara talimatlar vererek onları yönlendirdiği, işe alım işten çıkartma harcamalar konusunda en yetkili şahıs olduğu, ortaklar arasında "Patron" olarak hitap edildiği, Tuncay kod ismini kullandığı ve aranma kaydı olduğundan dolayı yol güzergahındaki polis uygulamaları, ailesinin ve kendisinin Antalya içinde ya da dışına yolculukları ve saklanması için yer temininin Maydonoz Döner çalışanları tarafından sağlandığı öğrenildi.
FİRAR PARASI MAYDONOZ DÖNER'DEN
Polisin takibi devam ederken yurtdışına kaçmaya çalıştığı gün saklandığı evde yakalanan Levent Doğan'ın yurtdışına kaçış organizasyonunun örgüt tarafından organize edildiği, sahte kimlik yaptırıldığı ve kimliğin Levent Doğan'ın İstanbul'da yaşayan ağabeyine elden teslim edileceği belirlendi.
Doğan'a yurtdışına illegal çıkışı amacıyla 10 bin Euro parayı Maydonoz döner ortaklarından Mehmet Ercan'ın bankadan çekerek verdiği, Doğan'ın cezaevine girmesi sonrasında eşi Zeynep Doğan'a Maydonoz Döner'in işyerinin kar payından ortaklara dağıtılan paranın da çanta içinde teslim edildiği belirlendi.
FETÖ'NÜN KASAP'I GÜRCİSTAN BAYİSİNİ AÇMIŞ
Firari savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Ekrem Dumanlı dahil birçok FETÖ'cünün Batum üzerinden yurt dışına kaçışını sağlayan turuncu kategoride aranan Kasap Yaşar lakaplı Yaşar Buyacı'nın ise hem kendisinin hem de oğlu Alp Eren Buyacı'nın Maydonoz Döner'in Gürcistan'daki ortakları arasında yer aldığı ortaya çıktı.
Maydonoz Dönerin Gürcistan ülkesindeki şubesinin ortaklarından birinin Alp Eren Buyacı olduğu belirlendi. Yaşar Buyacı'nın Tiflis'in Özgürlük Meydanındaki Maydonoz Döner'i Abdullah K. ile birlikte açtığı belirlendi.
AMAÇ ÖRGÜTÜN GÜNCEL YAPILANMASINA MALİ DESTEK
Maydonoz Döner'deki örgüt finansmanına yönelik soruşturmada, şirketin kuruluş amacının FETÖ Silahlı terör örgütünün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte finansman yaratarak, aynı zamanda örgüt üyelerine iş imkanı oluşturarak parasal destek sağlamayı hedeflediği belirtildi.
Örgütsel kapsamda işlem görmemiş ya da dosyaları kapanmış örgüt üyelerinin üzerine yiyecek sektöründe faaliyet gösteren şirket kurulduğu, bu şirketlerin merkezlerinin Ankara ve İstanbul gibi büyük iller olduğu, şirketlerde ön plana işlem görmemiş örgüt üyelerinin çıkartıldığı, dikkat çekmemek amacıyla bu kişiler üzerinden reklam çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.
Şirketlerde örgüt kapsamında kendisinde ya da ailesinde işlem kaydı olan üyelerin istihdam edildiği Franchising Sistemi ile şirketlerin kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde cirolarını arttırarak büyüdükleri belirlendi.
Franchising Sisteminde illerde bayilik verilecek şahısların örgütsel kapsamda işlem gören ya da örgütle iltisakını devam ettiren örgüt üyelerinden seçildiği, bu kişiler tarafından bir ya da daha fazla ortaklığa sahip şirketler kurulduğu kaydedildi.
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