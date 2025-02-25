Maydonoz Döner operasyonu firari FETÖ'cüleri rahatsız etti!
Maydonoz Döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 353 kişi gözaltına alınırken, şirkete de kayyum atandı. FETÖ'nün finans yapılanmasına dair gerçekleştirilen operasyon yurt dışında vatansız olarak yaşayan firari FETÖ'cüleri rahatsız etti.
FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, çok sayıda gözaltının yapıldığı ve kayyım atandığı Maydonoz Döner Zinciri restoranlarına, firari FETÖ'cülerden itiraf gibi destek açıklamaları geldi.
OPERASYONU MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞTILAR
Sosyal medyada birçok dezenformasyona imza atan FETÖ'cüler, Maydonoz dönere yönelik gerçekleştirilen operasyonu da manipüle etmeye çalıştı.
'MAYDONOZ DÖNER'E SAHİP ÇIKTILAR
Firari FETÖ'cüler Selçuk Atak, firari eski Albay Mehmet Dağcı, Turhan Bozkurt, Osman Zerey, Gökhan Güneş ve daha birçok hesap Maydonoz Döner'e sahip çıktı.
Selçuk Atak, "KHK'lılar iş bulamayınca, buldukları işten de çıkarılınca kendileri iş kurmaya karar veriyor. İlk defa 2018 yılında 5-10 kişi biraraya gelip Maydonoz Döner'i açıyorlar."
Turhan Bozkurt, "Mydonoz yarın biber, olmadı salatalık bahanesi ile başka şirketlere de kayyım tayin edilecek."
Avukat Osman Zerey, "Hukuka aykırı şekilde hapise atılan, hapisten çıktıktan sonra iş bulması engellenen, yaşama hakkı tanınmayan insanlara, iş verilmesini bile suç sayıp ülkenin en büyük ticari şirketlerine çöküyorlar. İnsanların ekmeğiyle oynanıyor, açlığa ve yokluğa mahkum ediliyor üstüne bir de tüm kesimler tarafından terörist ilan ediliyor."
Gökhan Güneş, "Bunun adı terör değil çökme operasyonu"
Firari FETÖ'cü eski albay Mehmet Dağcı, "Dünyanın en büyük döner restoran zincirisiniz. 5 farklı ülkede 400'den fazla şubeniz, binlerce çalışanınız var. Dünya markası olma yolunda ilerliyorsunuz. Belki de bir McDonald's, Pizza Hut, Burger King olacaksınız. O da ne? Terörist ilan edilmişsiniz? Çalışanlarınız gözaltına alınmış! "
MAYDONOZ DÖNER OPERASYONUNDA 126 TUTUKLAMA
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonu kapsamında yakalanan zanlılardan 126'sı tutuklandı.
FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklerine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.