25 Şubat 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Maydonoz Döner operasyonu firari FETÖ'cüleri rahatsız etti!

Maydonoz Döner operasyonu firari FETÖ'cüleri rahatsız etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 07:14
ABONE OL
Maydonoz Döner operasyonu firari FETÖ’cüleri rahatsız etti!

Maydonoz Döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 353 kişi gözaltına alınırken, şirkete de kayyum atandı. FETÖ'nün finans yapılanmasına dair gerçekleştirilen operasyon yurt dışında vatansız olarak yaşayan firari FETÖ'cüleri rahatsız etti.

FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, çok sayıda gözaltının yapıldığı ve kayyım atandığı Maydonoz Döner Zinciri restoranlarına, firari FETÖ'cülerden itiraf gibi destek açıklamaları geldi.

HAİN YAPILANMA BELGELENDİ!

OPERASYONU MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞTILAR
Sosyal medyada birçok dezenformasyona imza atan FETÖ'cüler, Maydonoz dönere yönelik gerçekleştirilen operasyonu da manipüle etmeye çalıştı.

Maydonoz Döner operasyonu firari FETÖ’cüleri rahatsız etti!

'MAYDONOZ DÖNER'E SAHİP ÇIKTILAR

Firari FETÖ'cüler Selçuk Atak, firari eski Albay Mehmet Dağcı, Turhan Bozkurt, Osman Zerey, Gökhan Güneş ve daha birçok hesap Maydonoz Döner'e sahip çıktı.

Firari FETÖ'cü Selçuk Atak'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Firari FETÖ'cü Selçuk Atak'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Selçuk Atak, "KHK'lılar iş bulamayınca, buldukları işten de çıkarılınca kendileri iş kurmaya karar veriyor. İlk defa 2018 yılında 5-10 kişi biraraya gelip Maydonoz Döner'i açıyorlar."

Maydonoz Döner operasyonu FETÖ'cüleri rahatsız etti (AHABER)Maydonoz Döner operasyonu FETÖ'cüleri rahatsız etti (AHABER)

Turhan Bozkurt, "Mydonoz yarın biber, olmadı salatalık bahanesi ile başka şirketlere de kayyım tayin edilecek."

Firari FETÖ’cü Avukat Osman Zerey’in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Firari FETÖ’cü Avukat Osman Zerey’in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Avukat Osman Zerey, "Hukuka aykırı şekilde hapise atılan, hapisten çıktıktan sonra iş bulması engellenen, yaşama hakkı tanınmayan insanlara, iş verilmesini bile suç sayıp ülkenin en büyük ticari şirketlerine çöküyorlar. İnsanların ekmeğiyle oynanıyor, açlığa ve yokluğa mahkum ediliyor üstüne bir de tüm kesimler tarafından terörist ilan ediliyor."

Firari FETÖ’cü Gökhan Güneş’in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Firari FETÖ’cü Gökhan Güneş’in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Gökhan Güneş, "Bunun adı terör değil çökme operasyonu"

Firari FETÖ’cü Mehmet Dagci’nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)Firari FETÖ’cü Mehmet Dagci’nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Firari FETÖ'cü eski albay Mehmet Dağcı, "Dünyanın en büyük döner restoran zincirisiniz. 5 farklı ülkede 400'den fazla şubeniz, binlerce çalışanınız var. Dünya markası olma yolunda ilerliyorsunuz. Belki de bir McDonald's, Pizza Hut, Burger King olacaksınız. O da ne? Terörist ilan edilmişsiniz? Çalışanlarınız gözaltına alınmış! "

Maydonoz Döner operasyonunda 126 tutuklama (DHA)Maydonoz Döner operasyonunda 126 tutuklama (DHA)

MAYDONOZ DÖNER OPERASYONUNDA 126 TUTUKLAMA

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonu kapsamında yakalanan zanlılardan 126'sı tutuklandı.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklerine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

FETÖ finansörü Maydonoz Döner’de 126 tutuklamaFETÖ finansörü Maydonoz Döner’de 126 tutuklama FETÖ FİNANSÖRÜ MAYDONOZ DÖNER'DE 126 TUTUKLAMA
Suikastçı FETÖ’cülere Maydonoz Döner kucak açmışSuikastçı FETÖ’cülere Maydonoz Döner kucak açmış SUİKASTÇI FETÖ'CÜLERE MAYDONOZ DÖNER KUCAK AÇMIŞ
Maydonoz Döner hakkında bomba gerçekMaydonoz Döner hakkında bomba gerçek MAYDONOZ DÖNER HAKKINDA BOMBA GERÇEK
MASAK Maydonoz Döner’i adım adım izledi!MASAK Maydonoz Döner’i adım adım izledi! MASAK MAYDONOZ DÖNER'İ ADIM ADIM İZLEDİ!
Ünlü döner zincirine FETÖ operasyonuÜnlü döner zincirine FETÖ operasyonu ÜNLÜ DÖNER ZİNCİRİNE FETÖ OPERASYONU

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör