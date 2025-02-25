Maydonoz Döner operasyonu firari FETÖ’cüleri rahatsız etti!

Maydonoz Döner operasyonu FETÖ'cüleri rahatsız etti (AHABER)

Turhan Bozkurt, "Mydonoz yarın biber, olmadı salatalık bahanesi ile başka şirketlere de kayyım tayin edilecek."

Firari FETÖ’cü Avukat Osman Zerey’in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Avukat Osman Zerey, "Hukuka aykırı şekilde hapise atılan, hapisten çıktıktan sonra iş bulması engellenen, yaşama hakkı tanınmayan insanlara, iş verilmesini bile suç sayıp ülkenin en büyük ticari şirketlerine çöküyorlar. İnsanların ekmeğiyle oynanıyor, açlığa ve yokluğa mahkum ediliyor üstüne bir de tüm kesimler tarafından terörist ilan ediliyor."