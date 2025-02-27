Maydonoz Döner’in kara trafiği! FETÖ’ye milyarlık transfer

MASAK Maydonoz Döner’in kirli para trafiğini deşifre etti (AHABER)

Şirket hesaplarından FETÖ üyesi olan ya da ilk derece yakınları arasında örgüt üyelerinin bulunduğu isimlere 62 milyon 600 bin liralık para transferi yapıldığı, kendi hesabından ise FETÖ kapsamında adli işlem kaydı bulunmayan ancak birinci ve ikinci derecede akrabaları arasında FETÖ'den adli işlem kaydı bulunan 23 kişinin hesabına 173 farklı işlemde toplam 1 milyon 912 bin 611 lira para çıkışı olduğu belirlenen Dağlı, çoğu transfer yapılan ismi tanımadığını, bazılarını da tanıdığı ancak yapılan para transferleri hakkında bilgisinin olmadığını belirterek "Finans departmanı bu konuları bilir. Ben bile isteyerek hiçbir FETÖ/PDY mensubuna para göndermedim. Hesaplarımdan yapılan para çıkış ve giriş işlemleri tamamen ticari işler ile ilgilidir. Örgüt adına finansal faaliyetlerde bulunmadım" dedi.