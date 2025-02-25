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FETÖ'nün kara para ağı çöktü! Maydonoz Döner operasyonunda 126 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.02.2025 01:37 Güncelleme: 25.02.2025 01:39
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FETÖ’nün kara para ağı çöktü! Maydonoz Döner operasyonunda 126 tutuklama

32 ilde düzenlenen Kıskaç-40 operasyonlarında, restoran zinciri Maydonoz Döner'in FETÖ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden 126'sı tutuklandı, 156 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maydonoz Döner isimli restoran zincirinin FETÖ terör yapılanmasına para transferi yaparak finansman sağladığı tespit edildi ve düzenlenen Kıskaç-40 operasyonu kapsamında 372 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 32 ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şirkette tüm zamanlarda çalışanlar hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Cumhurbaşkanına Suikast, Casusluk, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

32 ilde düzenlenen Kıskaç-40 operasyonlarında 353 şüpheliden 156'sı tutuklandı. (ahaber.com.tr arşiv)32 ilde düzenlenen Kıskaç-40 operasyonlarında 353 şüpheliden 156'sı tutuklandı. (ahaber.com.tr arşiv)

126 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyelere sevk edildi. Savcılıktaki işlemler sonrasında nöbetçi hakimliklerine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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