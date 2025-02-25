Maydonoz Döner isimli restoran zincirinin FETÖ terör yapılanmasına para transferi yaparak finansman sağladığı tespit edildi ve düzenlenen Kıskaç-40 operasyonu kapsamında 372 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 32 ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şirkette tüm zamanlarda çalışanlar hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Cumhurbaşkanına Suikast, Casusluk, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.